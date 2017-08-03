 Полиция Украины и Великобритании договорились о сотрудничестве в борьбе с преступностью. ФОТО

В среду,2 августа, состоялась совместная рабочая встреча руководства Национальной полиции Украины и представителей Посольства Великобритании в Украине, во время которой стороны обсудили приоритетные вопросы и направления дальнейшей работы в взаимодействия в борьбе с организованной преступностью. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр НПУ.
По словам Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, сотрудничество между правоохранительными органами Украины и Великобритании должно быть оперативным и эффективным.
"Мы открыты и готовы к сотрудничеству", - отметил глава ведомства, добавив, что Нацполиция готова к обсуждению вопросов по взаимодействию.
При этом, согласно тексту, офицер связи Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Патрик Торкингтон отметил, что к основным направлениям, которые интересуют Британию, относятся преступления, которые подпадают под категорию организованной преступности.
Кроме того, во время встречи стороны договорились об обмене опытом.
"Так, в ближайшее время представители Национальной полиции Украины пройдут курс обучения на территории Великобритании, где будут перенимать опыт британских коллег в борьбе с организованной преступностью", - сообщают в пресс-центре НПУ.
374 4
За полгода возбуждено 597 уголовных дел против полицейских, - Князев(35)
За два года в Украине погибли 18 полицейских, ранены 700, - Князев(60)
Более 500 уголовных производств открыто в отношении сотрудников полиции за первое полугодие, - Князев(20)
Князев об инциденте в Бережинке: Обе группы были задержаны на законных основаниях(29)
Памятник Телиге не единственный, который пострадал от красной краски(0)
Полицейские участки европейского образца появятся в трех областях, - Князев(18)
За 6 месяцев 2017 года сообщено о подозрении в сбыте наркотиков в два раза больше, чем за весь прошлый год, - Князев о борьбе с наркопреступностью. Инфографика(8)
Там много интересных личностей из судей,депутатов,мэров и министров.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить