 Правоохранители проводят обыск в Бучанском горсовете, - СМИ. ФОТО

Об этом со ссылкой на источники в областной прокуратуре сообщает издание "Громада Приирпенья", передает Цензор.НЕТ.
"Работники СБУ стоят на входе в кабинеты городского совета и никого не впускают. На двери написано "Входа нет". Работники СБУ в масках и с автоматами. О причинах обысков не говорят, советуют обращаться в пресс-службу", - отмечает издание.
"При этом ЦПАУ, расположенный на первом этаже, работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Бучи Анатолий Федорук подозревается в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению в течение 2006-2012 гг.
11 октября 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Федоруку и секретарю Бучанского горсовета Олексюку по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель. Обоим фигурантам было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).
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