EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости
  3235  35
Все про:Киев (17764) протест (5484) электроэнергия (46)

 В Киеве из-за отсутствия электроснабжения в домах люди перекрыли движение транспорта на Дарницкой площади. ФОТО

В Киеве из-за отсутствия электроснабжения в некоторых домах на протяжении трех дней люди перекрыли Дарницкую площадь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина" с места событий.

"Часть Дарницкой площади перекрыли жители шести домов, которые были построены Войцеховским. Причиной таких действий стал свет, который отключили три дня назад. В квартирах не работают электроплиты, нет водоснабжения, потому что используются электронасосы, отсутствует канализация", - отметил он.

В Киеве из-за отсутствия электроснабжения в домах люди перекрыли движение транспорта на Дарницкой площади 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве 3 августа ожидают жару до 36 градусов, ГСЧС советует не находиться долго на солнце и пить много воды

Люди таким образом пытаются обратиться к руководству города с просьбой принять незамедлительные меры для восстановления электроснабжения, а также содействие разрешению конфликтной ситуации, связанной с особенностями энергообеспечения домов, включая незавершенные строительства.

"Из 6-ти домов два дома введены в эксплуатацию, но к ним не подведены коммуникации, еще один дом готов на 95%, но городская власть отказывается его принять, мотивируя это тем, что этот земельный участок, на котором стоят 6 домов, под арестом и это еще одно требование людей, которые сейчас протестуют. Требование очень простое - снять арест земли и передать ее в собственность ОСМД", - отметил корреспондент.

Также читайте: В Киеве 3 и 4 августа ограничат движение из-за ремонта дорог

При этом корреспондент добавил, что люди собираются перекрывать Дарницкую площадь, пока их требования не будут выполнены.

Заметим, Анатолий Войцеховский - скандально киевский застройщик, с его именем связан ряд незаконно построенных объектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевэнерго" было сдано в концессию. Концессия заканчивается на Новый год", - Кличко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
лично для меня это оченьтяжелая тема... когда у нас уже появятся какие-то конкурирующие организации по поставке электроэнергиит?!?!?!?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тоді коли Ахмєтку спалять в його халупі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли вся кланово-олігархічна Система зникне !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут не в конкуренції справа- а в незаконності будівництва. І простих рішень тут немає, нажаль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А полиция не может, видя, что закладывают фундамент незаконного строительства сразу что-то сделать, а не ждать, пока люди в квартиры заселятся? Или кто это должен контролировать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коли вони закладалася, то ще й поліції не було. І такі проблеми полізуть зараз одна за одною. Щось із побудованого можуть навіть знести.
Про "Еліту-Центр" пам'ятаєте?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Порошенко законно построил виллу себе на краденной земле у киевлян?
https://censor.net.ua/video_news/324707/poroshenko_i_kononenko_cherez_shemu_zavladeli_uchastkami_v_tsarskom_sele_radio_svoboda_video

Самый действенный способ этим людям добиться подачи электроэнергии, это не площадь перекрывать, ибо страдают такие же как они простые люди от этого.
А перекрыть движение к вилле Порошенко.
Сразу через пару часов подадут свет в дома протестующих.
Сам Гройсман лично приедет с бригадой электриков и восстановят электроснабжение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хай перекривають- мені то що? Аби це людям допомогло- бо вони заручники нашого недолугого законодавства та відсутності Верховенства Права.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно было бы, например, обратиться к компании Маска и положить на крышу электро-черепицу, и дать ограниченные ток на каждую квартиру, чтобы хоть 1 прибор можно было включить. И кинуть к этому дому параллельный провод другой компании для дозарядки тех же установленных аккумуляторов по ночам, когда электричества переизбыток. Меня конечно, понесло, как обычно, но когда ни какой злости уже не хватает.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я зараз теж фантастику на "Новому каналі" дивлюся- "Зоряна брама".
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще один лунатик Ты бы хоть поинтересовался кто такой войцеховский и почему отрубили свет в НЕКОТОРЫХ дамах.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Держать людей в скотских условиях, без света да ещё и в жару...
Это и есть классический пример отношения преступной воровской власти к собственному народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А им наср--ть на народ, они в это время в Майами или Эмиратах отдыхают от "тяжкой" работы на благо народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно, рошеновская воровская банда относится к людям как к скотам, как быдлу... Но люди и сами виноваты, ибо терпят это.
Не добили его на Майдане, теперь это рыговское животное мстит людям.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там запутанная история. Строили внаглую,без документов - разрешений, в уверенности, что если что - жильцы будут выходить на митинги и требовать достройки домов. Вы предлагаете дать электроэнергию и узаконить самострои? А если они заваляться - вы же первый будете кричать - как можно было узаконить это безобразие, а жильцы будут требовать с властей новые квартиры, за счет города, а не застройщика, разумеется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько там, 60% электрики на экспорт идёт..не..? местным белым папуасам может и не обломиться..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще б забудовника виловити за шахер-махер з земельними актами, і парочку чиновників на кілок посадити
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Відловили.
Але наш "гуманний" суд випустив під заставу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему? Есть. Перерезать электричество в соседнем квартале, например. В чём виноваты те люди, которые ехали по той дороге?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина увеличила экспорт электроэнергии на 45%. А как же веерные отключения?
[https://www.economics-prorok.com/2017/07/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd.html] Посмотри!

Теперя панятна за счёт кого....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а це жи2 взяла моду вимикати світло по всій країні коли заманеться- у Вінниці наприклад, майже щодня вдень на 1-1, 5 год вимикають світло і пояснюють аварійними відключеннями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перекрыли электроснабжение В ДОМАХ - а людей как-то маловато...Остальным пофиг???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это новострой-недострой.
Возможно ещё не все из купивших здесь квртиры заселились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
странные люди.покупали квартиры у войцеховского за копейки квартиры с статусом НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО!!!Какой нахрен свет..какой нахрен вода))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот увидите, закончиться это все требованием жильцов предоставить им новые квартиры за счет бюджета Киева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
UA укропбандерівець
а це жи2 взяла моду вимикати світло по всій країні коли заманеться- у Вінниці наприклад, майже щодня вдень на 1-1, 5 год вимикають світло і пояснюють аварійними відключеннями...
-------
А де це в нас світло виключають?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чиновники тянут время,планово ждут откаты за решения,а тут "быдло" все портит..НЕПОРЯДОК..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Куда виталька-огнетушитель смотрит, велосипед наверное сломался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це так - хоча джерело можна було б і інше пошукати ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему городская власть допускает "самострои" 25 этажные? что это блядь за цирк? люди, кто-нибудь из обычных граждан может построить хотя бы гараж - самострой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А люди когда у войцеховского покупали квартиры, о чём думали?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ Киеве из-за отсутствия электроснабжения в домах люди перекрыли движение транспорта на Дарницкой площади. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти