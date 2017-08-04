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 Полиция провела обыски в офисе Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности в Киеве и Житомире по делу о расхищении средств: изъяты более 2,6 млн грн. ФОТО+ ВИДЕО

Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции в г. Киеве совместно с Генеральной прокуратурой раскрыли схему расхищения государственных средств должностными лицами исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, вопреки действующему законодательству злоумышленниками без согласования с Министерством финансов и Министерством социальной политики Украины, незаконно, по своему усмотрению тратили страховые средства Фонда на основании временных ежеквартальных смет.

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"Указанные средства были направлены на размещение на телеканалах рекламных роликов, ремонтные работы", - рассказала Калиновская.

Кроме того, она отметила, что служебные лица Фонда при проведении конкурсных процедур по приобретению программного обеспечения предоставляли незаконные преимущества ряду компаний и закупали товар по завышенным ценам. Избыток госсредств конвертировался в наличные путем проведения предприятиями-поставщиками бестоварных операций с фиктивными фирмами.

Сумма убытка устанавливается.

"Сегодня в Киеве и Житомире, в офисе Фонда и по месту жительства сотрудников, задействованных в преступной схеме были проведены обыски. В ходе проведения обысков изъяты финансово-хозяйственную документацию, печати коммерческих предприятий, оружие, компьютерную технику, денежные средства на общую сумму более 2,6 млн грн", - заявила Наталья Калиновская.

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Полиция провела обыски в офисе Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности в Киеве и Житомире по делу о расхищении средств: изъяты более 2,6 млн грн 01

Полиция провела обыски в офисе Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности в Киеве и Житомире по делу о расхищении средств: изъяты более 2,6 млн грн 02

Полиция провела обыски в офисе Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности в Киеве и Житомире по делу о расхищении средств: изъяты более 2,6 млн грн 03

Полиция провела обыски в офисе Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности в Киеве и Житомире по делу о расхищении средств: изъяты более 2,6 млн грн 04

Полиция провела обыски в офисе Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности в Киеве и Житомире по делу о расхищении средств: изъяты более 2,6 млн грн 05

Она подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

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на бюджетных денюжках, как умеют подлецы разворачиваться!!!
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Оце гарно поліція своє свято відмічає.
А ще- це відповідь УСІМ, хто її на форумі брудом закидає.
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соцфонды... оружие???... наркотиков не нашли?...
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ЧСВ у всех живущих за чужой счет всегда раздутое. А "охота" - это э типа "элитное времяпрепровождение".

PS: оружие что... вот держать в госучереждении наличное бабло и печати фиктивных коммерческих структур, через которые бабло прогоняется - вот где главный идиотизм. Настолько охреневают от безнаказанности, что даже минимально не заметают следы...
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Желательно бы показать хари ублюдков, которые причастны к этому, чтобы общество знало этих кондомов в лицо. А то не ровен час и эти "фахивцы" устроятся на такое же хлебное место гденить в другой области.
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В любом госучреждении можно изьять наличку, а самое интересное, что через неделю там будет миллионов пять.
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А ми все думаємо чому люди місяцями не отримують лікарняні
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция провела обыски в офисе Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности в Киеве и Житомире по делу о расхищении средств: изъяты более 2,6 млн грн. ФОТО+ ВИДЕО
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