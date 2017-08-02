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Все про:взрыв (4231) Житомирщина (654) Нацполиция (8226) травма (751)

 Из-за взрыва в лесу на Житомирщине мужчине оторвало руку. ФОТО

В Житомирской области прогремел взрыв. В результате травмирован один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в лесу между селами Озерное и Пряжев двое жителей Житомирского района, отец и сын (50 и 27 лет), занимались поисками металлолома. При попытке выкопать неизвестный предмет произошел взрыв.

Младший из мужчин получил травмы в виде ампутации кисти руки и ожогов тела. Он госпитализирован.

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Из-за взрыва в лесу на Житомирщине мужчине оторвало руку 01Из-за взрыва в лесу на Житомирщине мужчине оторвало руку 02

(Фото полиции Житомирской области)
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Скорее всего взрыватель снаряда .Многие пробовали их копать с такими - же последствиями....
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Металлолом им и нах не нужен...могилы искали...блиндажи...окопы.... в общем то где можно найти что то ценное....
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рюзьке мир расползается по Украине - как всегда, неся с собой кровь и разрушения....
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Извиняюсь...а что такое спиннер..??? Просветите..
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особо скрепное приспособление. для отрыва и сноса голов
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Значит хорошее приспособление...раз хоть одну винторогую голову оторвало...
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ловушка на кацапа? нехватает бутылки нтифриза))
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