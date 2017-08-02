 В Киеве из-за отсутствия электроснабжения в домах люди перекрыли движение транспорта на Дарницкой площади. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина" с места событий.
"Часть Дарницкой площади перекрыли жители шести домов, которые были построены Войцеховским. Причиной таких действий стал свет, который отключили три дня назад. В квартирах не работают электроплиты, нет водоснабжения, потому что используются электронасосы, отсутствует канализация", - отметил он.
Люди таким образом пытаются обратиться к руководству города с просьбой принять незамедлительные меры для восстановления электроснабжения, а также содействие разрешению конфликтной ситуации, связанной с особенностями энергообеспечения домов, включая незавершенные строительства.
"Из 6-ти домов два дома введены в эксплуатацию, но к ним не подведены коммуникации, еще один дом готов на 95%, но городская власть отказывается его принять, мотивируя это тем, что этот земельный участок, на котором стоят 6 домов, под арестом и это еще одно требование людей, которые сейчас протестуют. Требование очень простое - снять арест земли и передать ее в собственность ОСМД", - отметил корреспондент.
При этом корреспондент добавил, что люди собираются перекрывать Дарницкую площадь, пока их требования не будут выполнены.
Заметим, Анатолий Войцеховский - скандально киевский застройщик, с его именем связан ряд незаконно построенных объектов.
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Про "Еліту-Центр" пам'ятаєте?
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https://censor.net.ua/video_news/324707/poroshenko_i_kononenko_cherez_shemu_zavladeli_uchastkami_v_tsarskom_sele_radio_svoboda_video
Самый действенный способ этим людям добиться подачи электроэнергии, это не площадь перекрывать, ибо страдают такие же как они простые люди от этого.
А перекрыть движение к вилле Порошенко.
Сразу через пару часов подадут свет в дома протестующих.
Сам Гройсман лично приедет с бригадой электриков и восстановят электроснабжение.
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Это и есть классический пример отношения преступной воровской власти к собственному народу.
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Не добили его на Майдане, теперь это рыговское животное мстит людям.
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Але наш "гуманний" суд випустив під заставу.
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[https://www.economics-prorok.com/2017/07/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%8d%d0%bd.html] Посмотри!
Теперя панятна за счёт кого....
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Возможно ещё не все из купивших здесь квртиры заселились.
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а це жи2 взяла моду вимикати світло по всій країні коли заманеться- у Вінниці наприклад, майже щодня вдень на 1-1, 5 год вимикають світло і пояснюють аварійними відключеннями...
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А де це в нас світло виключають?
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