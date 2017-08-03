EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  374  4
Все про:Великобритания (1692) Нацполиция (8230) сотрудничество (635) Князев (117)

 Полиция Украины и Великобритании договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью. ФОТО

Одно из основных направлений работы - борьба с организованной преступностью.

В среду,2 августа, состоялась совместная рабочая встреча руководства Национальной полиции Украины и представителей Посольства Великобритании в Украине, во время которой стороны обсудили приоритетные вопросы и направления дальнейшей работы в взаимодействия в борьбе с организованной преступностью. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр НПУ.

По словам Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, сотрудничество между правоохранительными органами Украины и Великобритании должно быть оперативным и эффективным.

"Мы открыты и готовы к сотрудничеству", - отметил глава ведомства, добавив, что Нацполиция готова к обсуждению вопросов по взаимодействию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за взрыва в лесу на Житомирщине мужчине оторвало руку. ФОТО

При этом, согласно тексту, офицер связи Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Патрик Торкингтон отметил, что к основным направлениям, которые интересуют Британию, относятся преступления, которые подпадают под категорию организованной преступности.

Кроме того, во время встречи стороны договорились об обмене опытом.

"Так, в ближайшее время представители Национальной полиции Украины пройдут курс обучения на территории Великобритании, где будут перенимать опыт британских коллег в борьбе с организованной преступностью", - сообщают в пресс-центре НПУ.

Полиция Украины и Великобритании договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью 01

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для начала,пусть Британия предоставит список тех граждан Британии,которые из Украины.
Там много интересных личностей из судей,депутатов,мэров и министров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оп-па. Загранкомандировочки у кого-то намечаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция Украины и Великобритании договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти