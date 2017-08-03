 Арсенал боеприпасов обнаружен в доме умершего пенсионера на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Более 4 тыс. патронов, аммонит, сигнальные и имитационные патроны, гранат РГ-42, детонаторы и электроподжигатели обнаружила в доме в Сиверске.
Боеприпасы местная жительница нашла в хозяйственном помещении, когда разбирала вещи предыдущего владельца, 68-летнего фермера.
Правоохранителям потребовалось более часа, чтобы пересчитать и изъять боеприпасы.
Решено открыть уголовное дело по предварительной квалификации части 1 статьи 223 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.
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Украинцы и россияне уже давно не являются "братскими народами", а виной этому - государственная политика Украины, которая заключается в "промывании мозгов населения"...
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По-любому профит.
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Чего все хотите? Это наша жизнь и к ней иногда! - нужно относится с юмором, а как иначе?
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