 Учебная мина и гранаты обнаружены в мусорном баке в центре Мариуполя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о находке поступило по линии 102. По приезду на место происшествия полиция оцепила территорию и осуществляла охрану до приезда взрывотехников.
"Во время осмотра в баках были обнаружены осколочные гранаты РГД-5 и Ф-1, окрашенные в черный цвет, а также противотанковая мина. Предварительно установлено, что боеприпасы являются учебными", - говорится в сообщении.
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