 Двое руководителей больницы при исправительной колонии задержаны на Житомирщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
Руководители многопрофильной больницы требовали от осужденного взятку за подготовку ходатайства в суд для освобождения его от дальнейшего отбывания наказания по болезни.
Взяточники были задержаны в Бердичеве после получения неправомерной выгоды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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