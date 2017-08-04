EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1182  13
Все про:Днепр_город (2803) транспорт (1223) Филатов (234)

 Горсовет принял решение об открытии первого за 25 лет нового маршрута муниципального электротранспорта: по маршруту пойдут троллейбусы днепровского производства, - Филатов. ВИДЕО+ФОТО

В Днепре сегодня презентуют новый маршрут муниципального электротранспорта. особенностью маршрута станет то, что на нем будут ездить троллейбусы отечественного производства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня исполком городского совета принял решение об открытии нового маршрута муниципального электротранспорта N 14. По простому "Центр - самолёт на "Солнечном". Чепуха, конечно, но это первый новый маршрут электротранспорта, который был открыт в городе за 25 (!) лет. До сегодняшнего дня и все эти годы муниципальный дешёвый электротранспорт методично уничтожался в угоду частным перевозчикам. Мы сделали это. При этом, троллейбусы, которые пойдут по маршруту - днепровского производства ЮМЗ на автономном (!) ходу! Одним словом, могут ездить и без проводов (контактной сети). Было много возмущений, что мэрия покупает белорусские троллейбусы и не берет отечественные. Мы решили рискнуть. Если наши земляки покажут качество, то в следующем году им будет отдан приоритет. 4 августа в 10-00 приглашаю вас покататься:) Скоро новые троллейбусы пойдут на "Сокол" и "Красный камень". Я рад, очень рад таким "мелочам". И даже барже с арбузами я тоже рад. Потому, что на оптимистах держится мир", - рассказал мэр города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Днепра Филатов отстранил двух чиновников из-за отравления детей в бердянском санатории



Горсовет принял решение об открытии первого за 25 лет нового маршрута муниципального электротранспорта: по маршруту пойдут троллейбусы днепровского производства, - Филатов 01Горсовет принял решение об открытии первого за 25 лет нового маршрута муниципального электротранспорта: по маршруту пойдут троллейбусы днепровского производства, - Филатов 02

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Знову гібридні тролейбуси на дизельному паливі? Немає куди гроші подіти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Є така штука - аккумулятор називається. Не чули?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Акумулятор потребує системи заряду та контролю і на одному акумуляторі тролейбус не поїде, не вистачить сили току. Якщо тролейбус приводиться в рух акумуляторами, то там стоїть ціла батарея потужних акумуляторів, а це збільшує ціну тролейбуса на кілька десятків тисяч доларів! Виникає питання, а навіщо в тролейбусі акумулятори? Немає куди подіти гроші?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Голосував за Філатова. Своїм вибором - поки-що задоволений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он ,на мой индейский взгляд,сейчас - лучший мер в украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взимку з дорогами впорався. Мені раз довелося виїхати з Дніпра на Миколаїв через Запоріжжя, Мелітополь і Херсон. В Дніпрі дороги було очищено від снігу й льоду найкраще. Називати його "найкращим" поки що зарано - може розслабитися. Нехай просто працює.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аналогічно, хоча голосувати і не можу, але принаймні аґітував за нього)
 показать весь комментарий
Ответить
 
14 ходив з центра на Осінню. Навіщо плутанину вносити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему на фотографии троллейбус МАЗ 103Т / 203Т с пластиковой мордочкой Днипро ?
Кого дурить собрались, это бяларусские троллейбусы на 99% !!
Днепровский троллейбус ПМЗ Е186 давно по*ерен и автономного хода у него никогда не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слава Богам, не білорусськи чи польськи. Філатов - молодець!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Филатов вобще офигел шоле, что однотуровые троллейбусы Богдан не закупает? Как бы Днепр мусором теперь не засыпало
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГорсовет принял решение об открытии первого за 25 лет нового маршрута муниципального электротранспорта: по маршруту пойдут троллейбусы днепровского производства, - Филатов. ВИДЕО+ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти