 На взятке 26 тысяч задержан глава сельсовета на Житомирщине, - прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Житомирской прокуратуры.
В сообщении отмечается: "Прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды сельским головой одного из сельских советов Житомирской области.
В среду, 2 августа 2017 года, во время проведения следственных действий прокуратурой области совместно с работниками Управления защиты экономики и Главного управления Нацполиции в области в одном из райцентров разоблачен сельский голова во время получения неправомерной выгоды.
Голова сельского совета, 34-летняя жительница Пулинского района, требовала и получила от местного жителя денежное вознаграждение в размере 26 тыс грн (эквивалент 1 тыс долл США) за выдачу решения о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства относительно выделения в частную собственность 0,05 га земли для ведения личного крестьянского хозяйства.
Неправомерная выгода изъята.
Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и отстранения от должности.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины проводит Следственное управление Главного управления Национальной полиции в области.
Справка: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".
824 15
Материалы по теме: Взяточники
Начальник одного из отделов полиции Днепра требовал 2 тыс. долларов взятки за розыск угнанного автомобиля, - СБУ. ФОТО+ВИДЕО(44)
Заместитель главврача одной из больниц в Сумской области задержана на взятке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(11)
Завкафедрой одного из университетов попался на взятке $2 тысячи в Ривном, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(19)
На взятке $1,5 тысячи задержан чиновник Укртрансбезопасности в Одесской области, - прокуратура. ФОТО(5)
На Житомирщині сталася кривава стрілянина. Від подробиць мороз по шкірі(0)
Глава Высшего хозсуда Швец, у которого нашли 300 тыс. долл. и венгерский паспорт, уволен(51)
Замначальника коммунального предприятия Киева вымогал 30 тыс. грн за размещение торговых точек. ФОТО(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Крупная рыба закончилась, тюлька пошла!!
Ответить
БРАВО Юрий Витальевич!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить