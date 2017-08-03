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Все про:взрыв (4236) граната (647) Николаевская область (834) Нацполиция (8237)

 Во двор частного дома на Николаевщине бросили гранату Ф-1, - Нацполиция. ФОТО

В Николаевской области до двор частного домовладения неизвестные бросили гранату Ф-1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"3 августа, около 03:15. утра в Веселиновское отделение Вознесенского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области обратился 42-летний мужчина с сообщением о том, что во двор его домовладения неизвестные бросили гранату.

Из объяснения жертвы стало известно, что, находясь в доме, он услышал взрыв и увидел вспышку. Когда заявитель вошел во двор, он обнаружил, что два его автомобиля были повреждены в результате взрыва", - говорится в сообщении.

Во двор частного дома на Николаевщине бросили гранату Ф-1, - Нацполиция 01

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На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и специалисты взрывотехнической службы установили, что взорвалась граната Ф-1, фрагменты которой были изъяты и направлены на исследование.

Во двор частного дома на Николаевщине бросили гранату Ф-1, - Нацполиция 02
Во двор частного дома на Николаевщине бросили гранату Ф-1, - Нацполиция 03

Проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.4 ст.296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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