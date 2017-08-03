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Все про:боеприпасы (1226) граната (649) Мариуполь (4122) Нацполиция (8239)

 Учебная мина и гранаты обнаружены в мусорном баке в центре Мариуполя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В центре Мариуполя в мусорном баке местные жители обнаружили гранаты и противотанковую мину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о находке поступило по линии 102. По приезду на место происшествия полиция оцепила территорию и осуществляла охрану до приезда взрывотехников.

Учебная мина и гранаты обнаружены в мусорном баке в центре Мариуполя, - Нацполиция 01

"Во время осмотра в баках были обнаружены осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1, окрашенные в черный цвет, а также противотанковая мина. Предварительно установлено, что боеприпасы являются учебными", - говорится в сообщении.

Учебная мина и гранаты обнаружены в мусорном баке в центре Мариуполя, - Нацполиция 02

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Учебная мина и гранаты обнаружены в мусорном баке в центре Мариуполя, - Нацполиция 03
Учебная мина и гранаты обнаружены в мусорном баке в центре Мариуполя, - Нацполиция 04

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В совковое время этого счастья на улице валялось валом, жил рядом с ВЧ, власти и ментам было пофиг.
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"полиция оцепила территорию и осуществляла охрану до приезда взрывотехников." - те по приезду и определили.
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Треба було ще зверху депутата-рига якогось посадити і покатати по вулицях Маріка.
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Военрук решил в гараже порядок навести и ненужный хлам выбросить
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУчебная мина и гранаты обнаружены в мусорном баке в центре Мариуполя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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