 "Министру финансов "ДНР" заочно объявлено подозрение в финансировании терроризма, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Во время досудебного расследования установлено, что 38-летняя уроженка г. Донецка в ноябре 2014 г. добровольно вступила в ряды террористов и заняла должность так называемого "министра финансов "ДНР".
Находясь на указанной должности, подозреваемая реализует возложенные на "министерство" функции по финансовому контролю за использованием так называемых "бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов "ДНР", за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые "бюджетные учреждения ДНР", в частности "учреждения силового блока".
Поскольку правонарушительница находится на временно неподконтрольной территории, ей заочно объявлен подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.
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когда паспорт получала, не Саакашвили же.
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СКОРО ВСЁ СВЕРШИТСЯ...
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