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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Турчинов (3289) Южная Корея (87)

 Корея поддерживает территориальную целостность Украины: "Мы вас понимаем, ведь пережили войны и внешнее давление", - посол Кореи на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Послом Республики Корея в Украине Янг- Гу Ли.

Во время встречи стороны обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в военно-технической и космической сферах, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Корея поддерживает территориальную целостность Украины: Мы вас понимаем, ведь пережили войны и внешнее давление, - посол Кореи на встрече с Турчиновым 01

Корея поддерживает территориальную целостность Украины: Мы вас понимаем, ведь пережили войны и внешнее давление, - посол Кореи на встрече с Турчиновым 02

Корея поддерживает территориальную целостность Украины: Мы вас понимаем, ведь пережили войны и внешнее давление, - посол Кореи на встрече с Турчиновым 03

По словам Секретаря СНБО Украины, у наших стран много общего: "и Украина, и Республика Корея в условиях военного противостояния вынуждены были обеспечить социально-экономическое и демократическое развитие своих стран".
Стороны также обсудили вопрос проведения заседания совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое, по словам Турчинова, может значительно ускорить реализацию совместных проектов. "Есть большой спектр направлений, в которых мы могли бы поднять нашу кооперацию на принципиально новый уровень", - отметил Секретарь СНБО Украины.

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В свою очередь, Ян-Гу Ли отметил заинтересованность правительства Республики Корея в углублении сотрудничества с Украиной.

Кроме того, он отметил, что Республика Корея поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. "Мы вас понимаем как никого. Ведь Южная Корея пережила сокрушительные войны, внешнее давление и мощные экономические кризисы, но без этого наша страна никогда не стала бы такой сильной и развитой, какой она есть сейчас. Любой кризис дает возможность для дальнейшего развития", - сказал он, добавив, что двустороннее сотрудничество может дать" чрезвычайно масштабные и положительные результаты".
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Ми маємо перейняти південнокорейський досвід арештів колишніх Президентів, та перейняти північнокорейський досвід розстрілів зрадників з ЗУ-23.
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Южная Корея и Северная - два абсолютно разних государства
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Ви неправі. Українці НЕ садисти.
Карати треба.
Але лише так, щоб людина відчула, що за свої непотрібні поступки потрібно відповідати.
І все.
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Пример Кореи показывае, что захват агрессором территории страны может быть надолго.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКорея поддерживает территориальную целостность Украины: "Мы вас понимаем, ведь пережили войны и внешнее давление", - посол Кореи на встрече с Турчиновым. ФОТОрепортаж
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