 Пожар на одном из высочайших жилых небоскребов начался в Дубае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На месте работают пожарные отряды, проводится эвакуация. О пострадавших информации нет.
В полиции горда рассказали, что пожар начался на девятом этаже и распространился на несколько уровней выше.
В феврале 2015 года в этом небоскребе уже случался пожар. Тогда угарным газом отравились семь человек. Кроме того, 101 квартира получила серьезные повреждения.
Fire breaks out in Dubai's record-breaking Torch Tower, a residential building popular with expats https://t.co/8VcvREOZ8h pic.twitter.com/jZx2DWL5OW- Daily Mail Online (@MailOnline) 3 серпня 2017 р.
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Козлы жопорукие строили.
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Великолепный образчик муслимской логики, как говорится комментарии излишни. Т.е. налогоплательщики, мало того что должны оплатить этому сброду пособия, они еще должны усилить полицию, чтобы она могла подавлять криминогенную обстановку созданную этими молодчиками? Афигеть, дайте две. А может просто позвать армейских, оцепить район, погрузить эту саранчу в сухогруз и вышвырнуть из страны к чертям собачьим? Так не будет проще?
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Ну да ну да, только христиане едущие в дубай, это бизнесмены, спецы и просто технические люди приехавшие туда вкалывать 24\7. А добрая половина муслимов припёршихся к "европейским ксенофобам", это зашоренные необразованные дикари, совершенно нежелающие ассимилироваться, принимать местные обычаи и культуру, а способные только сидя на пособии размножаться как тараканы и требовать распространения своих муслимских закидонов во все сферы общественной жизни.
Танунафиг, я пожалуй побуду пока "европейским ксенофобом" нечего этой пошести в моем доме делать.
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В Дубае украинка с женихом-иностранцем попали в тюрьму из-за внебрачного секса
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Еще
Мэнсон знал...
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wtf&godblessalmuslims
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Как вы яхту назовете так она и поплывет. Ну как можно было здание назвать "Факелом" ?
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Был в эсэсэсэре пылесос с названием "Ракета".... Не помню,чтобы у кого-то взлетел
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