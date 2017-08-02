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Все про:мошенничество (703) Полтавщина (503) СИЗО (972) уголовная ответственность (404) уголовное дело (2315)

 Один из сотрудников полтавского СИЗО покрывал телефонное мошенничество заключенных, - Киберполиция. ФОТО

В полтавском СИЗО нашли доказательства мошеннической деятельности заключенных, а также участия в ней одного из руководителей учреждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента Киберполиции Украины в Фейсбук.

Как сообщают в департаменте, правоохранители разоблачили группу, которая контролировала сферы жизнедеятельности криминальной среды на территории режимного объекта. Так называемые "смотрящие", находясь в местах лишения свободы, вымогали деньги по схеме "ваш родственник в полиции", а также с помощью рассылки фейковых смс-сообщений от имени "Ощадбанка" и "Приватбанка".

"Обыски камер и кабинетов СИЗО проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины после задержания группы мошенников в мае этого года. Трое из них находились в СИЗО Полтавской области", - сказано в сообщении.

Один из сотрудников полтавского СИЗО покрывал телефонное мошенничество заключенных, - Киберполиция 01

Один из сотрудников полтавского СИЗО покрывал телефонное мошенничество заключенных, - Киберполиция 02

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В результате обысков изъято более 20 мобильных телефонов, сим-карты различных мобильных операторов, Wi-Fi-роутер, флеш-карты, наркотические вещества, алкоголь и ножи.

У одного из руководителей СИЗО были изъяты записные книжки с черновыми записями, которые указывают на незаконные действия соучастников преступной группировки. Кроме того, среди его вещей найдены листы бумаги с номерами телефонов, с которых постоянно осуществлялся контакт с организатором преступной группы, фамилиями заключенных и около десяти сим-карт.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебной должностью) Кроме того, дополнительно решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 309 УК Украины - незаконное хранение наркотиков.

Такого рода спецоперация проходила впервые, отмечают в Департаменте киберполиции. Следствие продолжается.
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по сравнению с новостью о заключенных, наладивших производство фальш. купюр изнутри, - это ерунда.
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Хороший бизнес,за год на 2 млн грн развели народ,и это из СИЗО плять
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Одни жулики других объегоривают.
Эпично!
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что серьезно? всю схему покрывал один сотрудник? во дает..
Один из сотрудников полтавского СИЗО покрывал телефонное мошенничество заключенных, - Киберполиция - Цензор.НЕТ 2591
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"смотрящих" можно скоро замами к хозяйке ставить. легко.
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Один из сотрудников полтавского СИЗО покрывал телефонное мошенничество заключенных, редиска, ёпта! :
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин из сотрудников полтавского СИЗО покрывал телефонное мошенничество заключенных, - Киберполиция. ФОТО
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