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Все про:Львов (3629) пожар (3409) трамвай (204)

 Во Львове во время движения загорелся новый трамвай Электрон. ФОТО

По улице Франко в центре Львова около 20:05 в четверг, 3 августа, загорелся новый трамвай Электрон, который следовал по маршруту №8.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского советаю

В результате происшествия никто не пострадал.

У трамвая на остановке Стрыйский рынок оборвался пантограф (токоприемник). Он упал на боковое стекло и повредил его. Под колесами вагона возник локальный пожар. Указывается, что водитель трамвая оперативно отреагировал и потушил его огнетушителем, который был в салоне.

Причина происшествия устанавливается.

В результате инцидента в городе не ходят трамваи №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Приостановка временна. Власти рассчитывают в ближайшие несколько часов устранить поломку.

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Во Львове во время движения загорелся новый трамвай Электрон 01


Во Львове во время движения загорелся новый трамвай Электрон 02

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как может оборваться то что на болты прикручено????. или все же на сопли?? рукожопые
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наверняка ещё не откатали новую систему
а может и диверсия (конкурентов) в ДЭПО
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систему чего? закручивания болтов по часовой стрелке?
наши люди, особенно рукожопая молодежь, способны работать только под руководством представителей иностранного инвестора. и то брака немало будет.
у моего друга на фирме под киевом самый страшный и сложный инструмент - обычный электролобзик. никто из все новых и новых рабочих не может элементарный, отресованый карандашом, полукруг четко вырезать. ломают металлический шток лобзика сечением 5х3 мм!!!
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Там москаляка на гилляке висел, от его и зацепило токоприемником )))))))))))))
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