 Налоговики разоблачили руководителей сельхозпредприятия, которые не заплатили более 18,8 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК, было установлено, что руководители компании, которая занимается производством подсолнечного масла, отразили в налоговой отчетности бестоварные операции по приобретению семян подсолнечника у ряда подконтрольных фиктивных предприятий. В действительности указанный товар закупался за наличные у фермерских хозяйств. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты более 18,8 миллиона гривен.
Полученная после обработки продукция, экспортировалась в Италию, Малайзию, Марокко, Турцию, Францию и Швейцарию.
В результате проведенных в Днепре и Кривом Роге трех обысков были обнаружены и изъяты 9,4 тысячи тонны подсолнечного масла, семян подсолнечника и подсолнечного шрота стоимостью почти 45,7 миллиона гривен, финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника и черновые записи.
Расследование уголовного производства продолжается.
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