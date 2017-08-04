 Налоговики в Николаеве не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 56 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Ранее сообщалось, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Киеве и занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, отразили в налоговой отчетности операции по поставке подсолнечника, сои и кукурузы ряду фиктивных предприятий. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты почти 19 миллионов гривен налога на прибыль. Тогда в результате обыска, проведенного в Николаеве, было обнаружено и изъято почти 11,8 тысячи тонны пшеницы и ячменя, предназначенных для экспорта, стоимостью около 46 миллионов гривен.
В ходе проведения дальнейших обысков были обнаружены еще более 2,5 тысячи тонны пшеницы на 10 миллионов гривен, которую также планировалось экспортировать, и документы складского учета.
Таким образом всего было не допущено незаконного экспорта более 14,3 тысячи тонны сельхозпродукции стоимостью около 56 миллионов гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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