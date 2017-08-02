 В Киеве из-за отсутствия электроснабжения в домах люди перекрыли движение транспорта на Дарницкой площади. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает корреспондент телеканала " 112 Украина " с места событий."Часть Дарницкой площади перекрыли жители шести домов, которые были построены Войцеховским. Причиной таких действий стал свет, который отключили три дня назад. В квартирах не работают электроплиты, нет водоснабжения, потому что используются электронасосы, отсутствует канализация", - отметил он.

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Люди таким образом пытаются обратиться к руководству города с просьбой принять незамедлительные меры для восстановления электроснабжения, а также содействие разрешению конфликтной ситуации, связанной с особенностями энергообеспечения домов, включая незавершенные строительства."Из 6-ти домов два дома введены в эксплуатацию, но к ним не подведены коммуникации, еще один дом готов на 95%, но городская власть отказывается его принять, мотивируя это тем, что этот земельный участок, на котором стоят 6 домов, под арестом и это еще одно требование людей, которые сейчас протестуют. Требование очень простое - снять арест земли и передать ее в собственность ОСМД", - отметил корреспондент.При этом корреспондент добавил, что люди собираются перекрывать Дарницкую площадь, пока их требования не будут выполнены.Заметим, Анатолий Войцеховский - скандально киевский застройщик, с его именем связан ряд незаконно построенных объектов.