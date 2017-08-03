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 В Запорожье на взятке задержана заведующая отделением больницы, обещавшая пациенту оформить инвалидность, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Запорожье сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с городской прокуратурой задержали на взятке заведующую отделением одной из больниц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, злоумышленница требовала от гражданина две тысячи долларов США и 10 тысяч гривен за составление положительного заключения о прохождении медицинского осмотра для дальнейшего получения последним группы инвалидности.

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"За прохождение осмотра и оформление необходимой документации с установлением диагноза необратимого характера заболевания возможно лишь при условии предоставления ей двух тысяч долларов США и 10 тысяч гривен. При этом две тысячи долларов необходимы для оформления документации по установлению комиссией группы инвалидности, а 10 тысяч гривен предусматривалась конкретно для нее за "заботливое и чуткое" отношение к пациенту во время "лечения" последнего", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что заведующая отделением была задержана "на горячем" в рабочем кабинете при получении части взятки в размере 36 тысячи гривен. В настоящее время по местам ее работы и жительства проводятся обыски.


В Запорожье на взятке задержана заведующая отделением больницы, обещавшая пациенту оформить инвалидность, - Нацполиция 01

В Запорожье на взятке задержана заведующая отделением больницы, обещавшая пациенту оформить инвалидность, - Нацполиция 02

В Запорожье на взятке задержана заведующая отделением больницы, обещавшая пациенту оформить инвалидность, - Нацполиция 03

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Калиновская подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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шестерок хватают для пиара, а главный коррупционер, он же хряк рошеновский - засел в центре Киева на Банковой..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Запорожье на взятке задержана заведующая отделением больницы, обещавшая пациенту оформить инвалидность, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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