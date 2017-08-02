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 Политика Украины
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Все про:обыск (1186) СБУ (14677) Буча (65) Федорук (20)

 Правоохранители проводят обыск в Бучанском горсовете, - СМИ. ФОТО

обыскбуча

Прокуратура совместно с СБУ проводит обыски в помещении Бучанского городского совета.

Об этом со ссылкой на источники в областной прокуратуре сообщает издание "Громада Приирпенья", передает Цензор.НЕТ.

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"Работники СБУ стоят на входе в кабинеты городского совета и никого не впускают. На двери написано "Входа нет". Работники СБУ в масках и с автоматами. О причинах обысков не говорят, советуют обращаться в пресс-службу", - отмечает издание.

"При этом ЦПАУ, расположенный на первом этаже, работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят обыск в Бучанском горсовете, - СМИ 01

Напомним, мэр Бучи Анатолий Федорук подозревается в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению в течение 2006-2012 гг.

11 октября 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Федоруку и секретарю Бучанского горсовета Олексюку по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель. Обоим фигурантам было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).
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Любительська риболовля, за НАШ рахунок...... З таких походів багатіють не пенсіонери, та злиденні, а слідчі, прокурори, судді.....
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПравоохранители проводят обыск в Бучанском горсовете, - СМИ. ФОТО
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