 Во Львове во время движения загорелся новый трамвай Электрон. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского городского советаю
В результате происшествия никто не пострадал.
У трамвая на остановке Стрыйский рынок оборвался пантограф (токоприемник). Он упал на боковое стекло и повредил его. Под колесами вагона возник локальный пожар. Указывается, что водитель трамвая оперативно отреагировал и потушил его огнетушителем, который был в салоне.
Причина происшествия устанавливается.
В результате инцидента в городе не ходят трамваи №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Приостановка временна. Власти рассчитывают в ближайшие несколько часов устранить поломку.
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а может и диверсия (конкурентов) в ДЭПО
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наши люди, особенно рукожопая молодежь, способны работать только под руководством представителей иностранного инвестора. и то брака немало будет.
у моего друга на фирме под киевом самый страшный и сложный инструмент - обычный электролобзик. никто из все новых и новых рабочих не может элементарный, отресованый карандашом, полукруг четко вырезать. ломают металлический шток лобзика сечением 5х3 мм!!!
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:D
Ну хоть на этот раз санкции Козлостана симметричны
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