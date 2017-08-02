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Все про:алкоголь (1629) Нацполиция (8219) фальсификат (319)

 Ликвидация схемы по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: обнаружен еще один завод, дополнительно изъяты 1,35 млн грн. ФОТО

В ходе ликвидации масштабной схемы по производству фальсифицированных алкогольных напитков сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции во Львовской области, следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры обнаружили и прекратили деятельность четвертого завода по изготовлению фальсификата, а также дополнительно изъяли 1,35 миллиона гривен наличными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, четвертый завод находился в Тернопольской области. В результате проведенных по месту его расположения мероприятий были обнаружены и изъяты 350 тысяч гривен наличными, 4 тысячи литров спирта, 667 литров фальсификата, две тысячи поддельных марок акцизного налога, а также оборудование для незаконной деятельности. На месте производства задержаны два человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция ликвидировала схему по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн. ФОТО

"Кроме того, в Винницкой и Ривненской областях задержаны два автомобиля, которые использовались для транспортировки алкоголя. У одного из водителей изъят миллион гривен, полученных от реализации спирта. Также, во время обыска на одной из перевалочных баз было обнаружено оружие, среди которого были револьверы, охотничье ружье, пять штык - ножей и патроны", - рассказала Калиновская.

Ликвидация схемы по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: обнаружен еще один завод, дополнительно изъяты 1,35 млн грн 01Ликвидация схемы по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: обнаружен еще один завод, дополнительно изъяты 1,35 млн грн 02Ликвидация схемы по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: обнаружен еще один завод, дополнительно изъяты 1,35 млн грн 03Ликвидация схемы по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: обнаружен еще один завод, дополнительно изъяты 1,35 млн грн 04

На данный момент 4 человека задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, среди них и организаторы подпольного производства.

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Ранее сообщалось, что сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры раскрыли сеть заводов, на которых осуществлялось изготовление фальсифицированных алкогольных напитков в промышленных масштабах. Были изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн.

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Сильнейший "завод"! Два бачка від пральних машин і 3 трубочкі
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А нічого більше і не треба. Крім машинки гроші рахувати.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛиквидация схемы по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: обнаружен еще один завод, дополнительно изъяты 1,35 млн грн. ФОТО
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