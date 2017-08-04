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Все про:Днепр_город (2803) транспорт (1223) Филатов (234)

 В Днепре презентуют первый за 25 лет новый маршрут муниципального электротранспорта, - Филатов. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре сегодня презентуют новый маршрут муниципального электротранспорта. Особенностью маршрута станет то, что на нем будут ездить троллейбусы отечественного производства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня исполком городского совета принял решение об открытии нового маршрута муниципального электротранспорта N 14. По простому "Центр - самолёт на "Солнечном". Чепуха, конечно, но это первый новый маршрут электротранспорта, который был открыт в городе за 25 (!) лет. До сегодняшнего дня и все эти годы муниципальный дешёвый электротранспорт методично уничтожался в угоду частным перевозчикам. Мы сделали это. При этом, троллейбусы, которые пойдут по маршруту - днепровского производства ЮМЗ на автономном (!) ходу! Одним словом, могут ездить и без проводов (контактной сети). Было много возмущений, что мэрия покупает белорусские троллейбусы и не берет отечественные. Мы решили рискнуть. Если наши земляки покажут качество, то в следующем году им будет отдан приоритет. 4 августа в 10-00 приглашаю вас покататься:) Скоро новые троллейбусы пойдут на "Сокол" и "Красный камень". Я рад, очень рад таким "мелочам". И даже барже с арбузами я тоже рад. Потому, что на оптимистах держится мир", - рассказал мэр города.

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В Днепре презентуют первый за 25 лет новый маршрут муниципального электротранспорта, - Филатов 01В Днепре презентуют первый за 25 лет новый маршрут муниципального электротранспорта, - Филатов 02

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Знову гібридні тролейбуси на дизельному паливі? Немає куди гроші подіти?
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Є така штука - аккумулятор називається. Не чули?
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Акумулятор потребує системи заряду та контролю і на одному акумуляторі тролейбус не поїде, не вистачить сили току. Якщо тролейбус приводиться в рух акумуляторами, то там стоїть ціла батарея потужних акумуляторів, а це збільшує ціну тролейбуса на кілька десятків тисяч доларів! Виникає питання, а навіщо в тролейбусі акумулятори? Немає куди подіти гроші?
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А я пропонував поставити 1 банку 1,5 В 0,0000001 ма/год.?
Є така штука - чисте повітря. І люди хочуть дихати саме ним (Ви можете дихать будь-чим на свій розсуж, але без шкоди для оточуючих).
Один тролейбус на дорозі набагато безпечніший, ніж 3-5 маршруток, які він замінить.
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Тролейбус це добре, але навіщо витрачати зайві кошти? Немає куди подіти?
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Тезка, ты рога на крыше троллебуса видел!? Так заряжаются аккумуляторы.
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Акумулятори заряджаються спеціалізованим пристроєм, який контролює ток заряду, пристрій цей дуже дорогий, як і самі акумулятори!
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у меня в гараже стоит такой, ничего особенного.
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Все залежить від типу пристрою, від потужності, від контролю напруги контактної мережі, чи контролю напруги регенерації від колес тролейбуса. Не порівнюйте свій випрямітєль з обладнанням сучасного тролейбуса.
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Тезка пронись, на дворе 21 век! Южамаш ракеты в космос делает, а ты о каком то троллейбусе.
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Я про комплектацію тролейбуса! Нам не потрібні тролейбуси за космічні гроші! Тролейбус має бути дешевим та надійним, без непотрібних дорогих складних систем, які потім будуть потребувати додаткових витрат на експлуатацію.
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Цена этого тролейбуса...180 тыс. баксов.....это совсем не космические деньги.....
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Никто тебя не засталят, ходи пешком. Аккумуляторы гораздо дешевле чем тянуть провода по улицам.
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Этот "спеціалізованим пристроєм"...всем давно известен под названием зарядное устройство...и цена его не столь огромна как вам кажется..... современная элементная база...и процессоры контролируют ток заряда с очень высокой точностью....
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Обладнання сучасного тролейбуса коштує десятки тисяч доларів і додавання до схеми тролейбуса потужних тягових акумуляторів суттєво збільшує його вартість, мінімум на 10 тис. доларів! Це гроші просто викинуті на вітер, бо тролейбусу не потрібні тягові акумулятори!
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Витрачати державні гроші завжди вигідно, сума відкату збільшується!
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Это деньги местного бюджета Днепра......а не государственные......
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это деньги МЕСТНОГО бюджета! Община сама разберется без таких как ты.
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Затраты на акукмуляторы с лихвой покрываются тем что для этих тролейбусов не нужно строить новых линий и подстанций.....
Там где есть линии они едут питаясь от рогов...где нет от аккумуляторов....
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Голосував за Філатова. Своїм вибором - поки-що задоволений.
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он ,на мой индейский взгляд,сейчас - лучший мер в украине
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Взимку з дорогами впорався. Мені раз довелося виїхати з Дніпра на Миколаїв через Запоріжжя, Мелітополь і Херсон. В Дніпрі дороги було очищено від снігу й льоду найкраще. Називати його "найкращим" поки що зарано - може розслабитися. Нехай просто працює.
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А ві хотите кого-то предложить или так поХХХдеть?
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нет, просто в нашем городе есть мер (как впрочем и в остальных), но вот лучше он за остальных или хуже не могу сказать, так как не живу одновременно в тысячах маленьких и больших городах Украины. А тут человек категорически заявляет о лучшем мере Украины.
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Аналогічно, хоча голосувати і не можу, але принаймні аґітував за нього)
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14 ходив з центра на Осінню. Навіщо плутанину вносити?
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Почему на фотографии троллейбус МАЗ 103Т / 203Т с пластиковой мордочкой Днипро ?
Кого дурить собрались, это бяларусские троллейбусы на 99% !!
Днепровский троллейбус ПМЗ Е186 давно по*ерен и автономного хода у него никогда не было.
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Так тобі ж сказав Філатов,що білоруські.Чи ,ти,тільки себе чуєш?
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Слава Богам, не білорусськи чи польськи. Філатов - молодець!
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Филатов вобще офигел шоле, что однотуровые троллейбусы Богдан не закупает? Как бы Днепр мусором теперь не засыпало
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Молоды! Могут если захотят. А то Беня собиравсля у Южмаша троллейбусы покупить, прешл Петя и всем всунул свои Богданы.
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Все как всегда..."собаки лют..а караван идет"....Всепрольщики и зрадоботы бьются в истерике...а Украина движется в перед и развивается....
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Браво Филатов!
В городе катастрофическая ситуация на дорогах из-за тысяч обезумевших маршрутчиков, думала, что их лоби никогда не решит проблему цивилизованного городского транспорта.
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Хорошая новость! Это мой родной ж\м! Я прожил там 24 первых года моей жизни.
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Это вам не Вилкул со своей рыговаской бандой, которые могут только воровать.
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Троллейбусы ЮМЗ экспериментальные,еще проходят испытания на заводе,в августе должны появиться на дорогах Днепра,экологически чистые,на аккумуляторах.Об этом на сайте города рассказал директор департамента транспорта И.Маковцев.
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какой смысл, город то умирает, делать в Днепре нечего после исхода денег группы Приват.
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не выдумывай. ПрватБанк это еще не вся группа Приват.
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такие (троллейбусы на аккумуляторах) в Европе ездят, в Зальбурге, например
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В Киеве маршрутки коптят сотнями. Реально дышать нечем. Мечтаю, когда в столице заменят этих убийц здоровья на электротранспорт.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Днепре презентуют первый за 25 лет новый маршрут муниципального электротранспорта, - Филатов. ВИДЕО+ФОТО
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