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 Налоговики в Николаеве не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 56 млн грн. ФОТОрепортаж

В Николаеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой не допустили незаконного экспорта более 14,3 тысяч тонн сельхозпродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что должностные лица компании, зарегистрированной в Киеве и занимающейся оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, отразили в налоговой отчетности операции по поставке подсолнечника, сои и кукурузы ряду фиктивных предприятий. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты почти 19 миллионов гривен налога на прибыль. Тогда в результате обыска, проведенного в Николаеве, было обнаружено и изъято почти 11,8 тысячи тонны пшеницы и ячменя, предназначенных для экспорта, стоимостью около 46 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники налоговой милиции разоблачили торговцев сельхозпродукцией, не заплативших почти 19 млн грн налогов, и не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 46 млн. ФОТО

В ходе проведения дальнейших обысков были обнаружены еще более 2,5 тысячи тонны пшеницы на 10 миллионов гривен, которую также планировалось экспортировать, и документы складского учета.


Налоговики в Николаеве не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 56 млн грн 01

Налоговики в Николаеве не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 56 млн грн 02Налоговики в Николаеве не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 56 млн грн 03

Таким образом всего было не допущено незаконного экспорта более 14,3 тысячи тонны сельхозпродукции стоимостью около 56 миллионов гривен.

В настоящее время следственные действия продолжаются.
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отжали у бизнеса пшеничку,усохнет половина,половину мыши съедят)
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Сейчас сельхоз рынок лихорадит не падецки. Аресты счетов, аресты директоров фирм, аресты хранилищ с зерном и семочкой. И все ради великой цели - ОТКАТ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Николаеве не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 56 млн грн. ФОТОрепортаж
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