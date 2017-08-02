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Все про:алкоголь (1629) Луганщина (4085) налоговая милиция (1514) торговля (844) ГФС (3091)

 Налоговики пресекли незаконную продажу алкоголя в трех магазинах в Северодонецке и Лисичанске. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную торговлю алкогольными напитками в трех магазинах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в Северодонецке и Лисичанске в трех магазинах, принадлежащих одному предпринимателю, осуществляется реализация алкоголя без получения соответствующей лицензии. В результате проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты почти 11,4 тысячи бутылок алкоголя стоимостью почти 800 тысяч гривен.

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Налоговики пресекли незаконную продажу алкоголя в трех магазинах в Северодонецке и Лисичанске 01Налоговики пресекли незаконную продажу алкоголя в трех магазинах в Северодонецке и Лисичанске 02Налоговики пресекли незаконную продажу алкоголя в трех магазинах в Северодонецке и Лисичанске 03

В отношении указанного предпринимателя составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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