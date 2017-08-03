 "Вот что безвиз животворящий делает": фотография украинских бабушек в "Борисполе" стала хитом в соцсетях. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию бабушек опубликовал в Facebook журналист и блогер Сергей Гришин, который подписал фотографию: "Вот что безвиз животворящий делает".
Миклош Бот, который собирает украинский фольклор. Коллектив примет участие в фолк-фестивале в Будапеште. Фото ансамбля возле самолета вызвало восторг у пользователей. В комментариях снимок назвали "фото века" и пожелали украинкам хорошо развлечься в Европе.
Как рассказали попутчики бабушек, они долетели благополучно, а в самолете пели песни.
Музыкант публиковал на своей странице трогательное видеообращение ансамбля к венгерскому народу, где бабушки желали всем гражданам страны здоровья, мира, сообщает ТСН.
"Такая позитивная фотография. Дай Бог этим бабушкам и всему их поколению долгих и счастливых лет в европейской Украине", - прокомментировала первая вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.
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я такую в детстве помню видел у бабушки своей. лет 30 назад
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Бабульки не заморачиваются: им что в соседнее село, что в Будапешт)
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Древо . Ой там на горі.
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