 Стрельба в Днепре: водитель открыл огонь по мужчине, прыгавшему по капоту и крыше его автомобиля. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции, опубликованном в Facebook.
"Я остановился на светофоре, когда этот незнакомец начал прыгать по капоту и крыше моего авто, а когда я вышел - набросился на меня. Тогда я выстрелил ему в живот", - это патрульным рассказал мужчина, которого они задержали на месте происшествия.
Сообщается, что полицейские прибыли на улицу Сечевых Стрельцов, услышав выстрелы. Там они увидели мужчину с оружием, а рядом лежал гражданин с ранением брюшной полости.
Полицейские сказали вероятному стрелку положить предмет, похожий на пистолет, а затем одели на него наручники. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая и оказала пострадавшему домедицинскую помощь.
По предварительной информации, задержанный имеет разрешение на оружие. Отмечается также, что пострадавший имел признаки наркотического опьянения. О том, что употреблял наркотические вещества, признался сам. Мужчину госпитализировали.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
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Если не дай бог помрет или станет калекой - сидеть водиле по полной, если конечно он не пашик и не из БПП и НФ.
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почему при дтп на всех браслеты не надевают?
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Только в дыню - мало.
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Вот только теперь гемороя будет, выше крыши...
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Можно себе представить подобное, скажем, в Праге или Мадриде?
Меня пугает, что я сам мог бы быть на месте стрелка, при других обстоятельствах, но Бог миловал...
Когда потом себя спрашивал, стоило ли оно того, отвечал себе "нет".
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