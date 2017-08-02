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Все про:Днепр_город (2800) стрельба (2484) патрульная полиция (1367)

 Стрельба в Днепре: водитель открыл огонь по мужчине, прыгавшему по капоту и крыше его автомобиля. ФОТОрепортаж

На улице Сечевых Стрельцов в Днепре произошла стрельба. Патрульные полицейские задержали вооруженного мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции, опубликованном в Facebook.

"Я остановился на светофоре, когда этот незнакомец начал прыгать по капоту и крыше моего авто, а когда я вышел - набросился на меня. Тогда я выстрелил ему в живот", - это патрульным рассказал мужчина, которого они задержали на месте происшествия.

Стрельба в Днепре: водитель открыл огонь по мужчине, прыгавшему по капоту и крыше его автомобиля 01

Сообщается, что полицейские прибыли на улицу Сечевых Стрельцов, услышав выстрелы. Там они увидели мужчину с оружием, а рядом лежал гражданин с ранением брюшной полости.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Перестрелка в Днепре: Нахшон, которого Саакян обвиняет в организации нападения, утверждает, что ушел до конфликта. ВИДЕО

Стрельба в Днепре: водитель открыл огонь по мужчине, прыгавшему по капоту и крыше его автомобиля 02

Полицейские сказали вероятному стрелку положить предмет, похожий на пистолет, а затем одели на него наручники. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая и оказала пострадавшему домедицинскую помощь.

Стрельба в Днепре: водитель открыл огонь по мужчине, прыгавшему по капоту и крыше его автомобиля 03

По предварительной информации, задержанный имеет разрешение на оружие. Отмечается также, что пострадавший имел признаки наркотического опьянения. О том, что употреблял наркотические вещества, признался сам. Мужчину госпитализировали.

Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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Ти вже до Дніпровської гілки приперся, галімий фео пронт. Пшол нах, тролятино.
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Нах, нах. Іншого ти тут не почуєш, драний підкацапник.
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Только дурак что в живот. В ноги, плечо, руки - меньше вероятности зацепить жизненно важное.
Если не дай бог помрет или станет калекой - сидеть водиле по полной, если конечно он не пашик и не из БПП и НФ.
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Патамушострилял и снаряжённый пистолет был в руке. Полиция ведь не знала на тот момент с кем имеет дело и что у него на уме.
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Неужели и на Пашинского наручники одели?
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так если оружие отдал, сопротивления не оказывал, показания дал.
почему при дтп на всех браслеты не надевают?
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Я не знаю как сейчас, но думаю также осталось. По старому закону о ментах, если надели наручники или палкой погладили, кароч применение спецсредств - должны доставить в отделение. Т.е. если заковали, хоть и ошибочно, тебе гарантирована поездка в пативэне на островок законности и справедливости. Снимать можно только в отделении. Патамушо патрульные - не следователи/дознаватели и принимать решение об освобождении не достойны.
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Чисто формальне провадження. Відкривається справа і закривається. Якось бомжі вдкрили тачку мого сусіда (2109, сигналка вийшла з ладу). Вирвали замок запалення, намагалися завести двигун. Сусід прокинувся, взяв вогнегасник ОУ-5 ("сніжний") і розрядив у їхні потилиці. Потім відтягнув клієнтів за сміттєві контейнери, переконався що живі і з телефона-автомата викликав "Швидку". Дільничний мент відразу здогадався що до чого і подякував автомобілісту. У мікрорайоні вмить припинлися подібні інциденти.
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И правильно делал что стрелял по неадеквату. Жаль только что не убил его.
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"лежал гражданин с ранением брюшной полости" . Лежал дебил и наркоман . Мужик правильно поступил , он защищал себя и своё имущество .
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Можно было просто в дыню дать, а так это превышение самообороны
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Рихтовка и покраска крыши - примерно 500 у.е. Замена и покраска капота - примерно столько же.
Только в дыню - мало.
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Это защита и оборона своей жизни и частной собственности. Он придурка сначала предупредил и только когда тот полез в драку - остановил. Все верно.
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К сожалению у нас в стране свою жизнь оборонять с помощью огнестрела можно только по месту прописки и не переступая порог. А частную собственность оборонять нельзя, это нам "обеспечивает" г-во, мы ж не просто так толпу МВД держим, да... По факту то что произошло это превышение самообороны, вот если бы наркоман с тяжелым пулеметом прыгал, тогда да, выкрутиться было бы легче.
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Можно было и в дыню,но вот было бы обидно если бы себе об тупую наркоманскую черепушку лучезапястную кость или пальцы сломал.( Дистанционно оно надёжней!
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Вопросов нет., мужик адекватно поступил за одним исключением - нужно было стрелять по ногам...
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угу, по пяткам еще скажи. Особенно когда на тебя нападет наркоман кусай его за пятки.
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Наркоманы не чувствуют боли под кайфом . Этих тварей можно остановить только выстрелом в голову или сердце ( статистика полиции США )
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шота в днепре зачастили...и это еще без легализации огнестрела
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Не останови он это yeбищe, кто знает где и что он натворил бы. Так шо может нужно спасибо еще сказать.
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Не, я по сравнению с ней белый и пушистый. Она бы прыгуну мозг вынесла напрочь. Мне с ней и пистолета не надо.)))
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...но, скорее всего, стрелок будет наказан, т.к. нарушил монополию государства на насилие.
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точно... право стріляти в людей мають тільки сабаков і пашинський
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Полиция не защитила водителя, от наркомана дегенерата, пришлось самому! Так что не того в наручники одели!
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Государство БОИТСЯ тех, кто может сам себя защитить, и потому наказывает их.
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По ногам надо стрелять, а не в живот. Или рукояткой пистолета по башке.
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Это кому как. Мне сейчас, например, нельзя делать резких движений. Так шо, пусть прыгает?
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а заламывание рук за спину и одевание наручников -не резкие движения?
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Да я не думаю что там было заламывание. Да и наручники как по мне тоже лишнее. Человек не убегал, сам отдал оружие, есть разрешение... Зачем они?
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Легально зареєстровану зброю можназастосовувати не лише для захисту свого життя, здоров'я, честі і гідності, але й для захисту майна. У цьому випадку спроба розтрощити автомобіль прирівнюється до спроби підпалу квартири. Правильно зробив стрілець.
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Добавлю ещё, что они не в лесу были, люди вокруг. От этого бутиратмена что угодно можно было ожидать.
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посадят мужика, он прыгал ногами, а не животом.
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Правильно сделал!
Вот только теперь гемороя будет, выше крыши...
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Из за кого то железа,в человека стрелять?!
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Все правильно сделал, по идее должны отпустить
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Мужику 100 LIKE а нарику еще и копыта нужно было переломать что бы на четвереньках ползал !
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думаю, обдолбанные наркоманы есть и в Европе, как и те, кто имеет при себе разрешенный ствол.
Можно себе представить подобное, скажем, в Праге или Мадриде?
Меня пугает, что я сам мог бы быть на месте стрелка, при других обстоятельствах, но Бог миловал...
Когда потом себя спрашивал, стоило ли оно того, отвечал себе "нет".
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Позиция нормальная для человека. Наше сознание всегда найдет лазейку для оправдания своих поступков. А лакмусовая бумажка для определения правильности поступка - это то, что тебя это до сих пор пугает. Так что фиг его знает Бог миловал или Сатана остановил? Ну, скажем, для того чтобы тот которого ты отпустил изнасиловал и убил ребенка. Может Бог тебя как раз и поставил на пути убийцы?
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И шо не так? Ствол зарегистрированный, доки в порядке. Защита частной собственности. Мусора снова оказались не при делах. Похоже проблема в том, что нашим уродам у власти не нравятся люди, которые защищают сами себя.
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Теперь вспоминаем, кому разрешено травматическое оружие.
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Для подобных случаев со мной всегда телескопическая дубинка.
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А, якщо ваша дубинка сподобається тому, у кого металева труба довша?
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Вот яркий пример избирательности закона, чудак из легального травмата стрелял в обдолбаного наглеца и на него одели наручники, а на Пашинского одевали? Нет?
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А что по этому событию сообщает пострадавший, тот которого определили наркоманом?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в Днепре: водитель открыл огонь по мужчине, прыгавшему по капоту и крыше его автомобиля. ФОТОрепортаж
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