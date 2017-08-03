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 "Врать-то не хорошо!": Геращенко опроверг ложь российских пропагандистов, показав фотографию избившего корреспондента НТВ пьяного москвича с террористом Губаревым. ФОТОфакт

Версия российских пропагандистов о том, что избивший во время прямого эфира корреспондента НТВ пьяный мужчина в футболке с надписью "Оплот" занимает проукраинскую позицию и покрывал матом Россию, является ложью и опровергается, в том числе, совместной фотографией любителя "Оплота" с одним из бывших главарей террористов Павлом Губаревым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Российские пропагандисты с НТВ никак не могут успокоиться после вчерашнего эпик-фейла, когда вместо прославления российских ВДВшников, корреспондент НТВ получил хук правой в лицо от пьяного негодяя кричавшего что-то там про захват Украины. Из пьяного негодяя, роспропагандисты начали лепить врага не Украины, а России. Мол он кричал не про "Захват Украины", в про то что мол "мою Украину захватила Россия". И потому мол, журналист НТВ пострадал от рук проукраински настроенного гражданина", - пишет Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Подошел человек в кадр, закричал матом: "Россия - это пи-пи-пи", - кремлевские пропагандисты рассказали свою версию избиения в День ВДВ. ВИДЕО

"Ай ай ай. А, врать-то не хорошо! В помощь роспропагандистам НТВ публикую фото этого проукраински настроенного гражданина РФ вместе с террористом Павлом Губаревым для полноты картины вашей лжи, так сказать", - отмечает Геращенко.


Врать-то не хорошо!: Геращенко опроверг ложь российских пропагандистов, показав фотографию избившего корреспондента НТВ пьяного москвича с террористом Губаревым 01

На фото: любитель "Оплота" 32-летний москвич Александр Орлов (слева), террорист Губарев (по центру)

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Давай добазаримся", - "бухой вояка", ударивший пропагандиста росТВ, предложил мировую

Напомним, вчера российского пропагандиста Никиту Развозжаева избили в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького, где проходило празднование Дня ВДВ. Удар ему нанес бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот". Члены этой террористической организации - активные участники оккупации части территории украинского Донбасса.
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да насрать что кацапы думают.
у них там писец в мозгах у 99% населения, я даже внимания не обращаю
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а патамуша, им рузЬкАизічніе челюсти мешают...)
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а зачем им думать? вон червяк навозный тоже не думмает, а гавно всегда найдет.
..." там срузький дух...."

Скрепно должно быть везде! на родине петух из навоза?продолжить традиции на отдыхе!
(сезон 2017 - маленькая деталь слева на заднем плане этого фото, четко указывает на место съемок)
"Врать-то не хорошо!": Геращенко опроверг ложь российских пропагандистов, показав фотографию избившего корреспондента НТВ пьяного москвича с террористом Губаревым - Цензор.НЕТ 3696
"Врать-то не хорошо!": Геращенко опроверг ложь российских пропагандистов, показав фотографию избившего корреспондента НТВ пьяного москвича с террористом Губаревым - Цензор.НЕТ 2688
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кацап і брехня, два слова що означають одне й те саме
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Антошка, тобі теж брехати не звикати!!!
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Тут мусить бути пост про Порошенка (Вальцмана,Шоколадника,Баригу тощо).Оренда 10 грн/день.Питати мене.
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Ой, да ладно, на фото же четко видно, что этот про-украински настроеный человек собирается избить сепаратиста губарева, так же, как он избил журналюгу
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искать хоть часть правды в кацапских высерах неблагодарное дело
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Ну Геращенко чіста здрасті. Їм до лампочки твої фотки, а справа вже зроблена.
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ну типа да, вони збрехали, забулы, и думають де дали брехать
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Заходимо на RT у Factbook-та постимо.В чому проблема?
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Був я і на РТ. Там всі упороті, як і на всіх їхніх ресурсах. Зайва витрата часу і трафіку. Ну їх нах.
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А на фотке губа уже закинутый или то так под глазами синева?
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а фотка ведь западло. засветиться с пашей вафлистом это все равно что самому заглотнуть пару путеных.
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тож мне жзл... чем больше мокшане мочат друг-друга в сортирах, в прямом эфире в казармах, на складах, тем лучше...
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Геращенко показал...ля-ля-ля. Эта фотка уже почти сутки гуляет. Как и страница того .удака.
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Но ему очень далеко до специалистов в этом деле из так называемых СМИ россосии.
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у них там кисель в мозгах у 99% населения, я даже внимания не обращаю "Врать-то не хорошо!": Геращенко опроверг ложь российских пропагандистов, показав фотографию избившего корреспондента НТВ пьяного москвича с террористом Губаревым - Цензор.НЕТ 6542
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Врать-то не хорошо!": Геращенко опроверг ложь российских пропагандистов, показав фотографию избившего корреспондента НТВ пьяного москвича с террористом Губаревым. ФОТОфакт
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