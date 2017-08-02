 В прокуратуре сообщили подробности обыска в Бучанском горсовете. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Следователь обратился с запросом о получении определенных документов, однако ответ на его запрос так и не поступил. В ходе досудебного расследования установлены многочисленные факты незаконной регистрации прав на недвижимое имущество, введенное в эксплуатацию вопреки установленному порядку, а затем реализованное физическим и юридическим лицам.
Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
Напомним, 21 июля 2016 года ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса. В ГПУ отметили, что в ходе обысков "нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику. По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.
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