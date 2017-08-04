 Полиция провела обыски в офисе Фонда соцстрахования по временной утрате трудоспособности в Киеве и Житомире по делу о расхищении средств: изъяты более 2,6 млн грн. ФОТО+ ВИДЕО

По ее словам, вопреки действующему законодательству злоумышленниками без согласования с Министерством финансов и Министерством социальной политики Украины, незаконно, по своему усмотрению тратили страховые средства Фонда на основании временных ежеквартальных смет.
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"Указанные средства были направлены на размещение на телеканалах рекламных роликов, ремонтные работы", - рассказала Калиновская.
Кроме того, она отметила, что служебные лица Фонда при проведении конкурсных процедур по приобретению программного обеспечения предоставляли незаконные преимущества ряду компаний и закупали товар по завышенным ценам. Избыток госсредств конвертировался в наличные путем проведения предприятиями-поставщиками бестоварных операций с фиктивными фирмами.
Сумма убытка устанавливается.
"Сегодня в Киеве и Житомире, в офисе Фонда и по месту жительства сотрудников, задействованных в преступной схеме были проведены обыски. В ходе проведения обысков изъяты финансово-хозяйственную документацию, печати коммерческих предприятий, оружие, компьютерную технику, денежные средства на общую сумму более 2,6 млн грн", - заявила Наталья Калиновская.
Она подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
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А ще- це відповідь УСІМ, хто її на форумі брудом закидає.
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PS: оружие что... вот держать в госучереждении наличное бабло и печати фиктивных коммерческих структур, через которые бабло прогоняется - вот где главный идиотизм. Настолько охреневают от безнаказанности, что даже минимально не заметают следы...
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