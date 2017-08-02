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Все про:взятка (4318) Житомирщина (651) сельсовет (56)

 На взятке 26 тысяч задержан глава сельсовета на Житомирщине, - прокуратура. ФОТО

В Житомирской области прокуратура совместно с работниками Управления защиты экономики и Нацполиции задержали на получении взятки 26 тыс грн председатель сельского совета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Житомирской прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Прокуратура Житомирской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды сельским головой одного из сельских советов Житомирской области.

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В среду, 2 августа 2017 года, во время проведения следственных действий прокуратурой области совместно с работниками Управления защиты экономики и Главного управления Нацполиции в области в одном из райцентров разоблачен сельский голова во время получения неправомерной выгоды.

Голова сельского совета, 34-летняя жительница Пулинского района, требовала и получила от местного жителя денежное вознаграждение в размере 26 тыс грн (эквивалент 1 тыс долл США) за выдачу решения о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства относительно выделения в частную собственность 0,05 га земли для ведения личного крестьянского хозяйства.

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Неправомерная выгода изъята.

Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и отстранения от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины проводит Следственное управление Главного управления Национальной полиции в области.

Справка: санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

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На взятке 26 тысяч задержан глава сельсовета на Житомирщине, - прокуратура 01

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На взятке 26 тысяч задержан глава сельсовета на Житомирщине, - прокуратура 02

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В этой стране нет тех кто не берет или не дает, есть те, кого не ловят!
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Этой "страны " нет .Есть просто случайное образование с бандой самостейно- незалэжных подонков которые с 1991 года у власти !
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Отсутствие совести у власти, как в прочим и отсутствие мозгов у населения, еще не означает отсутствия страны... Доказано практикой!
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Страна это то где выполняются законы всеми .Все остальное это мерзкое случайное образование возомнившее себя страной и заявляющее о не существующем верховенстве права .
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Да ну... США 30-х? СССР - весь период, Колумбия и многие другие...
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5 соток в селе хрен знает где, неплохие цены .
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И что? Прямо таки накажут .Да не будет этого . Прокуратура и суд пару месяцев позанимается рукаблудием под прапарцем,и отпустят !
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Ну все! Верхушку почистили и всех пересадили, теперь за мелочь возьмемся.
Крупная рыба закончилась, тюлька пошла!!
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Мельника Сережку, екс замминистр и нынешний директор института сортов растений - пидорок редкий. Того надо подоить как корову дойную, бывший кассир минагро. Много чего знает, да Серешка?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке 26 тысяч задержан глава сельсовета на Житомирщине, - прокуратура. ФОТО
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