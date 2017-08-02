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 Мемориал жертвам оборотней НКВД, убивавших под видом УПА, открыли на Ривненщине. ФОТО

нквд

На месте массовых захоронений жертв спецотряда НКВД вблизи села Пащиха в Ривненской области открыли памятный знак. Это место называют "Долиной смерти". Здесь похоронены жертвы спецотряда НКВД Сафата Панасюка, который действовал под видом УПА на Волыни в 1944-1946 годах. Инициаторами памяти людей, которых замучили "оборотни Сафата", стали местные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РадиоСвобода.

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"В этой "Долине смерти" покоятся вечным сном украинские патриоты и их семьи, замученные боевиками спецотряда НКВД с ноября 44-го по декабрь 1946" - такая надпись выбита на памятном знаке.

Николай Руцкой, сын воина УПА с превдонимом "Довбуш", ссылаясь на рассказы отца, проводил исследования документов рассекреченных архивов КГБ, среди которых и отчет о борьбе с украинским движением сопротивления. Он издал книгу о деяниях специально созданного для дискредитации национально-освободительного движения провода НКВД - МГБ "Восток", 47 групп которого действовали под видом УПА.

По данным издания, это подтверждали в советские времени сами члены этих групп, хвастались своими деяниями. В частности, руководитель спецопераций в Млиновском и Демидовском районах полковник КГБ Алексей Чернов, работая в 80-е годы в "личном отделе" Ривненского завода "Газотрон", щеголяя, рассказывал об их послевоенных "подвигах", от которых стыла кровь.

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С обретением Независимости Украины свидетели и родственники замученных начали рассказывать о зверствах "банды Сафата", однако широкую огласку блокировали. Теперь, когда уже есть документальное подтверждение фактов, местные жители и депутаты разных уровней инициировали установление памятного знака и построили его за свой счет.

Тела своих жертв оборотни сбрасывали в сельские колодцы. На месте одного из них и соорудили знак. Известно, что только с Пащихи здесь покоятся останки 35 убитых крестьян. В 60-х годах прошлого века вместо колодца здесь вырос холм, а в годы независимости появился крест. С тех пор ежегодно в летнее время здесь проходят панихиды по невинно убитыми земляками.

Мемориал жертвам оборотней НКВД, убивавших под видом УПА, открыли на Ривненщине 01

Один из таких колодцев.

София Мартынюк из соседней Яблунивки знает, что здесь оборвалась жизнь ее тети, вдовы красноармейца, и 17-летнего родного брата, участника УПА. Об этом рассказала ей сейчас уже покойная мама-связная УПА.

"К этому колодцу свозили со всего уезда. Здесь покоится мой родной брат Ткачук Сергей Никифорович. Его псевдоним был "Скакун". И здесь покоится моя тетя Ткачук Зося Ивановна. А дядя погиб на фронте. И за то, что дядя воевал на фронте, ее замучили, вывезли сюда, бросили в колодец. Много здесь наших односельчан. Моя покойная мама насчитала из нашего села, с округи, 47 человек. Они их поймали и пытали здесь, в Пащихе. Там сарай Чайки - там их били, после того кровь по стенам текла. Они еще были молоды - по 17-18 лет... За то, что они служили Украине, что были националистами", - рассказывает женщина.

Мартынюк говорит, что этот отряд специально уничтожал "передовую молодежь, наиболее активных и энергичных", выдавая себя за бойцов УПА.

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Во время открытия памятного знака в "Долине смерти ", которую еще называют "Сафатовой долиной", стало известно, что на днях после сильного ливня неподалеку открылся еще один засыпанный землей колодец.
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Правильно. Люди должны знать правду. Должны навечно запомнить, насколько отмороженны и подлы москали. И всегда такими и были, скотские пасынки Орды.
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Русня от слова РУСЬ. Они не заслуживают принадлежности к Киевской Руси. А вот Касабы, Мокши, руссские ето самое то.
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Вот и тут не соглашусь. Со мной вместе воевало немало русских. Украинских русских. А одним из лучших офицеров батареи был не просто русский, а человек говоривший с ярко выраженным поволжским акцентом. И все они были абсолютно бескомпромиссными патриотами Украины и врагами рашизма (русского нацизма, или говоря иначе - москальни)
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Из конюшни хуйла слышен стук копыт, ржание старой клячи и немытой кобылы.
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"47 групп которого действовали под видом УПА." - 47...только вдумайтесь...47 групп палачей...
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159 банд нквд действовали на западной Украине под видом бандеровцев....
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Буряты - это ветвь монголов... Жену Чингисхана боялся весь его двор. И не потому, что муж потом повесит, а потому, что из лука она стреляла лучше многих воинов, а мечом разрубала, не как мужик, конечно (до седла), а по-женски мягко - всего-то середины груди. И на любую обиду отвечала немедленно и совершенно не беспокоя мужа.
Так что, я б на месте потенциального спонсора оч серьезно задумался бы... ))))))))))
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министр мвд федорчук также этим промышлял...
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Только таким способом краснопузая мразь смогла одолеть УПА
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что сейчас рософашики и делают, убивая украинцев на донбассе...
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Тут есть один момент...
Рашисты подло, грязно, по-скотски как они ривыкли, но смогли придумать решение проблемы... Вот и ребята в Израиле, пусть совершенно нестандартно, пусть и призывая девушек в армию, но смогли решить свои проблемы с арабами и наладить отношения с Европой и Штатами. Израильтяне даже с частью арабов нашли общий язык... А мы все то какие-то уважаем, то боимся ответить адекватно...
Я не к тому, что мы должны забрить девушек в армию или стать скотами, как рашисты, не нужно упрощать. Нам нужен нестандартный креатив и решимость в его воплощении.
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Не подобные ли отряды смерти НКВД спровоцировали Волынскую резню в 1943-м?
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именно так.Глухую затерянную на болотах и топях белорусскую деревню Хатыть тоже они.
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правду, думаю, не узнаем, ибо ху#ло надежно все в архивах КГБ спрятал...
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Педикивоевали:
"Не смотри так, противный фашист!"
Кстати, на моряке с ППШ вроде как бюстгальтер:

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ордынские деяния характеризуют истинный образ кацапов
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книга кацаПсинского шакала-террориста Ильи Старинова "Записки террориста" много чего объясняет.Это почти путлерское а мы впереди себя детей и женщин пустим...,саморазоблачение Крыс кремлёвских
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По состоянию на 26 июля 1945-го под видом отрядов УПА в Западной Украине действовали 156 специальных диверсионных групп московских спецслужб. Численность - 1783 человека.

Именно их задачей был террор местного населения западной Украины, с целью дискредитации подразделений УПА.
На фото одна из таких спецгрупп МГБ.

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москаль то козломорда тварюка!

одна шана кацапу - смерть!
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так называемые краснопузые партизаны,а по сути МГБэшные шакалы Дмитрия Медведева тоже орудовали под видом УПА,много украинцев расстреляли немцы именно из за этих подонков.
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невже так важко було перекласти цю новину українською?
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Основная задача этих групп - террор на украинской и польской территориях...
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Надо твердо знать, что если Московщина придет в Украину, будет то же самое. Поэтому надо драться этой сволочью насмерть! Надо постоянно давать отпор внутренней сволочи наподобие Шария, Монтян и прочих. Убивать их нельзя, но от затыкать им надо в любом случае.
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Этим гадам даже звание Героев Советского Союза присваивали за вот такие "подвиги". И они этим гордились. Мерзость!
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Цензор.НЕТФотоОбществоМемориал жертвам оборотней НКВД, убивавших под видом УПА, открыли на Ривненщине. ФОТО
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