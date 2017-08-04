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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В рамках проекта "Биотех-реабилитация раненых" трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины. ФОТО

В рамках волонтерского проекта People’s Project "Биотех-реабилитация раненых" продолжают оказывать помощь в лечении украинских воинов. На днях основные операции были проведены трем героям Украины. Вместе с тем, продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых раненых украинских воинов.

Об этом говориться в сообщении на сайте проекта "Биотех-реабилитация раненых" волонтерского проекта People's Project, передает Цензор.НЕТ.

"И снова "Биотех" собирает бойцов. На этот раз повод серьезнее: сразу несколько ребят прибыли сюда ради основного этапа лечения", - сказано в сообщении.

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В рамках проекта Биотех-реабилитация раненых трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины 01

"Первым стал Сергей - собственно свою операцию он пережил еще несколько дней назад. Костный трансплантат, наживо выращенный из собственных тканей самого Сергея, занял место в разбитой бедренной кости, а клеточные материалы помогут быстрее срастить место соединения и сформировать новую крепкую костную ткань.Таким образом врачи проекта спасают Сергея от тяжелого увечья, а саму ногу - от предполагаемой когда-то ампутации. Сейчас Сергей приходит в себя после операции и готовится к выписке - восстанавливаться, пока срастается нога, он сможет и дома, в кругу семьи", - рассказали волонтеры.

В рамках проекта Биотех-реабилитация раненых трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины 02

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"Второй раненый тоже Сергей - сам сапер, мужчина подорвался на вражеской растяжке. В ходе проекта "Биотех-реабилитация раненых" мы восстанавливаем тяжело разбитую бедренную кость мужчины. Два года врачи государственных госпиталей тщетно бились над лечением Сергея, а реальный шанс на восстановление дает только "Биотех". Основную операцию Сергей пережил лишь вчера - клеточные материалы также заняли место в ноге. Сейчас мужчина приходит в себя после операции", - рассказали врачи.

В рамках проекта Биотех-реабилитация раненых трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины 03В рамках проекта Биотех-реабилитация раненых трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Перед каждым из них обычная медицина "развела руки", им грозила ампутация": в рамках проекта "Биотех-реабилитация раненых" воинам АТО лечат тяжелые травмы костей конечностей. ФОТОрепортаж

"А вот сейчас, именно в эти минуты, основную операцию делают Виталию. Юноша воевал добровольцем. Два года назад вражеская пуля фактически оторвала суставную головку бедра. Парень попал в плен, и там золотое время для лечения было просто потеряно. Нога укоротилась почти на 10 сантиметров, разбиты кость доуничтожал остеомиелит. Врачи "Биотех" остановили развитие инфекции и вычистили все очаги, вывели всю ногу в физиологическое положение и длину. Уже сегодня клеточные материалы займут точно определенное место в остатках кости и со временем должны срастить их воедино", - отметили специалисты.

В рамках проекта Биотех-реабилитация раненых трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины 05В рамках проекта Биотех-реабилитация раненых трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Благодаря проекту "Биотех-реабилитация" на ноги встал еще один раненный боец. ФОТО Источник: /p436833

"К счастью, средства на лечение всех трех раненых защитников мы уже собрали и даже оплатили. Что достаточно знаково - в этих значительных суммах ни копейки денег от государства. Медики им помочь бессильны, лечение в проекте финансировать отказывается МЗ - делайте что хотите, живите как можете. Именно поэтому мы и вынуждены лечить раненых воинов, часто подхватывая их в последний момент, исключительно за счет народных пожертвований. К проекту "Биотех-реабилитация раненых" лишь недавно присоединились новые воины. Именно сейчас мы собираем пожертвования на лечение Петра - вот его мы буквально сняли с операционного стола перед самой ампутацией. Спасаем еще одного Сергея - то, что ему предлагают в госпиталях, точно не поможет. Спасаем Владимира - в руке мужчины вообще практически нет костей. Спасаем и Дмитрия - ведь врачи фактически предлагают ему остаться калекой. Эти мужчины отдали здоровье на войне, честно и преданно защищая нашу страну. Война-не война, затишье - не затишье - именно сейчас, сегодня, наша с вами помощь очень нужна нашим раненым воинам", - призвали волонтеры украинцев помочь в лечении раненых воинов.

Информация для желающих помочь волонтерскому проекту по ссылке.
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Вот если бы в Конча-Заспе обьявить сбор средств!.....видимо та часть жителей Цензор не читает....
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Им некогда из-за очень тяжелой работы- постоянного отдыха и пересчитывания своего бабла.
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Статья хорошая и необходимая, но в глазах некоторых участников форума она будет раскачиванием лодки из-за нижеприведенной цитаты. Огромное спасибо врачам за их ювелирную работу и выздоровления ребятам!
"Что достаточно знаково - в этих значительных суммах ни копейки денег от государства" - зато высокопоставленные морды уже успели бесплатно попиариться на позавчерашних поздравлениях воинам-десантникам.
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110 тыс. долларов будет потрачено на гонорары певунам в Харькове на день города. 110 тысяч долларов.В рамках проекта "Биотех-реабилитация раненых" трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины - Цензор.НЕТ 1557
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завітав би Гарант, поцікавився... Ніх*ра... А вот с мамкой Агеева (захоплений в полон ГРУшнік), він, кажуть вже пообщался: посочувствовал-погоревал, сердешньій....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ рамках проекта "Биотех-реабилитация раненых" трем воинам провели тяжелые операции: продолжается сбор средств для помощи в лечении еще четверых защитников Украины. ФОТО
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