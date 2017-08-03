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Все про:Киев (17767) протест (5486) Войцеховский (5) электроэнергия (48)

 Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве, на Харьковском шоссе в районе Дарницкой площади, местные жители до сих пор блокируют движение, протестуя против отключения электричества в нескольких домах.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, около 100 человек заблокировали проезжую часть и трамвайные пути. Жители домов, построенных компаниями Анатолия Войцеховского с грубыми нарушениями, требуют возобновить подачу электроэнергии. Она была отключена несколько дней назад, потому что дома не были введены в эксплуатацию надлежащим образом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве из-за отсутствия электроснабжения в домах люди перекрыли движение транспорта на Дарницкой площади. ФОТО

Напомним, ранее народный депутат от БПП Дмитрий Белоцерковец заявил, что создатель строительной аферы Анатолий Войцеховский сбежал в Россию на следующий день после того, как судья Печерского районного суда г. Киева Вячеслав Пидпалый выпустил его под минимальный залог 14 млн грн. По его словам, Войцеховский оставил после себя как минимум 40 незаконных недостроев за период 2009-2014 года. "С 2014 по 2016 год КГГА было остановлено около 50 попыток нового незаконного строительства со стороны Войцеховского", - сообщает Белоцерковец.


Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве 01Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве 02Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве 03Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве 04

(Фото Ростислава Сегеды, Цензор.НЕТ)
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судья Печерского районного суда г. Киева Вячеслав Пидпалый выпустил его под минимальный залог 14 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/p450211
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А що б отой суддя сів на місце Войцеховського, за те що випустив його, то б інші судді такими б «гуманними» не були
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Не ну и скажите, разве власти не дибилы?
Шоколадные властные тугодумы реально полагают, что всё рассосётся само собой, люди разойдутся и пойдут сидеть в свои квартиры в кромешной темноте?
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Не, давай за счет киевлян достроим дома для людей, которые покупали кубометры воздуха, а не квартиры.
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Ты это прекращай во всём обвинять простых людей. Они ни в чём не виноваты, не совершали преступлений.
А вот за этот беспредел по отношению к людям, отвечает власть. Она виновата в этом всём.
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Власть виновата однозначно, но и людям же надо читать договора..
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Буратино тоже был ни в чем не виноват, просто ему с деревом не повезло
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Власти Киева , конечно были в доле этих незаконных строек. Но куда люди смотрели?, надеялись, что если что будут дорогу перекрывать? Ну, перекрывайте, ставьте палатки и т.д. раз хотели сэкономить и вляпаться в аферу : "Значительная доля квартир продавалась по так называемым предварительным договорам. "Люди, вкладывая деньги, по сути, не были инвесторами, а приобретали лишь право в будущем (когда/если дом будет введен в эксплуатацию) подписать с застройщиком договор купли-продажи квартиры. Условия предварительных договоров - кабальные: застройщик ничего не должен инвестору. Неудивительно, что вернуть средства по такому договору проблематично" http://www.ukrrudprom.com/digest/Kazus_Voytsehovskogo_kak_postroit_nedvigimost_bez_dokumentov.html
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Вся проблема в том, что практически все стройки работали и работают именно по таким договорам. У человек, который хотел приобрести новое жилье, выбора не было.
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Я не совсем в курсе - а в достроенных домах разве нельзя купить квартиру?
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Вместе с Войцеховским ответственность должны нести те, кто позволял ему строить, кто закрывал глаза на эти стройки. Ну и естественно судья, отпустивший его под залог.
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Интересно, а сколько судья себе в карман положила?
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж
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