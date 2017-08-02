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 Политика Украины
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 "Министру финансов "ДНР" заочно объявлено подозрение в финансировании терроризма, - прокуратура. ФОТО

"Министру финансов" террористической организации "ДНР "объявлено подозрение в финансировании терроризма и совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Во время досудебного расследования установлено, что 38-летняя уроженка г. Донецка в ноябре 2014 г. добровольно вступила в ряды террористов и заняла должность так называемого "министра финансов "ДНР".

Министру финансов ДНР заочно объявлено подозрение в финансировании терроризма, - прокуратура 01

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Находясь на указанной должности, подозреваемая реализует возложенные на "министерство" функции по финансовому контролю за использованием так называемых "бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов "ДНР", за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые "бюджетные учреждения ДНР", в частности "учреждения силового блока".

Поскольку правонарушительница находится на временно неподконтрольной территории, ей заочно объявлен подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

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Регионалка,идиотка,неспортсменка. По Киеву таких тысячи гуляет.
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ее недавно и в Киеве видели, ваши слова имеют буквальный смысл
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Да запросто ! С этим недоправительством вполне возможно.
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Ей счас, судя по фотке, сглотнуть нада....
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Ничего, главное что на нее путинские подстилки дело не открыли
когда паспорт получала, не Саакашвили же.
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А эту мечтательницу, за то же самое, по той же статье, но только очно, ММОЖНА?!
"Министру финансов "ДНР" заочно объявлено подозрение в финансировании терроризма, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2243
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ЭТА ТВАРЮКА В КИЕВЕ СИДИТ... БАРЫГА - ИНДУЛЬГЕНЦИЮ ДАВАЛ...
СКОРО ВСЁ СВЕРШИТСЯ...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Министру финансов "ДНР" заочно объявлено подозрение в финансировании терроризма, - прокуратура. ФОТО
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