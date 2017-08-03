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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:жара (335) Николаев (1301) ГСЧС (1254)

 "Освежающая рамка" помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Сегодня в Николаеве установили специальную рамку с распылением воды, чтобы помочь людям перенести жару.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ.

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Такое оборудование будет работать на ул. Соборной с 10:00 до 18:00 пока в городе будет жара, по прогнозу - это ближайшие 3 дня. Также возле рамки будет дежурить спасатель.

Взрослые и дети с удовольствием проходят сквозь металлическую рамку, которая распыляет очень мелкие капли воды.

"В течение значительного периода в области сохраняется 5 класс пожарной опасности, в свою очередь приводит к возникновению большого количества пожаров. Однако такая ситуация сказывается и на гражданах, которые не всегда могут переждать жару в прохладном офисе или дома. Поэтому это побудило придумать что-то неординарное и в то же время действующее, такое как "освежающая рамка". Такая водяная завеса позволяет освежиться и предотвратить тепловой и солнечный удар", - сказано в сообщении.


Освежающая рамка помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС 01Освежающая рамка помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС 02Освежающая рамка помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС 03Освежающая рамка помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС 04

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Освежающая рамка помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС 05Освежающая рамка помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС 06

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Какая прелесть,мне очень это нравится. Почему такие рамки только в Николаеве?
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вообще то она должна распылять, что бы освежать. А после этой, как после душа!
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SergTranscarpathian .Скажите, Вам в жизни кто-нибудь хоть чем-нибудь - догодил? Или для Вас все не так только в новостях на ЦН?
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Разумно. Толково, И чем побольше - и везде в южных городах...Красавы - приветствую!!!
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Лично мне - приходилось носить с собой воду чтобы кепку намочить - а тут такой цимес..... Хотя - шутка не нова - в Одессе водилы давно переворачивали брызговики стеклоочистителей в обратную сторону, - и поливали прохожих ( особенно молодых девушек). Все смеялись, все довольны...
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Каюсь - сам так делал ,,, - но в жару никто не обижался...
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Я не пацак --- я в бачок воду заливаю... И людей необижаю....
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А я жидкость против насекомых, она запах имеет .
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Летом? Зачем??В машине?? Сходи к хорошему психиатру...
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Ну наверное потому что зимой нет насекомых, которые бьются о стекло .
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везде будет очередь, если такое поставить... из-за детей, я думаю, редко какой взрослый пробьется...
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Меру - респект и уважуха, ну как минимум начальнику ГСЧС
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Выводите самоходные фонтаны водомёты на улицы. Зря ржавеют ведь. )
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Вообще то это показуха. Вещь полезная, но одна на весь город явно маловато.
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нужно животным воду ставить, а то повыбрасывают щенков и котят, а они погибают потом без воды на глазах у всех...
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В Одессе во все времена ставили поилки для животных.
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На территории Дубая автобусные остановки оборудованы кондиционерами. Их общее количество остановок в эмирате - несколько сотен. Остановки в Дубае расположены, как правило, возле станций метро. Маршруты автобусов проходят возле станций метро, где люди ожидают свой автобус в прохладном помещении на выходе из метро. В летний период температура воздуха внутри автобусных остановок в Дубае поддерживается на уровне +18 градусов. Зимой обычно кондиционеры не функционируют, хотя бывают исключения.
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И чо?
Кстати, и не +18, а +25 там. А когда жара +40+45, то кондиционер охлаждает воздух остановки до +30. Иначе простуда.
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Дубай, рабы, 21-й век , не заипало ещё про тубай в ухи куйню заливать, не?:
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О, завтра схожу 😊 Только как-то чересчур много воды . но детям наверное нравится 😊
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Давление 2-кг и любой распылитель от балончика,или опрыскивателя даёт аналогичный вариант,при минимальных затратах воды.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Освежающая рамка" помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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