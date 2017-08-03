EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Фоторепортаж
  4856  31
Все про:Борисполь (507) виза (1024) фото (2460) безвизовый режим (1319)

 "Вот что безвиз животворящий делает": фотография украинских бабушек в "Борисполе" стала хитом в соцсетях. ФОТО

Украинские соцсети несколько дней обсуждают фото бабушек, которых накануне сфотографировали в аэропорту "Борисполь" во время регистрации рейса в Будапешт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию бабушек опубликовал в Facebook журналист и блогер Сергей Гришин, который подписал фотографию: "Вот что безвиз животворящий делает".

Вот что безвиз животворящий делает: фотография украинских бабушек в Борисполе стала хитом в соцсетях 01

Как оказалось, пожилые женщины - солистки фольклорного ансамбля "Берегиня" из поселка Козацкое, что на Черниговщине.

Читайте также: С начала действия безвиза только 51 украинцу отказали во въезде в ЕС, - Слободян

Вот что безвиз животворящий делает: фотография украинских бабушек в Борисполе стала хитом в соцсетях 02

Фотографию украинских бабушек перед вылетом в Венгрию опубликовал также венгерский музыкант Миклош Бот, который собирает украинский фольклор. Коллектив примет участие в фолк-фестивале в Будапеште. Фото ансамбля возле самолета вызвало восторг у пользователей. В комментариях снимок назвали "фото века" и пожелали украинкам хорошо развлечься в Европе.

Вот что безвиз животворящий делает: фотография украинских бабушек в Борисполе стала хитом в соцсетях 03

Перед поездкой солистки оформили биометрические паспорта.

Читайте также: Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция

Как рассказали попутчики бабушек, они долетели благополучно, а в самолете пели песни.



Музыкант публиковал на своей странице трогательное видеообращение ансамбля к венгерскому народу, где бабушки желали всем гражданам страны здоровья, мира, сообщает ТСН.

"Такая позитивная фотография. Дай Бог этим бабушкам и всему их поколению долгих и счастливых лет в европейской Украине", - прокомментировала первая вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Во всем развитом мире пожилые люди свободно путешествуют и только для совка это шок,Украина только немного заглянула в цивилизацию
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знаю.По Европе езжу с 2008 года. И по Турциям и тд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ручная кладь у них зачетная
я такую в детстве помню видел у бабушки своей. лет 30 назад
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо гипс проверить))) Вдруг нога - бриллиантовая).

Бабульки не заморачиваются: им что в соседнее село, что в Будапешт)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жгут бабульки) Даже сломанная нога - не помеха для поездки)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фильм "Бриллиантовая рука", думаю, все смотрели ????
 показать весь комментарий
Ответить
 
В их возрасте... Можно только порадоваться за них.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ох же ж й голосищи! Бідні чоловіки їхні, мабуть, на підголосках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жесть. А половина пенсионеров параши и самолет рядом не видели. Зато вяликие

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас за таку хатинку односельці вже б затюкали усіх дітей та онуків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Україна-центр Європи і нема тут нічого дивного...давно би так..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
До Будапешта можно спокойней и дешевле на поезде Мацква-Будапешт доехать, который почему-то еще существует. Так шо бабки припакованные. Как бы на них Гойсман не наехал и субсидию, милостиво брошенную боярами, не забрал
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же они на вторую полку залезут в поезде?думать надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так само як на горище за кукурудзою для курей вилазять. Такие бабки еще тебя перепрыгают
 показать весь комментарий
Ответить
 
це що, хлопці, флешмоб такий))? ай порохобои попалилися))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Українці-100%це європейці і пора втямити себе такими як ми є та позбуватись тягара меншовартості та совкового минулого-стати тим ким ми є насправді.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я уже вижу как в разейских СМИ показывают как украинские пенсионеры которым 3 года не платт пенсиюедут в гейропу заниматься проституцией...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я уж грешным делом подумал, что бабульки решили помереть на родине (угорщине)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вроде бы простая песня, а сразу на ум приходит бескрайнее золотое поле пшеницы и голубое небо... Правильный флаг у нашей страны, как бы кто не хотел его перевернуть вверх ногами под разными предлогами....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не встидвйтесь української мови-це така ж сама європейська як чеська чи польська а кацапський язік з азіатщини та сатаніського болота штучний та зліплений з плагіату інших народів. В українській мові матюків немає і маму прважають а не принижують як у дикарів московітських.. .
 показать весь комментарий
Ответить
 
у кацапів буде пронос з усіх щілин, обов'язково обіллють багнюкою, хай заздрять убогі
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Вот что безвиз животворящий делает": фотография украинских бабушек в "Борисполе" стала хитом в соцсетях. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти