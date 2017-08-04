 Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая зарегистрирована в Киевской области и занимается оптовой торговлей зерном, кормами для животных и необработанных табаком, документально отразили покупку аммиачной селитры у фиктивных компаний. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты почти 6,5 миллиона гривен.
Как показала проверка, на самом деле селитра покупалась у компании - нерезидента из Российской Федерации для дальнейшей продажи и добавления в минеральные химические удобрения, используемые в сельском хозяйстве.
В результате 34 обысков, проведенных в складских и офисных помещениях, а также на земельных участках, расположенных в Киевской, Винницкой, Волынской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Хмельницкой областях, были обнаружены и изъяты более 4,8 тысячи тонны аммиачной селитры, почти 310 тонн удобрений, финансово - хозяйственные документы, черновые записи и компьютерная техника. Общая стоимость изъятого составляет более 41,7 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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