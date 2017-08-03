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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 Ребенка в коляске нашли в Подольском районе Киева: полиция ищет родственников малыша. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Мальчика в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где он и сейчас находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Подольского управления полиции от работника детского дома поступило сообщение о том, что на улице Билецкой найден ребенок в коляске. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что малышу примерно полтора года. В коляске полицейские нашли пакет с вещами и игрушками. После проведения первоочередных действий правоохранителей по документированию происшествия медики "скорой помощи" отвезли мальчика в удовлетворительном состоянии в больницу, где он сейчас находится", - рассказали в ведомстве.

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Полиция обращается к неравнодушным гражданам, которые могут знать место нахождения родственников мальчика, сообщить по телефонам: (044) 425-24-34 или 102.

Ребенка в коляске нашли в Подольском районе Киева: полиция ищет родственников малыша 01

Ребенка в коляске нашли в Подольском районе Киева: полиция ищет родственников малыша 02

Ребенка в коляске нашли в Подольском районе Киева: полиция ищет родственников малыша 03


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ребенка нельзя оставлять без присмотра
Ни возле магазина, ни возле лавочки, чтоб кто-то посмртрел...
Подонков много...
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Кто продаёт за 5 тыс.$, а кому дитя и на хер ненужно (заберите бесплатно)! Давно пора признать, что ни возраст (совершеннолетие) определяет ДЕЕСПОСОБНОСТЬ человека социальную, юридическую, и уж тем более ПОЛИТИЧЕСКУЮ. Далеко не всем нужно давать весь набор прав и равноправие перед законом, а политические права вообще в исключительных случаях.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиРебенка в коляске нашли в Подольском районе Киева: полиция ищет родственников малыша. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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