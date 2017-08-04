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 Немецкая группа Scooter прибыла в оккупированный Крым. ФОТО

Музыканты известной немецкой группы Scooter прибыли в оккупированный Крым, где планируют 4 августа выступить на музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии фронтмена группы Эйч Пи Бакстера опубликовали в ночь на пятницу, 4 августа, на странице оккупированного аэропорта Симферополь в Facebook.

Немецкая группа Scooter прибыла в оккупированный Крым 01


17 июня секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, народный депутат Иван Винник заявил, что немецкой группе Scooter запретят въезд в Украину, если музыканты отправятся в оккупированный Крым через Москву.

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За планы выступить на фестивале ZBFest в оккупированном Россией Севастополе немецкий коллектив Scooter резко раскритиковала депутат Европарламента от "Зеленых" Ребекка Хармс. По ее мнению, музыканты "становятся на сторону Путина", выступая на оккупированном полуострове, напоминает издание Крым.Реалии.

Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил в комментарии информагентству dpa, что группа видит в участии в фестивале "исключительно музыкальное событие". На сайте ZBFest указано, что фестиваль состоится 4 и 5 августа в Балаклаве. Организатор - компания "Золотая Балка".

Немецкая группа Scooter прибыла в оккупированный Крым 02


Кроме Scooter, участниками фестиваля ZBfest в оккупированном Крыму указаны группа "Ленинград", "Бригада С", "Серьга", "Градусы", Дима Билан, L`one.

По данным Bild, Scooter рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно.

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Иностранные артисты, приезжая с гастролями в оккупированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на оккупированной территории или высказались в поддержку российской оккупации Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.
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идиот. только не догадывается он, что с фиш в Крыму его ждет облом. нету там фиш.
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Старым пердунам только Крым и остался для внимания. Вместе с матюкливым "ленинградом".
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Немцы нас постоянно продавали путину. Когда еще ющ подал заявку в НАТО, меркель бегала за всеми президентами и расказывала что это делать нельзя. Путин обидется. Потом уговаривала Турчинова не оказывать сопротивление в Крыму после чего он был сдан путину. Потом турбины сименса оказались в Крыму, теперь эти в Крыму.
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Не путай отдельных отщепенцев с основной массой немцев. Немцы очень рациональны,чтобы давать обмануть себя каким-то кацапам. Я живу в Германии. Их здесь все ненавидят.
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в германии понаехавших кацапов - МИЛЛИОНЫ
они все любят матушку - россию - с безопасного расстояния
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Вот как раз основной массе немцев глубоко насрать на то, что здесь творится.
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Ну да, и почему весь немецкий бобон накинулся на США после принятия конгрессом довольно жестких санкций против путина. И где тогда новые санкции или хотя бы инициация их от Германии за такой "кидок" сименса с их турбинами. Да я что-то даже не слышал ничего и по поводу этих, хотя европейцам запрещено посещать Крым. Сомневаюсь что бы они туда поперлись если бы не были уверены что им нечего не будет.
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Вы издеваетесь ? Какой немец поехал бы в Крым,если бы ему не было все оплачено. Они не дураки ,чтобы посещать сомнительные места. За деньги еще могут. Рашка им платит,вот они и едут на дурняк. А раха на этом пиарится.
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Этот скутер дебил от рождения. Он только умеет кричать в микрофон хау мач из зэ фиш...
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Ще одні кандидати на номінацію "А нас за шо?"
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На скутерах фрицы, потомки фюрера, приехали покататься и на @бнутых аборигенов посмотреть. Дерьмо к дерьму тянется. Я представляю сколько они заработают по-легкому.
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Ну Эбилы могут пригласить только дЭбилов. Никогда не считал их адекватными. Орут как черти
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Все "вышедшие в тираж" и давно забытые в современном информационном пространстве "динозавры" приезжают в Срассею, на "кладбище динозавров", чтобы тихо сдохнуть.
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как же сцутся от восторга кацапские пропагандоны когда в украденный Крым приезжают второсортные персонажи, ну а скутер дятел если на такое купился.
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Писаки хреновы...
В статье так и не указано, нарушили Scooter правила пересечения границы с оккупированныхм Крымом или нет.
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===Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил в комментарии информагентству dpa, что группа видит в участии в фестивале "исключительно музыкальное событие".====

Группа скутер вот как раз "ТАМ" она видит "исключительно музыкальное событие"

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Дивно чути від німецьких "зелених" про звинувачення у лояльності до Хуйла. Бо саме завдяки їм Німеччина присіла на "газову голку" через відмову від атомної енергетики і блокування сланевого газу
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Ну, Погранслужба знает, что делать. Если въедут в Крым через Украину, хрен с ними. Если через РФ - банить без разговоров.
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Пора вже й звикнути, що в Крим їдуть всі, кому заманеться, незважаючи ні на що.......
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Лабуду с собой забрали? Да и вообще, кому нужна группа, выпустившая одну песню двадцать лет назад?
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Интересно будет посмотреть, как они собираются дать концерт в Киеве после поездки в крымнаш?
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Сподіваюсь, що скрєпний люд кацапьський потирить вних всі чАмадани))))
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНемецкая группа Scooter прибыла в оккупированный Крым. ФОТО
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