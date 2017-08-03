 Замдиректора Нижнеднестровского национального природного парка задержан в Одессе при получении 12,5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"Установлено, что должностное лицо национального парка в сговоре с другими служащими требовали от предпринимателя 12 500 грн взятки за беспрепятственное осуществление перевозок рыболовов-любителей по реке. Глубокий Турунчук на территории парка, а также за непривлечение лица к административной ответственности за незаконный вылов рыбы и порубку камыша", - говорится в сообщении.
По договоренности взятку замдиректора получил в Одессе, после чего был задержан.
Следствие также проверяет информацию относительно систематического получения должностными лицами национального парка неправомерной выгоды за незаконную деятельность на природоохранной территории. Досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины.
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