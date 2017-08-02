 Ликвидация схемы по производству и продаже фальсифицированного алкоголя на Западе Украины: обнаружен еще один завод, дополнительно изъяты 1,35 млн грн. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, четвертый завод находился в Тернопольской области. В результате проведенных по месту его расположения мероприятий были обнаружены и изъяты 350 тысяч гривен наличными, 4 тысячи литров спирта, 667 литров фальсификата, две тысячи поддельных марок акцизного налога, а также оборудование для незаконной деятельности. На месте производства задержаны два человека.
"Кроме того, в Винницкой и Ривненской областях задержаны два автомобиля, которые использовались для транспортировки алкоголя. У одного из водителей изъят миллион гривен, полученных от реализации спирта. Также, во время обыска на одной из перевалочных баз было обнаружено оружие, среди которого были револьверы, охотничье ружье, пять штык - ножей и патроны", - рассказала Калиновская.
На данный момент 4 человека задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, среди них и организаторы подпольного производства.
Ранее сообщалось, что сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры раскрыли сеть заводов, на которых осуществлялось изготовление фальсифицированных алкогольных напитков в промышленных масштабах. Были изъяты около 80 тонн спирта и более 1,1 млн грн.
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