 "За Веру, Царя и Отечество", - страница "бухого вояки", напавшего на пропагандиста росТВ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Facebook-страницу блогера.
"Страничка бухого вояки, напавшего на журналиста. Все как надо - За Веру, Царя и Отечество", - написал он.
Напомним, сегодня бородатый мужчина в футболке с надписью "Оплот" ударил в лицо пропагандиста росТВ во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ в Москве.
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или ты думаешь что Колобок это тоже его настоящее имя?
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И видимо лезут они из него регулярно. И не всегда он на дрыща журналиста нарывается.
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