 Горсовет принял решение об открытии первого за 25 лет нового маршрута муниципального электротранспорта: по маршруту пойдут троллейбусы днепровского производства, - Филатов. ВИДЕО+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня исполком городского совета принял решение об открытии нового маршрута муниципального электротранспорта N 14. По простому "Центр - самолёт на "Солнечном". Чепуха, конечно, но это первый новый маршрут электротранспорта, который был открыт в городе за 25 (!) лет. До сегодняшнего дня и все эти годы муниципальный дешёвый электротранспорт методично уничтожался в угоду частным перевозчикам. Мы сделали это. При этом, троллейбусы, которые пойдут по маршруту - днепровского производства ЮМЗ на автономном (!) ходу! Одним словом, могут ездить и без проводов (контактной сети). Было много возмущений, что мэрия покупает белорусские троллейбусы и не берет отечественные. Мы решили рискнуть. Если наши земляки покажут качество, то в следующем году им будет отдан приоритет. 4 августа в 10-00 приглашаю вас покататься:) Скоро новые троллейбусы пойдут на "Сокол" и "Красный камень". Я рад, очень рад таким "мелочам". И даже барже с арбузами я тоже рад. Потому, что на оптимистах держится мир", - рассказал мэр города.
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Кого дурить собрались, это бяларусские троллейбусы на 99% !!
Днепровский троллейбус ПМЗ Е186 давно по*ерен и автономного хода у него никогда не было.
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