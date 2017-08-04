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 Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины разоблачили руководителей сельхозпредприятия, уклонившихся от уплаты почти 6,5 миллиона гривен налогов при закупке аммиачной селитры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая зарегистрирована в Киевской области и занимается оптовой торговлей зерном, кормами для животных и необработанных табаком, документально отразили покупку аммиачной селитры у фиктивных компаний. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты почти 6,5 миллиона гривен.

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Как показала проверка, на самом деле селитра покупалась у компании - нерезидента из Российской Федерации для дальнейшей продажи и добавления в минеральные химические удобрения, используемые в сельском хозяйстве.

В результате 34 обысков, проведенных в складских и офисных помещениях, а также на земельных участках, расположенных в Киевской, Винницкой, Волынской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Хмельницкой областях, были обнаружены и изъяты более 4,8 тысячи тонны аммиачной селитры, почти 310 тонн удобрений, финансово - хозяйственные документы, черновые записи и компьютерная техника. Общая стоимость изъятого составляет более 41,7 миллиона гривен.

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Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн 01Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн 02Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн 03Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн 04Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн 05Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн 06Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн 07

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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