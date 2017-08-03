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Все про:боеприпасы (1228) Нацполиция (8241) Донецкая область (4535)

 Арсенал боеприпасов обнаружен в доме умершего пенсионера на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Сиверске Донецкой области в доме местного жителя обнаружен арсенал боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Более 4 тыс. патронов, аммонит, сигнальные и имитационные патроны, гранат РГ-42, детонаторы и электроподжигатели обнаружила в доме в Сиверске.

Арсенал боеприпасов обнаружен в доме умершего пенсионера на Донетчине, - Нацполиция 01

Боеприпасы местная жительница нашла в хозяйственном помещении, когда разбирала вещи предыдущего владельца, 68-летнего фермера.

Арсенал боеприпасов обнаружен в доме умершего пенсионера на Донетчине, - Нацполиция 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Три гранатомета, пять гранат, 1,5 кг пороха: на Луганщине на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Арсенал боеприпасов обнаружен в доме умершего пенсионера на Донетчине, - Нацполиция 03
Арсенал боеприпасов обнаружен в доме умершего пенсионера на Донетчине, - Нацполиция 04

Правоохранителям потребовалось более часа, чтобы пересчитать и изъять боеприпасы.

Смотрите: 3000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Решено открыть уголовное дело по предварительной квалификации части 1 статьи 223 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
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В общем - фигня. В основном "имитационные", но вот вопрос - откуда взял, вот это да.
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Склад охранял. Как писал Жванецкий про СССР - "что охраняем- то и имеем"
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Этот дед был фермером, скорее всего хозяйчтвенный мужик, а времена нынче неспокойные, вот и хранил на всякий пожарный случай!
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Видать не дождался старичок пожара. Весь арсенал в пи@ду, можно так сказать.
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Вначале дед склеил ласты! А арсенал, видать, не успел в завещании упомянуть и как полагается, арсенал отошёл к государству!
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Хотя, если он был прапорщиком, то - вопросов больше нет.)
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А чего не партизаном. Может на всякий случай держал.
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Polomarenko Anatoly - скорее всего был настоящим мужиком - любил оружие...
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Старики часто тащат домой все, что находят. Хотя не исключен и другой вариант - пришли мужики в камуфляже и оставили на хранение, за тушенку. В общем нынче такой фигни по Украине хватает.
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Хорошая находка попалась- можно сказать, "На склад нарвался"
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вали ботяра со своим желтушным сайтом наф... - просмотры они решили набивать...
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Скорее всего на продажу таскал. Любой бы таскал при таких пенсиях.
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когда была активная фаза боевых действий в тех местах гражданские тянули все кому не лень из брошенного военного имущества той или другой стороны .так шо не удевительно .там их еще долго придется хорошенько встряхивать и похожее извлекать
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Чтобы узнать "откуда". Дело в данном случае формальность, но для следователей это вопрос зарплаты.
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Да и под любую статью фигуранта можно подводить. Апелляции точно не будет как и глухаря.
По-любому профит.
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Чувак жил по принципу :"Запас жопу не ипёт и карман не тянет". Партизанеен. Гы.
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монах монашку не того, но его в кармане носит
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Нормальный такой дедушка. Основательный. Запасливый. Хомяк. Но наверняка плохо искали, У него точно должен быть еще либо ИС-3, либо Тигра, либо Абрамс.

Чего все хотите? Это наша жизнь и к ней иногда! - нужно относится с юмором, а как иначе?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАрсенал боеприпасов обнаружен в доме умершего пенсионера на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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