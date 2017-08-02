 Корея поддерживает территориальную целостность Украины: "Мы вас понимаем, ведь пережили войны и внешнее давление", - посол Кореи на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Во время встречи стороны обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в военно-технической и космической сферах, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
Стороны также обсудили вопрос проведения заседания совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое, по словам Турчинова, может значительно ускорить реализацию совместных проектов. "Есть большой спектр направлений, в которых мы могли бы поднять нашу кооперацию на принципиально новый уровень", - отметил Секретарь СНБО Украины.
В свою очередь, Ян-Гу Ли отметил заинтересованность правительства Республики Корея в углублении сотрудничества с Украиной.
Кроме того, он отметил, что Республика Корея поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. "Мы вас понимаем как никого. Ведь Южная Корея пережила сокрушительные войны, внешнее давление и мощные экономические кризисы, но без этого наша страна никогда не стала бы такой сильной и развитой, какой она есть сейчас. Любой кризис дает возможность для дальнейшего развития", - сказал он, добавив, что двустороннее сотрудничество может дать" чрезвычайно масштабные и положительные результаты".
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Карати треба.
Але лише так, щоб людина відчула, що за свої непотрібні поступки потрібно відповідати.
І все.
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