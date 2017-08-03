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Все про:Киев (17777) пропаганда (2173) СБУ (14681) сепаратизм (12799) социальные сети (201)

 СБУ в Киеве задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях. ФОТО

Владельца и администратора нескольких антиукраинских сообществ в социальных сетях задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Выполняя задание своих кураторов, т.н. пресс-секретарь и активный участник антиукраинской сепаратистской организации создал разветвленную сеть веб-ресурсов и сообществ в социальных сетях, которые использовал для призывов к захвату государственной власти, распространение антиукраинских материалов, поддержки военной агрессии РФ против Украины, продвижение идей создания т.н. "Новороссии", - рассказали в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области. ФОТО

Во время обыска по месту жительства злоумышленника оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.


СБУ в Киеве задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях 01

СБУ в Киеве задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях 02

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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ну вот, на одного тролля на цензоре будет меньше...
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Хорошо то как без троллей! Авторы смогут вольно и вдохновенно писать любые фантазии, а сотни правильных комментаторов будут писать тысячи приятных комментариев, совершенно одинаковых и все всегда одобряющих, именно для этой тихой радости был разрушен совок и внедрена демократическая свобода слова, точно такая, как в 1937.
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да хер ты угадал, от вас, тролляк, не так просто избавиться.
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Петр Фукин,кацапсинский тролляка, сиди дома,никуда не уходи,за тобой щас прийдут
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Мы никак не могли понять, кто такая Надежда Савченко и как она разыграла Украину и украинцев. После просмотра этого видео, опубликованного в 2006-м году всё становится на свои места: стаhttps://www.youtube.com/watch?v=jXiOwLbvzIM
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Цитаты великих.
Савченко:
"На негативный имидж Медведчука в СМИ идут большие госресурсы".
http://www.aif.ua/politic/ukraine/na_negativnyy_imidzh_medvedchuka_v_smi_idut_bolshie_gosresursy_-_savchenko


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на гиляку это мерзкое москальное насекомое,публично!
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Це мені жаль...
А вам то що,ви його майже не знаєте.
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Та да- мене на бійні з ним деактивували- а так ні, не знаю...
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Тобто конкретно не пам'ятаєте...
А нік який у нього був?
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Тобто тут говорити не збираюся. Бо ІР до кінця року буде заблоковано.
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С мыслями собирается перед провидением обряда
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А интерьер какой в квартире! И ватная мамаша "бульбы с носа" пускает...

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В КПИ будет на три Юлебота меньше...
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Невже знаходять йолопи які вірять в якусь там новоросію?
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они не во что не верят, и не хотят чтобы верили мы.
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та не самі адміністратори,а ті,кого вони намагаються зазомбувати.
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я знаю таких людей-у них, как правило, очень низкий уровень интеллекта
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Тим краще. Повинні зникнути відразу кілька ніків, що буде більш помітним. І якщо він тут і писав щось, то його спамили.
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набагато більше, тому шо цій вілупок був админом цілої сітки сепарьских веб ресурсів.
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А жаль морду засекретили - может кто своего соседа увидел бы ...
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Прорашистский диванный боец. На сайте Корреспондент такого дерьма полно.
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Колись я писав там, але мене надовго забанили.
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СБУ в своё время,так в Донецке и Луганске нужно было сепаров ловить,а не ждать пока эта зараза расползётся по всей Украине!
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скоро на Цензоре и поругаться не с кем будет.
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Не боись. Ольгинские закрома еще не скоро оскудеют. Будет еще с кем поругаться.
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та чувствую, что с нынешними санкциями и ту лавочку прикроют. со словами "денег нет, но вы держитесь".
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Та да. Перегибают палку. Плюс в раисе випиэны запрещают. Скукатища. )
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vpn перекроют для ватных энтузиастов. "Профессиональные" тролли так и будут бегать под ua-proxy
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от жешь сцуко
пустая бытыль из под водяры у него в ногах прямо намекает на то
что интернет и пьянство не совместимо
представляю как его с поллитра по такой жаре торкнуло
и ни одного ковра в хате нету, чтобы прокурорским залог внести
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Ночью Мускорта свой фейс избитый выкладывал,админы удалили,говорит шо правоохранители отмудохали,помнит кто нибудь этого чела,не охота в архиве копатся,оно с крыма кажись или кацап
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В смысле ,на этом фото понятно шо не он,три фото вчера его было с подрихтованным фейсом и очень близко,просто я спрашиваю,может кто помнит его,много баталий с этим ватаном было,просто интересно чего он пришел на Цензор сопли пускать,ведь тут никто не пожалеет
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Ващета на школьнега он похож, как-то толсто у него получалось. Да и хрен на него
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Раз сыночек вепар, так и родители однозначно вата и их нужно щемить по полной, только кто у нас этим будет заниматься, ну а патроны подбрасывать вате у нас СБУ стесняется, это же не добровольцы и патриоты, этим можно.
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Доки вселякі ВІлкули, Новинські, Гепи та Допи вільно себе почувають в Україні, цей сепарсько-колорадський бедлам не закінчиться !!!)))
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Наколку ему на лоб "пуцин-Х@йло!", забрать Украинский паспорт, выдать днрасовскую ксиву и отправить в мацкву...
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Продолжайте наезжать на Петю. Скоро и за вами придут.)
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Есть же такие упортотые 3 года прошло как их поноворосили и бросили, а до них никак не дойдёт что новороссия это фейк) идиот а то не видит разницу между Киевом и Донецком, таких надо гражданства лишать и в лугандон на пмж.
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блин, ну нахрена кураторы ищут кого-то админить из украины, когда из росии в 10 раз легче? где логика?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ в Киеве задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях. ФОТО
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