 Мемориал жертвам оборотней НКВД, убивавших под видом УПА, открыли на Ривненщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РадиоСвобода.
"В этой "Долине смерти" покоятся вечным сном украинские патриоты и их семьи, замученные боевиками спецотряда НКВД с ноября 44-го по декабрь 1946" - такая надпись выбита на памятном знаке.
Николай Руцкой, сын воина УПА с превдонимом "Довбуш", ссылаясь на рассказы отца, проводил исследования документов рассекреченных архивов КГБ, среди которых и отчет о борьбе с украинским движением сопротивления. Он издал книгу о деяниях специально созданного для дискредитации национально-освободительного движения провода НКВД - МГБ "Восток", 47 групп которого действовали под видом УПА.
По данным издания, это подтверждали в советские времени сами члены этих групп, хвастались своими деяниями. В частности, руководитель спецопераций в Млиновском и Демидовском районах полковник КГБ Алексей Чернов, работая в 80-е годы в "личном отделе" Ривненского завода "Газотрон", щеголяя, рассказывал об их послевоенных "подвигах", от которых стыла кровь.
С обретением Независимости Украины свидетели и родственники замученных начали рассказывать о зверствах "банды Сафата", однако широкую огласку блокировали. Теперь, когда уже есть документальное подтверждение фактов, местные жители и депутаты разных уровней инициировали установление памятного знака и построили его за свой счет.
Тела своих жертв оборотни сбрасывали в сельские колодцы. На месте одного из них и соорудили знак. Известно, что только с Пащихи здесь покоятся останки 35 убитых крестьян. В 60-х годах прошлого века вместо колодца здесь вырос холм, а в годы независимости появился крест. С тех пор ежегодно в летнее время здесь проходят панихиды по невинно убитыми земляками.
Один из таких колодцев.
София Мартынюк из соседней Яблунивки знает, что здесь оборвалась жизнь ее тети, вдовы красноармейца, и 17-летнего родного брата, участника УПА. Об этом рассказала ей сейчас уже покойная мама-связная УПА.
"К этому колодцу свозили со всего уезда. Здесь покоится мой родной брат Ткачук Сергей Никифорович. Его псевдоним был "Скакун". И здесь покоится моя тетя Ткачук Зося Ивановна. А дядя погиб на фронте. И за то, что дядя воевал на фронте, ее замучили, вывезли сюда, бросили в колодец. Много здесь наших односельчан. Моя покойная мама насчитала из нашего села, с округи, 47 человек. Они их поймали и пытали здесь, в Пащихе. Там сарай Чайки - там их били, после того кровь по стенам текла. Они еще были молоды - по 17-18 лет... За то, что они служили Украине, что были националистами", - рассказывает женщина.
Мартынюк говорит, что этот отряд специально уничтожал "передовую молодежь, наиболее активных и энергичных", выдавая себя за бойцов УПА.
Во время открытия памятного знака в "Долине смерти ", которую еще называют "Сафатовой долиной", стало известно, что на днях после сильного ливня неподалеку открылся еще один засыпанный землей колодец.
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, забываем...
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Так что, я б на месте потенциального спонсора оч серьезно задумался бы... ))))))))))
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Рашисты подло, грязно, по-скотски как они ривыкли, но смогли придумать решение проблемы... Вот и ребята в Израиле, пусть совершенно нестандартно, пусть и призывая девушек в армию, но смогли решить свои проблемы с арабами и наладить отношения с Европой и Штатами. Израильтяне даже с частью арабов нашли общий язык... А мы все то какие-то уважаем, то боимся ответить адекватно...
Я не к тому, что мы должны забрить девушек в армию или стать скотами, как рашисты, не нужно упрощать. Нам нужен нестандартный креатив и решимость в его воплощении.
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"Не смотри так, противный фашист!"
Кстати, на моряке с ППШ вроде как бюстгальтер:
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Именно их задачей был террор местного населения западной Украины, с целью дискредитации подразделений УПА.
На фото одна из таких спецгрупп МГБ.
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одна шана кацапу - смерть!
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