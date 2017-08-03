EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  394  2
Материалы по теме:
Все про:взятка (4325) Одесса (5793) прокуратура (3091) чиновник (1443)

 Замдиректора Нижнеднестровского национального природного парка задержан в Одессе при получении 12,5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В четверг, 03 августа, следователи прокуратуры Одесской области совместно с оперативниками СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды заместителя руководителя Нижнеднестровского национального природного парка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"Установлено, что должностное лицо национального парка в сговоре с другими служащими требовали от предпринимателя 12 500 грн взятки за беспрепятственное осуществление перевозок рыболовов-любителей по реке. Глубокий Турунчук на территории парка, а также за непривлечение лица к административной ответственности за незаконный вылов рыбы и порубку камыша", - говорится в сообщении.

Замдиректора Нижнеднестровского национального природного парка задержан в Одессе при получении 12,5 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

По договоренности взятку замдиректора получил в Одессе, после чего был задержан.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое руководителей больницы при исправительной колонии задержаны на Житомирщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Замдиректора Нижнеднестровского национального природного парка задержан в Одессе при получении 12,5 тыс. грн взятки, - прокуратура 02
Замдиректора Нижнеднестровского национального природного парка задержан в Одессе при получении 12,5 тыс. грн взятки, - прокуратура 03

Следствие также проверяет информацию относительно систематического получения должностными лицами национального парка неправомерной выгоды за незаконную деятельность на природоохранной территории. Досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины.

Смотрите также: На взятке $1,5 тысячи задержан чиновник Укртрансбезопасности в Одесской области, - прокуратура. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а министр экологии Семерак с экрана пиарится с бредовыми идеями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗамдиректора Нижнеднестровского национального природного парка задержан в Одессе при получении 12,5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти