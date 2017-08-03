 Сегодня в Каменце-Подольском простятся с 20-летним украинским воином Доброшинским, погибшим под Новозвановкой от пули снайпера террористов. ФОТО

Об этом в паблике "Остання шана" сообщила волонтер Татьяна Барвинская, передает Цензор.НЕТ.
"Хмельнитчина в трауре... 3 августа в Каменце-Подольском проведут в последний путь еще одного из лучших молодых воинов, которого забрала у нас эта подлая война. 20-летний Ростислав Доброшинский погиб на Донбассе от пули вражеского снайпера. Произошло это около 19 часов 1 августа возле с. Новозвановка (Попаснянский район, Луганская область). Тело Героя будут встречать ориентировочно в 10-14 ч. (время прибытия кортежа уточняется). Прощание пройдет в Доме Офицеров. Похоронят Ростислава в пятницу 4 августа на Аллее Славы", - рассказала она.
"Ростислав Доброшинский (позывной Добрый) родился 27 октября 1996 года в г.. Каменец-Подольский. Там же прошло и вся его короткая молодая жизнь. Парень вырос настоящим патриотом, одним из тех, для кого слова о любви к Родине не пустой звук. Когда ему исполнилось 19, Ростислав Доброшинский ушел добровольцем на военную службу. Более полутора лет он защищал на востоке Украину от российской нашествия. Воевал в составе 8-го мото-пехотного батальона "Подолье" 10-й ОГШБр. Ростик был общительным, добрым и веселым, всегда улыбающийся, не раз смотрел в глаза смерти, но не разучился радоваться жизни. Он словно излучал вокруг себя позитив и свет. Очень ценил дружбу и сам был хорошим надежным другом, всегда готовым поддержать и прийти на помощь. С одной стороны в нем жил совсем юный мальчик, который любил вкусности и футбол, а с другой - настоящий мужчина и мужественный боец. Сегодня Героя везут домой, в последние объятия мамы и бабушки... Он ушел, но оставил после себя светлые и добрые воспоминания в сердцах всех, кто его знал. Я хочу, чтобы вы тоже запомнили его таким - с лучезарной улыбкой на лице. Низкий поклон тебе, воин Ростислав Доброшинский. Вечная и светлая память Герою! Искренние соболезнования родным и близким", - добавила волонтер.
"Ростислав был из бедной семьи. Кто имеет возможность и хочет поддержать родных воина номер карточки его мамы: 5168 7573 0554 7400 Доброшинская Оксана Викторовна", - призвала Барвинская.
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