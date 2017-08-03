 СБУ в Киеве задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Выполняя задание своих кураторов, т.н. пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях, которые использовал для призывов к захвату государственной власти, распространение антиукраинских материалов, поддержки военной агрессии РФ против Украины, продвижение идей создания т.н. "Новороссии", - рассказали в ведомстве.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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Савченко:
"На негативный имидж Медведчука в СМИ идут большие госресурсы".
http://www.aif.ua/politic/ukraine/na_negativnyy_imidzh_medvedchuka_v_smi_idut_bolshie_gosresursy_-_savchenko
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Він сумчанин.
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А вам то що,ви його майже не знаєте.
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А нік який у нього був?
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Эта паскуда ,как правило ,не один ник имела.
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Ольгино ведь бюджетная организация наверное.
Так денег уже нет. И вообще они в центре шторма. )))
Минфин предупредил об истощении резервов для выплаты зарплаты к концу 2017 года
Нынешняя стабильность в российской экономике обеспечивается только за счет резервов. Без изменений к концу 2017 года они истощатся, и у правительства не будет возможности выплачивать заработные платы.
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пустая бытыль из под водяры у него в ногах прямо намекает на то
что интернет и пьянство не совместимо
представляю как его с поллитра по такой жаре торкнуло
и ни одного ковра в хате нету, чтобы прокурорским залог внести
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