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 Политика Украины
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Все про:обыск (1188) прокуратура (3088) Буча (67)

 В прокуратуре сообщили подробности обыска в Бучанском горсовете. ФОТО

Следователи прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в среду провели санкционированный судом обыск в помещениях Бучанского городского совета (Киевская обл.) с тем, чтобы найти документы и доказательства в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации одним из руководителей органов местного самоуправления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

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Следователь обратился с запросом о получении определенных документов, однако ответ на его запрос так и не поступил. В ходе досудебного расследования установлены многочисленные факты незаконной регистрации прав на недвижимое имущество, введенное в эксплуатацию вопреки установленному порядку, а затем реализованное физическим и юридическим лицам.
Обыски проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

В прокуратуре сообщили подробности обыска в Бучанском горсовете 01

В прокуратуре сообщили подробности обыска в Бучанском горсовете 02

В прокуратуре указали, что служебные лица горсовета выдавали необходимые документы в добровольном порядке.

Напомним, 21 июля 2016 года ГПУ провела несколько десятков обысков по делу мэра Бучи Анатолия Федорука и мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Обыски прошли в рамках дела о хищении 890 га леса. В ГПУ отметили, что в ходе обысков "нашли документы, подтверждающие данные о разных преступлениях: от вырубки лесов до незаконного строительства". Также в рамках "бучанского дела" расследуется незаконное предоставление 14 га земли экс-вице-спикеру Верховной Рады Калетнику. По данным нардепа Ольги Черваковой, Федорук и Карплюк фигурируют в трех уголовных производствах.
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Обратились с вопросом есть ли свободное жильё?
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А БАРИГОШВІЛІ ЧОГО НЕЗАТРИМАЛИ ЗА МАХІНАЦІЯМИ ПО ФОНДУ ДОПОМОГИ ВЕТЕРЕНАМ АТО ? БАРИГОШВІЛІ ПРИЇХАВ В УКРАЇНУ В КОСТЮМЧИКУ А ПОЇХАВ НА МЕРСІ З МОРДОЮ І ПРИ КАПУСТІ !!
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А БАРИГОШВІЛІ ЧОГО НЕЗАТРИМАЛИ ЗА МАХІНАЦІЯМИ ПО ФОНДУ ДОПОМОГИ ВЕТЕРЕНАМ АТО ? БАРИГОШВІЛІ ПРИЇХАВ В УКРАЇНУ В КОСТЮМЧИКУ А ПОЇХАВ НА МЕРСІ З МОРДОЮ І ПРИ КАПУСТІ !!
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скоро из-за одного жильца будут обыскивать всю многоэтажку.
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Постоянно кого то берут за взятки, постоянно обыскивают- в любой другой стране только один такой случай был бы крупным ЧП. А в Украине сплошь и рядом . И при этом судей не меняют,, прокуроров не увольняют. Законодательство написано так, что в судах все обратно к кормушке возвращаются.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ прокуратуре сообщили подробности обыска в Бучанском горсовете. ФОТО
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