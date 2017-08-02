 Из-за взрыва в лесу на Житомирщине мужчине оторвало руку. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в лесу между селами Озерное и Пряжев двое жителей Житомирского района, отец и сын (50 и 27 лет), занимались поисками металлолома. При попытке выкопать неизвестный предмет произошел взрыв.
Младший из мужчин получил травмы в виде ампутации кисти руки и ожогов тела. Он госпитализирован.
(Фото полиции Житомирской области)
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ловят дебилоф на живца
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