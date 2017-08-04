 Немецкая группа Scooter прибыла в оккупированный Крым. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , фотографии фронтмена группы Эйч Пи Бакстера опубликовали в ночь на пятницу, 4 августа, на странице оккупированного аэропорта Симферополь в Facebook.

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17 июня секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, народный депутат Иван Винник заявил, что немецкой группе Scooter запретят въезд в Украину, если музыканты отправятся в оккупированный Крым через Москву.За планы выступить на фестивале ZBFest в оккупированном Россией Севастополе немецкий коллектив Scooter резко раскритиковала депутат Европарламента от "Зеленых" Ребекка Хармс. По ее мнению, музыканты "становятся на сторону Путина", выступая на оккупированном полуострове, напоминает издание Крым.Реалии Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил в комментарии информагентству dpa, что группа видит в участии в фестивале "исключительно музыкальное событие". На сайте ZBFest указано, что фестиваль состоится 4 и 5 августа в Балаклаве. Организатор - компания "Золотая Балка".

Кроме Scooter, участниками фестиваля ZBfest в оккупированном Крыму указаны группа "Ленинград", "Бригада С", "Серьга", "Градусы", Дима Билан, L`one.По данным Bild, Scooter рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно.Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.