Новый виток импортозамещения, в мире животных, ответные меры Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
В мире животных
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Люди, какие вы дикие!", - россияне устроили давку из-за бесплатной каши на удмуртском празднике урожая в Ижевске. ВИДЕО
Хорошо, но мало!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Моя страна, сука, бл#дь, Украину захватит!", - пропагандиста росТВ избили во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве. ВИДЕО
Единственный вопрос...
Новый виток импортозамещения
Слава Україні!
Хлоп стакан...и санкции нипочём!
Ответные меры
Опять!
Кузница кадров
Вечный праздник
Оправданные опасения
Дональд и Рональд
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