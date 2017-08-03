 "Освежающая рамка" помогает жителям Николаева пережить жару, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ.
Такое оборудование будет работать на ул. Соборной с 10:00 до 18:00 пока в городе будет жара, по прогнозу - это ближайшие 3 дня. Также возле рамки будет дежурить спасатель.
Взрослые и дети с удовольствием проходят сквозь металлическую рамку, которая распыляет очень мелкие капли воды.
"В течение значительного периода в области сохраняется 5 класс пожарной опасности, в свою очередь приводит к возникновению большого количества пожаров. Однако такая ситуация сказывается и на гражданах, которые не всегда могут переждать жару в прохладном офисе или дома. Поэтому это побудило придумать что-то неординарное и в то же время действующее, такое как "освежающая рамка". Такая водяная завеса позволяет освежиться и предотвратить тепловой и солнечный удар", - сказано в сообщении.
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самоходные фонтаныводомёты на улицы. Зря ржавеют ведь. )
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Кстати, и не +18, а +25 там. А когда жара +40+45, то кондиционер охлаждает воздух остановки до +30. Иначе простуда.
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