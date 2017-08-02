EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Курьезы, Общество, За рубежом
  8487  28
Все про:ВДВ (247) драка (2140) пропаганда (2164) Россия (71673)

 "За Веру, Царя и Отечество", - страница "бухого вояки", напавшего на пропагандиста росТВ. ФОТО

Российский блогер Илья Варламов опубликовал скриншот страницы бородатого мужчины, который избил российского пропагандиста Никиту Развозжаева в прямом эфире росТВ во время репортажа из московского Парка Горького.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Facebook-страницу блогера.

Смотрите также: "Нет бестолковых погромов и купания в фонтанах. Мне нравится, как Украина отмечает день ВДВ", - житомирские десантники почтили память погибших побратимов. ВИДЕО

"Страничка бухого вояки, напавшего на журналиста. Все как надо - За Веру, Царя и Отечество", - написал он.

За Веру, Царя и Отечество, - страница бухого вояки, напавшего на пропагандиста росТВ 01

Напомним, сегодня бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот" ударил в лицо пропагандиста росТВ во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
одного своего "брата " он уже сегодня наглядно полюбил)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вата прошла черту не возврата-деградация и смерть ждёт стада адептов ленина,сталина и хуйла !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
короче еще один православный фашист- "всех с победой православия"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что значит напал на журналиста? Просто, попросил собаку бешеную, культурно разговаривать, на понятном ей собачьем языке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
перед вами "дебил обыкновенный" подвид "кацапоид". питается говном и телевизором. любит попов и скрепы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот БЬЁТ-значится ЛЮБИТ!!))) это ж скрепно на Руси испокон века)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное, все сделал как завещал вялий Пу - напал из-за спины.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И 9 мая день рождения даже - скрепнее и дедывоевальнее некуда
 показать весь комментарий
Ответить
 
сомневаюсь я))
или ты думаешь что Колобок это тоже его настоящее имя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самая умная обезьяна в мире имела IQ 69. Больше, чем это гребаное православнутое быдло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полный набор, тунгус полукровка, дегенеративный алкаш с православием головного мозга...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как оказалось, это несчастье состоит в "Движении Сорок Сороков" (ДСС). Это у него духовные скрепы видать полезли.
И видимо лезут они из него регулярно. И не всегда он на дрыща журналиста нарывается.

"За Веру, Царя и Отечество", - страница "бухого вояки", напавшего на пропагандиста росТВ - Цензор.НЕТ 8610
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чем бистрее враги Украини перебьют друг друга, тем лучше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В такой ситуации не каждый успеет извиниться. Пропагандист НТВ успел )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пьяная рЮSSко-фашистская особь дала в морду другой путлеро-рашистской особи, событие мирового масштаба!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чмо пузатое даже уронить не смог. Кабёл ванючий
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоКурьезы"За Веру, Царя и Отечество", - страница "бухого вояки", напавшего на пропагандиста росТВ. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти