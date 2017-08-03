 "Вот что безвиз животворящий делает": фотография украинских бабушек в "Борисполе" стала хитом в соцсетях. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , фотографию бабушек опубликовал в Facebook журналист и блогер Сергей Гришин, который подписал фотографию: "Вот что безвиз животворящий делает".

Как оказалось, пожилые женщины - солистки фольклорного ансамбля "Берегиня" из поселка Козацкое, что на Черниговщине.

Фотографию украинских бабушек перед вылетом в Венгрию опубликовал также венгерский музыкант Миклош Бот , который собирает украинский фольклор. Коллектив примет участие в фолк-фестивале в Будапеште. Фото ансамбля возле самолета вызвало восторг у пользователей. В комментариях снимок назвали "фото века" и пожелали украинкам хорошо развлечься в Европе.