 Массовая драка военнослужащих в РФ: сотня пьяных контрактников напала на казарму гарнизона с ножами и заточками. ФОТОрепортаж

В воинской части на Урале подрались более 150 военнослужащих. Массовое побоище стенка на стенку произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области. Конфликт произошел между группой из 60 военных из Тувы и примерно сотней служащих из Еланского гарнизона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ура.ру.
По данным источников издания, три месяца назад из Тувы прислали порядка 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона. Как сообщает источник, ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер, которого уже перевезли в госпиталь в Екатеринбург. Все раненые - из числа военнослужащих Еланского гарнизона.
12481 86
Сегодня в Каменце-Подольском простятся с украинским воином Доброшинским, погибшим под Новозвановкой от пули снайпера террористов. ФОТО(0)
"Моя страна, сука, бл#дь, Украину захватит!", - пропагандиста росТВ избили во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве. ВИДЕО(597)
Оккупанты незаконно экспроприируют жилье украинских военнослужащих в Крыму, - правозащитники(19)
Оклады военнослужащих не могут быть меньше, чем у чиновников, - Турчинов(131)
Ради усиления страха террористы готовы убивать террористов(0)
Боец Нацгвардии застрелился в зоне АТО(28)
Украинские солдаты уже остановили русских, - командующий армией США в Европе Ходжес(168)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это есть кацапский герб.
Хоть ты жни и хоть ты куй
Всё равно получишь х"й
Вот им серп, к нему лопата
Там страна хуйла, ребята.
Хошь копай, не хошь - коси.
Славь хуйло, и х"й соси!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
давай о земле послушаем !
https://www.youtube.com/watch?v=PJZuG3HP1l8
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но это нормально когда разные популяции ундеменшей режут друг друга.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
шотА типа?)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Ихтамнет!
Ихтамнет!
Не было и нет!"
Ну, в смысле что не было никакой поножевщины и совсем-совсем никого не почикали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Їм аби вбивати,байдуже кого...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или там просто - кто кого , тот того и того ...
Нипанятна ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тува вошла в СССР лишь в конце 1944 года, а до этого Тува была независимоой страной.
Более 80% населения Тувы это коренные тувинцы. И лишь 15% это завезённые русские в Туву.
Тыва прославилась первыми в совке русскими погромами. В 1990-е годы тувинская молодежь при одобрении местных властей нападала на дома русских в сельских районах.
В городах рулили тувинцевы, которые безнаказанно нападали на меньшинства, в основном на русских. На тот момент в Туве проживало около 50% русскоязычного населения, значительная часть которого была вынуждена покинуть регион.
Причем первыми Туву покинули руководители различных органов власти, в том числе и глава местного управления КГБ СССР
Короче, тувинцы добились того, что русские массово покидали Туву. И даже сейчас тувинцы убивают периодически русских в Туве и проводят политику вытеснения понаехавших в Туву, в советское время, русских...
Это так для общего понимания ситуации.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не! Не было поножовщины! Никого не порезали!
Ответить
Давайте, ребятки, сами как-то там разберитесь - ну зачем приличным людям руки марать?
Ответить
Давайте ще, москалі: більше крові, трупачків, молотіть одне одного ... Толку од вас на цій землі все одно нема.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя они сейчас, вроде, Тыва называются.
Ответить
Ответить