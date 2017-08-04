 В Днепре презентуют первый за 25 лет новый маршрут муниципального электротранспорта, - Филатов. ВИДЕО+ФОТО

"Сегодня исполком городского совета принял решение об открытии нового маршрута муниципального электротранспорта N 14. По простому "Центр - самолёт на "Солнечном". Чепуха, конечно, но это первый новый маршрут электротранспорта, который был открыт в городе за 25 (!) лет. До сегодняшнего дня и все эти годы муниципальный дешёвый электротранспорт методично уничтожался в угоду частным перевозчикам. Мы сделали это. При этом, троллейбусы, которые пойдут по маршруту - днепровского производства ЮМЗ на автономном (!) ходу! Одним словом, могут ездить и без проводов (контактной сети). Было много возмущений, что мэрия покупает белорусские троллейбусы и не берет отечественные. Мы решили рискнуть. Если наши земляки покажут качество, то в следующем году им будет отдан приоритет. 4 августа в 10-00 приглашаю вас покататься:) Скоро новые троллейбусы пойдут на "Сокол" и "Красный камень". Я рад, очень рад таким "мелочам". И даже барже с арбузами я тоже рад. Потому, что на оптимистах держится мир", - рассказал мэр города.
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Є така штука - чисте повітря. І люди хочуть дихати саме ним (Ви можете дихать будь-чим на свій розсуж, але без шкоди для оточуючих).
Один тролейбус на дорозі набагато безпечніший, ніж 3-5 маршруток, які він замінить.
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Там где есть линии они едут питаясь от рогов...где нет от аккумуляторов....
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Кого дурить собрались, это бяларусские троллейбусы на 99% !!
Днепровский троллейбус ПМЗ Е186 давно по*ерен и автономного хода у него никогда не было.
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ты прав. нае алово.
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В городе катастрофическая ситуация на дорогах из-за тысяч обезумевших маршрутчиков, думала, что их лоби никогда не решит проблему цивилизованного городского транспорта.
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