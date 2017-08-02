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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:иностранец (246) Киев (17762) Нацполиция (8225) убийство (5103)

 Иностранец напал с ножом на людей в гостинице: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве правоохранители задержали иностранца по подозрению в убийстве мужчины и нанесении ножевых ранений женщине.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы, информирует Цензор.НЕТ.



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Ночью в дежурную часть Подольского управления полиции от администратора гостиницы поступило сообщение о том, что в номере обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и прибывшие оперативники, которые работали неподалеку в рамках операции "Мигрант".

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, на месте правоохранители обнаружили тело 61-летнего уроженца Луганской области, у которого на теле эксперты насчитали десять ножевых ранений шеи, головы и грудной клетки. В соседней комнате полицейские нашли женщину в бессознательном состоянии с ножевыми ранениями лица и головы. Пострадавшую немедленно доставили в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 36-летнего мужчины, гражданина другого государства и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Задержанный обоснованно подозревается в совершенных преступлениях в отношении жителей отеля. При общении он подтвердил, что употреблял с потерпевшими алкоголь, между ними возник конфликт, в результате которого он нанес оппонентам удары ножом и убежал", - добавил Владислав Ищенко.

Иностранец напал с ножом на людей в гостинице: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция 01Иностранец напал с ножом на людей в гостинице: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция 02Иностранец напал с ножом на людей в гостинице: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция 03Иностранец напал с ножом на людей в гостинице: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция 04Иностранец напал с ножом на людей в гостинице: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция 05

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По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и решают вопрос об избрании меры пресечения. Иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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А шо за иностранец? Не с рассеи ли случайно?
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Да они уже не пишут какого государства,потому что сразу к власти вопрос- а где визовый режим с агрессором и сколько они еще должны убить украинцев,чтобы власть наконец-то созрела для визового режима? А Порошенко? Сколько еще крови тебе надо?
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где официальная коалиция большинства принадлежит Порошенко, БПП+Нар.фронт
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На последней фотке его допрашивают. Думаю дознаватель венгерский или азербайджанский не знает.
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Почему так тяжело сказать ментам, из какой страны этот иностранец, что бы прояснить ситуацию?
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Если это рашист, то опять поднимется волна за введение виз с рашкой, что бы таких мудаков не пускать в Украину и вообще обезопасить население от рашистских бешенных животных.
А Петя побаивается вводить визы с рашистами, почему то.
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А че на иностранце, камуфляж руSSкофашистский???
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луганчане, они такие - обожают дагов, чеченов, кизяков, да кому угодно готовы лизать пятки. У них там и банды в 90-е были исключительно "интернациональные" - евреи, грузины, армяне, татары, и т.п.
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Всем интересно из какой страны убийца. А видео посмотреть слабо? Не буду открывать военную тайну, но скажу, что страна очень дружественная (типа).
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиИностранец напал с ножом на людей в гостинице: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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