 Ребенка в коляске нашли в Подольском районе Киева: полиция ищет родственников малыша. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"В дежурную часть Подольского управления полиции от работника детского дома поступило сообщение о том, что на улице Билецкой найден ребенок в коляске. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Предварительно правоохранители установили, что малышу примерно полтора года. В коляске полицейские нашли пакет с вещами и игрушками. После проведения первоочередных действий правоохранителей по документированию происшествия медики "скорой помощи" отвезли мальчика в удовлетворительном состоянии в больницу, где он сейчас находится", - рассказали в ведомстве.
Полиция обращается к неравнодушным гражданам, которые могут знать место нахождения родственников мальчика, сообщить по телефонам: (044) 425-24-34 или 102.
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Ни возле магазина, ни возле лавочки, чтоб кто-то посмртрел...
Подонков много...
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