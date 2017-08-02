 Иностранец напал с ножом на людей в гостинице: мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы, информирует Цензор.НЕТ.
Ночью в дежурную часть Подольского управления полиции от администратора гостиницы поступило сообщение о том, что в номере обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и прибывшие оперативники, которые работали неподалеку в рамках операции "Мигрант".
Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, на месте правоохранители обнаружили тело 61-летнего уроженца Луганской области, у которого на теле эксперты насчитали десять ножевых ранений шеи, головы и грудной клетки. В соседней комнате полицейские нашли женщину в бессознательном состоянии с ножевыми ранениями лица и головы. Пострадавшую немедленно доставили в больницу.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение 36-летнего мужчины, гражданина другого государства и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
"Задержанный обоснованно подозревается в совершенных преступлениях в отношении жителей отеля. При общении он подтвердил, что употреблял с потерпевшими алкоголь, между ними возник конфликт, в результате которого он нанес оппонентам удары ножом и убежал", - добавил Владислав Ищенко.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и решают вопрос об избрании меры пресечения. Иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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А Петя побаивается вводить визы с рашистами, почему то.
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