 В Запорожье на взятке задержана заведующая отделением больницы, обещавшая пациенту оформить инвалидность, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, злоумышленница требовала от гражданина две тысячи долларов США и 10 тысяч гривен за составление положительного заключения о прохождении медицинского осмотра для дальнейшего получения последним группы инвалидности.
"За прохождение осмотра и оформление необходимой документации с установлением диагноза необратимого характера заболевания возможно лишь при условии предоставления ей двух тысяч долларов США и 10 тысяч гривен. При этом две тысячи долларов необходимы для оформления документации по установлению комиссией группы инвалидности, а 10 тысяч гривен предусматривалась конкретно для нее за "заботливое и чуткое" отношение к пациенту во время "лечения" последнего", - рассказала Калиновская.
Она отметила, что заведующая отделением была задержана "на горячем" в рабочем кабинете при получении части взятки в размере 36 тысячи гривен. В настоящее время по местам ее работы и жительства проводятся обыски.
Калиновская подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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