 "Суд" оккупантов запретил работать учителем крымчанину Подъячему, осужденному украинским судом за сепаратизм. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Приговор в отношении Подъячего, активиста народного фронта "Севастополь-Крым-Россия", был вынесен апелляционным судом Крыма в 2011 году. Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
"Российский суд признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины, и установил, что лицам, судимым по таким преступлениям, работать учителями нельзя", - заявил юрист Олег Бондаренко. По его словам, 4 августа в так называемый Верховный суд Крыма будет подана апелляция.
Российское СМИ отмечает, что с момента оккупации Крыма Россией в 2014 году Подъячий, математик с 20-летним преподавательским стажем, не может устроиться педагогом из-за наличия судимости. Он решил обжаловать отказ в трудоустройстве через "суд". По информации агентства, подобное дело в России рассматривалось впервые. Мог ли мужчина работать в качестве учителя после вынесения обвинительного приговора, не уточняется.
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Но вобщето приговор мягкий.Можно было лет 15 в Сибири накинуть!
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