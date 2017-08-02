EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  774  2
Материалы по теме:
Все про:взятка (4320) Житомирщина (653) колония (293) врачи (585)

 Двое руководителей больницы при исправительной колонии задержаны на Житомирщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В среду, 2 августа 2017 года, в Житомирской области следователи прокуратуры совместно с СБУ и Управлением оперативной работы Министерства юстиции Украины задержали начальника многопрофильной больницы при Райкивской исправительной колонии и его заместителя при получении 5 тыс долларов взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

Руководители многопрофильной больницы требовали от осужденного взятку за подготовку ходатайства в суд для освобождения его от дальнейшего отбывания наказания по болезни.

Взяточники были задержаны в Бердичеве после получения неправомерной выгоды.

Двое руководителей больницы при исправительной колонии задержаны на Житомирщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Замначальника одной из исправительных колоний Днепропетровщины задержан при получении 16 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Двое руководителей больницы при исправительной колонии задержаны на Житомирщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура 02

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Смотрите: Заместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Помните Рабиновича, который жил напротив тюрьмы? Так теперь он живет напротив своего дома...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое руководителей больницы при исправительной колонии задержаны на Житомирщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти