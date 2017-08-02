 Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gagadget, его площадь оставляет 196 квадратных метров, а торжественное открытие состоится в Киеве 8 августа 2017 года.
В фирменном магазине DJI представлена вся продукция компании: от компактных квадрокоптеров любительского уровня и до профессиональных аппаратов для аэросъемки.
Посетители также смогут приобрести дополнительное оборудование и аксессуары, включая камеры Zenmuse и подвесы, ручные стабилизаторы Osmo и шлем DJI Goggles. При входе будет расположена шестиметровая зона для тестовых полетов, где можно увидеть дроны в действии и проконсультироваться со специалистами DJI. В лаунж-зоне на втором этаже клиенты смогут отдохнуть и выпить кофе, пока их дрон настраивают сотрудники магазина.
Магазин DJI находится на улице Бассейной 12 на первом этаже (через дорогу от ТРЦ "Гулливер"). В день открытия будет проводится демонстрация продуктов, кроме того, компания подготовила акцию. 8 августа первые 100 посетителей гарантированно получат фирменные сувениры и скидки, а также примут участие в розыгрыше компактного селфи-дрона DJI Spark. Кроме того, первые 30 покупателей DJI Mavic Pro или DJI Phantom 4 Pro / Pro+ получат в подарок дополнительный аккумулятор.
На официальном сайте уже запущен обратный отсчет, желающие могут присоединиться к мероприятию в Facebook.
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параша на 12 месте.
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бабки по веселее будут))
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Но скоро закон от педро будет, о внесении дронов в перечень спецсредств незаконного видеонаблядения и по 4 года давать будут, как за индивидуальный GPS , от бабушки с плохим здоровьем с кнопкой вызова, или ошейника собаки, брелка у ребёнка на ранце. Авторучки с микрофоном и галимым видео, хуже чем у дешовой мобилки, не дающим право гражданину Украины лично записать вымогательство и наезды от власти! Для защиты себя в суде, и предвзятном расследовании. Это Офшорникам очень опасно, как они взятки вымагать будут?
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