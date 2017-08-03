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 Массовая драка военнослужащих в РФ: сотня пьяных контрактников напала на казарму гарнизона с ножами и заточками. ФОТОрепортаж

14 человек получили ножевые ранения.

В воинской части на Урале подрались более 150 военнослужащих. Массовое побоище стенка на стенку произошло в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области. Конфликт произошел между группой из 60 военных из Тувы и примерно сотней служащих из Еланского гарнизона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ура.ру.

По данным источников издания, три месяца назад из Тувы прислали порядка 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона. Как сообщает источник, ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер, которого уже перевезли в госпиталь в Екатеринбург. Все раненые - из числа военнослужащих Еланского гарнизона.

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Массовая драка военнослужащих в РФ: сотня пьяных контрактников напала на казарму гарнизона с ножами и заточками 01

Массовая драка военнослужащих в РФ: сотня пьяных контрактников напала на казарму гарнизона с ножами и заточками 02

Массовая драка военнослужащих в РФ: сотня пьяных контрактников напала на казарму гарнизона с ножами и заточками 03
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Не, в этот раз они не захотели кричать "Тува - круто". В этот раз же их тувинцы киздили.
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Зачем им собирать империю если их все пидят?
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Вы очень метко заметили: все кого они собрали в свою империю, их мудохают, регулярно и с охоткой. Чеченцы. Дагестанцы. Калмыки. Татары. Теперь вот и тувинцы присоединились
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Все кто знакомы с русскими хотят им дать по рылу,совпадение?не думаю😀
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Слева молот, справа серп
Это есть кацапский герб.
Хоть ты жни и хоть ты куй
Всё равно получишь х"й

Вот им серп, к нему лопата
Там страна хуйла, ребята.
Хошь копай, не хошь - коси.
Славь хуйло, и х"й соси!
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Затем, что в их духовитых скрепах заложено - киздят значить любят.
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Русские не сдаются,им нужно было друг друга перестрелять,но не сдаться
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Соскина придурка слушать-себя не уважать
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Да, надо. А тебе что за своих кацапов стыдно или за туфтинцев.
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то калмыки русню покоцали показали удмуртам где их место.
Но это нормально когда разные популяции ундеменшей режут друг друга.
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на Зоне такое случается.... и часто, норма
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Армия будущего ОСМАНСКО Рассейской империи!
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ожидается пополнение боевиками в зоне бандитского беспредела после прохождения ими срочной службы
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Самая сильная армия в мире(по версии кацапорылых)? Да это уголовники какие то! Побегут в случае "шухера" первыми
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Вы будете сильно смеяться, но даже после того, как сотни людей написали об этом, после фоток с кровяхой, кацапское МО уныло бубнит:
"Ихтамнет!

Ихтамнет!
Не было и нет!"

Ну, в смысле что не было никакой поножевщины и совсем-совсем никого не почикали.
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Так правильно, все уже не служат давно, а казарма сама самоволку ушла
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это не военнослужащие, а какие-то урки с ножами и заточками
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может казака не поделили? любовь знаете, страшная сила...
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Кизил-орда, тоже оккупирована Москва-ордой в 1944.
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Учили, учили тувинцев Запад ненавидеть, но только направление показали...
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Только-что уволенные и заблудившиеся порезали отпускников, которых там вообще не было.
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Двухярусные панцирные кровати, умывальники с одним краником (холодная вода), рэпаный кафель, ногомойки...Нихера не меняется...Армия Смехдержавы...
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Никакая цивилизация не властна над варварами.
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Так кто кого победил ?
Или там просто - кто кого , тот того и того ...
Нипанятна ...
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Тува, в сухую - 14:0. Игру остановили "за явным преимуществом". Ждём матч-реванш.
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Хм. .... А налицо крупный этнический конфликт!!! Тувинцы раньше входили в состав монгольской империи. А Волгоград и область платили им дань.
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тува и сейчас на скрЄпі пулюйот..там кришнаиді рулят уже лет 10- как..
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видимо, ожидается пополнение боевиками в зоне бандитского беспредела после прохождения ими срочной службы
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Это они так день ВДВ отмечают в великой россиюшке
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Интересна одна информация,после ВОВ и до смерти Сталина оружие и боеприпасы находились в пирамидах в расположении роты и небыло никакой дедовщины.После смерти Сталина и активном начале строительства коммунизма Хрущевым оружие переместили в оружейку из семью замками а боеприпасы вообще убрали в склады а комвзводов начали культивировать дедовщину.
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как одна из причин возникновения дедовщины, это после смерти Сталина, открыли лагеря и начали набирать бывших осужденных в армию.
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Следует понимать, что тувинцы - ярые националисты.
Тува вошла в СССР лишь в конце 1944 года, а до этого Тува была независимоой страной.
Более 80% населения Тувы это коренные тувинцы. И лишь 15% это завезённые русские в Туву.
Тыва прославилась первыми в совке русскими погромами. В 1990-е годы тувинская молодежь при одобрении местных властей нападала на дома русских в сельских районах.
В городах рулили тувинцевы, которые безнаказанно нападали на меньшинства, в основном на русских. На тот момент в Туве проживало около 50% русскоязычного населения, значительная часть которого была вынуждена покинуть регион.
Причем первыми Туву покинули руководители различных органов власти, в том числе и глава местного управления КГБ СССР
Короче, тувинцы добились того, что русские массово покидали Туву. И даже сейчас тувинцы убивают периодически русских в Туве и проводят политику вытеснения понаехавших в Туву, в советское время, русских...
Это так для общего понимания ситуации.
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"...Тува была независимой страной..." Что за страна такая?

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Молодцы, менталитет позволил....Украинцы толерантные, за что и поплатились.
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Кого-то видать хорошо башкой об умывальник приложили
Массовая драка военнослужащих в РФ: сотня пьяных контрактников напала на казарму гарнизона с ножами и заточками - Цензор.НЕТ 419

Не! Не было поножовщины! Никого не порезали!
Массовая драка военнослужащих в РФ: сотня пьяных контрактников напала на казарму гарнизона с ножами и заточками - Цензор.НЕТ 725
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"Людочка, быстренько, сама, сама..."
Давайте, ребятки, сами как-то там разберитесь - ну зачем приличным людям руки марать?
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Шикарно !
Давайте ще, москалі: більше крові, трупачків, молотіть одне одного ... Толку од вас на цій землі все одно нема.
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Тувобандеровцы!
Хотя они сейчас, вроде, Тыва называются.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомМассовая драка военнослужащих в РФ: сотня пьяных контрактников напала на казарму гарнизона с ножами и заточками. ФОТОрепортаж
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