 Один из сотрудников полтавского СИЗО покрывал телефонное мошенничество заключенных, - Киберполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента Киберполиции Украины в Фейсбук.
Как сообщают в департаменте, правоохранители разоблачили группу, которая контролировала сферы жизнедеятельности криминальной среды на территории режимного объекта. Так называемые "смотрящие", находясь в местах лишения свободы, вымогали деньги по схеме "ваш родственник в полиции", а также с помощью рассылки фейковых смс-сообщений от имени "Ощадбанка" и "Приватбанка".
"Обыски камер и кабинетов СИЗО проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины после задержания группы мошенников в мае этого года. Трое из них находились в СИЗО Полтавской области", - сказано в сообщении.
В результате обысков изъято более 20 мобильных телефонов, сим-карты различных мобильных операторов, Wi-Fi-роутер, флеш-карты, наркотические вещества, алкоголь и ножи.
У одного из руководителей СИЗО были изъяты записные книжки с черновыми записями, которые указывают на незаконные действия соучастников преступной группировки. Кроме того, среди его вещей найдены листы бумаги с номерами телефонов, с которых постоянно осуществлялся контакт с организатором преступной группы, фамилиями заключенных и около десяти сим-карт.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебной должностью) Кроме того, дополнительно решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 309 УК Украины - незаконное хранение наркотиков.
Такого рода спецоперация проходила впервые, отмечают в Департаменте киберполиции. Следствие продолжается.
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