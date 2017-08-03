 "Врать-то не хорошо!": Геращенко опроверг ложь российских пропагандистов, показав фотографию избившего корреспондента НТВ пьяного москвича с террористом Губаревым. ФОТОфакт

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Российские пропагандисты с НТВ никак не могут успокоиться после вчерашнего эпик-фейла, когда вместо прославления российских ВДВшников, корреспондент НТВ получил хук правой в лицо от пьяного негодяя кричавшего что-то там про захват Украины. Из пьяного негодяя, роспропагандисты начали лепить врага не Украины, а России. Мол он кричал не про "Захват Украины", в про то что мол "мою Украину захватила Россия". И потому мол, журналист НТВ пострадал от рук проукраински настроенного гражданина", - пишет Геращенко.
"Ай ай ай. А, врать-то не хорошо! В помощь роспропагандистам НТВ публикую фото этого проукраински настроенного гражданина РФ вместе с террористом Павлом Губаревым для полноты картины вашей лжи, так сказать", - отмечает Геращенко.
На фото: любитель "Оплота" 32-летний москвич Александр Орлов (слева), террорист Губарев (по центру)
Напомним, вчера российского пропагандиста Никиту Развозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ. Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса.
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у них там писец в мозгах у 99% населения, я даже внимания не обращаю
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..." там срузький дух...."
Скрепно должно быть везде! на родине петух из навоза?продолжить традиции на отдыхе!
(сезон 2017 - маленькая деталь слева на заднем плане этого фото, четко указывает на место съемок)
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Кадыровцы похитили Павла Губарева - СМИ Новороссии
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