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Все про:ОАЭ (97) пожар (3412) Дубаи (17)

 Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Дубае (ОАЭ) горит небоскреб The Torch, который является пятым по высоте жилым зданием в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Daily Mail.

На месте работают пожарные отряды, проводится эвакуация. О пострадавших информации нет.

В полиции горда рассказали, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше.

В феврале 2015 года в этом небоскребе уже случался пожар. Тогда угарным газом отравились семь человек. Кроме того, 101 квартира получила серьезные повреждения.



Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае 01

Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае 02



Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае 03

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Это у кацапов пердаки рванули, после подписания Трампом санкций.
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Torch переводится как факел. "Как вы яхту назовете..."
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Аха, я тоже два раза перечитал название небоскреба - думал показалось...
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пиздохеншвонс, выгорит начисто, как в Лондоне.Ктонить бычок бросил. Перегородки небось, как в башнях близнецах из гипсокартона.
Козлы жопорукие строили.
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В Дубаи живут в таких небоскребах приезжие из всего мира. И мусульмане Дубаи радьі всем, включая христиан, там не усльішишь шипеня характерного для европейских ксенофобов. А сейчас такой вьізов с таким пожаром, надеюсь справятся и сделают вьіводьі.
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С Богом! Но я с трудом представляю, как бы христиане/буддисты требовали введения в ОАЕ своих законов и арабская полиция боялась бы заходить в христианские/буддийские районы.
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Предьявляй претензии полиции за то, что она боится
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Предьявляй претензии полиции за то, что она боится

Великолепный образчик муслимской логики, как говорится комментарии излишни. Т.е. налогоплательщики, мало того что должны оплатить этому сброду пособия, они еще должны усилить полицию, чтобы она могла подавлять криминогенную обстановку созданную этими молодчиками? Афигеть, дайте две. А может просто позвать армейских, оцепить район, погрузить эту саранчу в сухогруз и вышвырнуть из страны к чертям собачьим? Так не будет проще?
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То есть все мусульмане требуют введения своих законов в Европе и у вас в россии?
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И мусульмане Дубаи радьі всем, включая христиан, там не усльішишь шипеня характерного для европейских ксенофобов.

Ну да ну да, только христиане едущие в дубай, это бизнесмены, спецы и просто технические люди приехавшие туда вкалывать 24\7. А добрая половина муслимов припёршихся к "европейским ксенофобам", это зашоренные необразованные дикари, совершенно нежелающие ассимилироваться, принимать местные обычаи и культуру, а способные только сидя на пособии размножаться как тараканы и требовать распространения своих муслимских закидонов во все сферы общественной жизни.
Танунафиг, я пожалуй побуду пока "европейским ксенофобом" нечего этой пошести в моем доме делать.
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В жопу идут и горят там синим пламенем и дубаи, и "добрые" мусульмане арабские - и сосутся там с педорашинцами в дёсна до полного консенсуса, т.е. полного взаимного истребления. "рады всем" - не болеее чем откровенная ложь. Для них немусульмане могут существовать только в 3х видах: завтра примет ислам, живёт по шариату с большими налогами чем мусульманин, физически уничтожается - это напрямую написано в их сраном коране.

В Дубае украинка с женихом-иностранцем попали в тюрьму из-за внебрачного секса
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Ну и нахрен вообще дома такой высоты строить к которым не дотянется ни одна пожарная лестница ?
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Чувак ты с какого века?? Там в само здании системы пожаротушения + вертолётами тушат. А ты думаешь пожарники по лестницам лазят, или лидиоты строили такие высотки, и не продумали как их тушить???
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Чувак ну давай дождемся завтрашнего дня и узнаем сколько людей спасли вертолетами а сколько задохнулись от угарного газа или сгорели заживо! Вспомни недавний пожар в Лондоне !
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было бы с чем сравнивать, пожар в 24-х этажном жилом доме, при том что никаких новшеств в правилах пожарной безопасности в Великобритании не было более чем за 10 последних лет
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Вертолеты там не помощники. Конвективные потоки работать не дадут. Только внутренняя система ПТ, насосы-повысители. плюс запас воды в верхних тех. этажах И дай им, Аллах, чтобы все это было в исправном состоянии
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Ну так, и где результат новых систем и продуманных методов?
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зачем лестницы небоскрёбам, когда для этого существуют современные системы пожаротушения, купи карту лапоть
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Судя из фото и видео "современные системы" пожаротушения не очень то и справляются с огнем!
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вообще не справляются. Пожар в Лондоне тому доказ.
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Володя - лестницы нужны для эвакуации. Ясное дело, что для таких зданий автолестницы и КП как слону дробинка.. Самый крутой коленчатый подъемник Bronto 112 м подъема и усе

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Судя по результату, эффекта от систем практически никакого...
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РУССКИЙ МИР. Сенаторы США требуют лишить Россию ЧМ-2018 из-за рабского труда.
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Группа американских сенаторов во главе с демократом Робертом Менендесом направили открытое письмо главе Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино с призывом лишить Россию права принимать чемпионат 2018 года из-за использования рабского труда."Как организация, способная оказать влияние на жизни миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих, FIFA должна соответствовать своим обязательством в области прав человека. Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым элементом этих обязательств. Если FIFA не предпримет действий в отношении России и КНДР, это будет воспринято как игнорирование отвратительного поведения этих стран. <...> Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самого уязвимого народа в мире", - говорится в письме
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направить самолет мчс и...... полжить высотку внизу легче тушить и лестницы не нужны
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Как небоскрёб назовут, так он и будет гореть.
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а ведь рядом могут быть небоскрёбы "waterfall" и "earthquake"
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Поржал. Теперь это настоящий Torch
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Как вы яхту назовете так она и поплывет. Ну как можно было здание назвать "Факелом" ?
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Послать туда великого пожарника, бывшего министра МЧС Украины Шуфрича. На него угарный газ не действует т.к. он в угаре постоянно. Правда, может сгорит...
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Небоскребы у них горят периодически, Очень уж увлеклись саудиты постройками "вавилонских башен".
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Потому что не читали Библию, - пример вавилонской башни их ничему не научил. Каждое слово в Библии - Истина, научает людей Мудрости, но только тех, кто готов ее искать и принимать.
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доехать до ручки и пученья искать в библии. Опа, есть!
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Да, а чему ты удивляешься? Саудиты не могут быть в ОАЭ?
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Застройщик Select Group. К саудитам имеет такое же отношение как ты к папуасам. А вот, если бы ты признал, что чуток протупил, не выглядел бы так глупо. А так, продолжаешь доказывать свою тупость.
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тупое здесь ты, тебе на ветку про защиту животных
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Да,а тем временем КИМ ЧлЕН вЫНь чуть не грохнул пассажирский самолет французских авиалиний с боллее 300 пассажирами. Ракета пролетела в нескольких километрах от авиалайнера. Этот безмозглый толстяк пуляет своими ракетами куда-попало
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CA Alex Rabinovich
Как вы яхту назовете так она и поплывет. Ну как можно было здание назвать "Факелом" ?
======
Был в эсэсэсэре пылесос с названием "Ракета".... Не помню,чтобы у кого-то взлетел
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Ох ты ж полыхнуло, надеюсь люди имели возможность эвакуироваться.
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Игра со спичками, курение в постели, электрокипятильники, невыключенные электроплитки с выкипевшиии супами в кастрюлях - да что угодно. А последствия одни и те же - огонь, вырвавшийся на свободу, и смерти.
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небоскреб - это хорошо. только вот тушить его в случае пожара нереально.
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Най йому трясця, щоби я жив у такому димарі. Там же тяга страшна, згориш, не встигнеш зоглянутися.
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І чому Господь Бог так не любить усе гігантсько-рукотворне? Здається, тільки Ноїв ковчег був тим творінням рук людських, яке підказав створити сам Бог. Усе інше або тонуло, або горіло, або розвалювалось. Ось ще єгипетські піраміди... Але ж вони - загадка
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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