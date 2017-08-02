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 Киевские новости
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 В столичной многоэтажке случился пожар, погибла женщина, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве в результате пожара в многоэтажке по проспекту Рокоссовского погибла женщина.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, спасателям сообщили о пожаре вчера, 1 августа 2017 года, в 22:43. Пожар возник в 9-этажном жилом доме по пр-ту Рокоссовского, 4, в одной из квартир на 5-м этаже.

"В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве позвонили жители дома, которые сообщили о дыме, который идет из квартиры по соседству. На место происшествия немедленно прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части. Квартира была закрыта, чтобы попасть внутрь пожарные использовали бензорез", - говорится в сообщении.

Во время осмотра помещения спасатели обнаружили труп женщины 1930 года рождения. В настоящее время пожар ликвидирован, причины его возникновения и обстоятельства смерти женщины будут установлены правоохранителями.

В столичной многоэтажке случился пожар, погибла женщина, - ГСЧС 01В столичной многоэтажке случился пожар, погибла женщина, - ГСЧС 02
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Бабушка что-то на плите видать забыла, да и уснула, царство ей небесное.
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А добра, добра сколько пропало! А евроремонт! Все, что нажито и построено, все в топку...
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