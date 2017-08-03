 Жители домов скандального застройщика Войцеховского до сих пор блокируют шоссе в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, около 100 человек заблокировали проезжую часть и трамвайные пути. Жители домов, построенных компаниями Анатолия Войцеховского с грубыми нарушениями, требуют возобновить подачу электроэнергии. Она была отключена несколько дней назад, потому что дома не были введены в эксплуатацию надлежащим образом.
Напомним, ранее народный депутат от БПП Дмитрий Белоцерковец заявил, что создатель строительной аферы Анатолий Войцеховский сбежал в Россию на следующий день после того, как судья Печерского районного суда г. Киева Вячеслав Пидпалый выпустил его под минимальный залог 14 млн грн. По его словам, Войцеховский оставил после себя как минимум 40 незаконных недостроев за период 2009-2014 года. "С 2014 по 2016 год КГГА было остановлено около 50 попыток нового незаконного строительства со стороны Войцеховского", - сообщает Белоцерковец.
(Фото Ростислава Сегеды, Цензор.НЕТ)
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А що б отой суддя сів на місце Войцеховського, за те що випустив його, то б інші судді такими б «гуманними» не були
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Шоколадные властные тугодумы реально полагают, что всё рассосётся само собой, люди разойдутся и пойдут сидеть в свои квартиры в кромешной темноте?
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А вот за этот беспредел по отношению к людям, отвечает власть. Она виновата в этом всём.
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