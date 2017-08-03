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Все про:Крым (20287) оккупация (7199) сепаратизм (12801)

 "Суд" оккупантов запретил работать учителем крымчанину Подъячему, осужденному украинским судом за сепаратизм. ФОТО

Так называемый Киевский районный суд Симферополя постановил, что житель оккупированного Крыма Валерий Подъячий не может работать преподавателем из-за наличия условного срока за сепаратизм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Приговор в отношении Подъячего, активиста народного фронта "Севастополь-Крым-Россия", был вынесен апелляционным судом Крыма в 2011 году. Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Суд оккупантов запретил работать учителем крымчанину Подъячему, осужденному украинским судом за сепаратизм 01


"Российский суд признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины, и установил, что лицам, судимым по таким преступлениям, работать учителями нельзя", - заявил юрист Олег Бондаренко. По его словам, 4 августа в так называемый Верховный суд Крыма будет подана апелляция.

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Российское СМИ отмечает, что с момента оккупации Крыма Россией в 2014 году Подъячий, математик с 20-летним преподавательским стажем, не может устроиться педагогом из-за наличия судимости. Он решил обжаловать отказ в трудоустройстве через "суд". По информации агентства, подобное дело в России рассматривалось впервые. Мог ли мужчина работать в качестве учителя после вынесения обвинительного приговора, не уточняется.

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Они на раше реально все долбанутые 😀 Рада за вас крымчане- вы получили то, что хотели 😁
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Аж тепер я кримчан зрозумів: вони там всі мазохісти! При Україні їм не вистачало саме садистського відношення до себе. Ну що ж, тепер їх можна поздоровити!
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Логично. Какая разница, какого цвета крыса - черного или серого? Крыса есть крыса.
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Первый раз целиком и полностью поддерживаю кацапский суд!
Но вобщето приговор мягкий.Можно было лет 15 в Сибири накинуть!
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Суд" оккупантов запретил работать учителем крымчанину Подъячему, осужденному украинским судом за сепаратизм. ФОТО
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