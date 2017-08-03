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 Налоговики разоблачили руководителей сельхозпредприятия, которые не заплатили более 18,8 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили руководителей компании из Днепра, уклонившихся от уплаты более 18,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК, было установлено, что руководители компании, которая занимается производством подсолнечного масла, отразили в налоговой отчетности бестоварные операции по приобретению семян подсолнечника у ряда подконтрольных фиктивных предприятий. В действительности указанный товар закупался за наличные у фермерских хозяйств. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты более 18,8 миллиона гривен.

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Полученная после обработки продукция, экспортировалась в Италию, Малайзию, Марокко, Турцию, Францию и Швейцарию.

В результате проведенных в Днепре и Кривом Роге трех обысков были обнаружены и изъяты 9,4 тысячи тонны подсолнечного масла, семян подсолнечника и подсолнечного шрота стоимостью почти 45,7 миллиона гривен, финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника и черновые записи.

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Налоговики разоблачили руководителей сельхозпредприятия, которые не заплатили более 18,8 млн грн налогов 01Налоговики разоблачили руководителей сельхозпредприятия, которые не заплатили более 18,8 млн грн налогов 02Налоговики разоблачили руководителей сельхозпредприятия, которые не заплатили более 18,8 млн грн налогов 03Налоговики разоблачили руководителей сельхозпредприятия, которые не заплатили более 18,8 млн грн налогов 04Налоговики разоблачили руководителей сельхозпредприятия, которые не заплатили более 18,8 млн грн налогов 05Налоговики разоблачили руководителей сельхозпредприятия, которые не заплатили более 18,8 млн грн налогов 06

Расследование уголовного производства продолжается.

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