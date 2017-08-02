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Все про:беспилотник (577) магазин (175) дрон (16)

 Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве. ФОТО

Производитель дронов DJI анонсировал открытие своего первого розничного магазина в Украине, который станет самым большим в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gagadget, его площадь оставляет 196 квадратных метров, а торжественное открытие состоится в Киеве 8 августа 2017 года.


Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве 01


В фирменном магазине DJI представлена вся продукция компании: от компактных квадрокоптеров любительского уровня и до профессиональных аппаратов для аэросъемки.

Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве 02Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве 03


Посетители также смогут приобрести дополнительное оборудование и аксессуары, включая камеры Zenmuse и подвесы, ручные стабилизаторы Osmo и шлем DJI Goggles. При входе будет расположена шестиметровая зона для тестовых полетов, где можно увидеть дроны в действии и проконсультироваться со специалистами DJI. В лаунж-зоне на втором этаже клиенты смогут отдохнуть и выпить кофе, пока их дрон настраивают сотрудники магазина.


Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве 04


Магазин DJI находится на улице Бассейной 12 на первом этаже (через дорогу от ТРЦ "Гулливер"). В день открытия будет проводится демонстрация продуктов, кроме того, компания подготовила акцию. 8 августа первые 100 посетителей гарантированно получат фирменные сувениры и скидки, а также примут участие в розыгрыше компактного селфи-дрона DJI Spark. Кроме того, первые 30 покупателей DJI Mavic Pro или DJI Phantom 4 Pro / Pro+ получат в подарок дополнительный аккумулятор.

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Самый большой в Европе фирменный магазин дронов DJI откроют в Киеве 05

На официальном сайте уже запущен обратный отсчет, желающие могут присоединиться к мероприятию в Facebook.

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омериканцы придумали самый маленький в мире дрон "Колибри" размером всего 7 см
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Ну да для этого и открывали чтобы только зырить. Компания именно для этого и вложила дофига денег в магазин. Чтобы не продавать а только все зырили
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"Ну американцы ж тупыыыыыеееее" умный Задорнов
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много чего открывали и благополучно закрывали. дроны будут раскупать как горячие пирожки? ага. в самой бедной стране Европы.
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В самой бедной стране Европы в паРаше... такой магазин есть и работает....следовательно он будет работать и в Украине.....
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конечно будет. там уже пенсионеры всего Киева и области в очереди стоят. требуют не выдавать больше одного дрона на руки, а то некоторые понаполучали понимаешь пенсий, и норовят сразу весь магазин скупить.
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очень нужная вещь в хозяйстве, да и не дорого 17000 грн. всего
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Пора вводить закон о дронолетстве и брать поборы за использование воздушного пространства и радиочастот - барыги не спать...
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ПРОДАМ,СТЕРХолёт плешивого педофила.Недорого.
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пора откр магаз с гаджетами для сбивания дронов)))
бабки по веселее будут))
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украинскому бизнесу предстоит серьёзное испытание.начала действовать зона свободной торговли с Канадой.Посоветую некоторым штатским быть честными в отношении капиталистов.Объегорите их хотя бы один раз,прощай бизнес.Разуют до нитки,так адвокаты сильные...
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Судя по двери и окнам на гугл картах єто магазин Weekend
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Будут слетаться скупляться со всей Галактики.А под магазом буде Муравейник,як в Обители зла
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Магазин на ул. Бассейной. ОООчень умное решение. Дорогие покупатели вы для начала пробейтесь по пробкам к указанному адресу, затем сделайте пару-тройку кругов в поиске паркоместа, а потом, наверное , с хорошим настроением ознакомьтесь с нашим ассортиментом. Логика дебилов - чем центровее место, тем круче магазин....
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То бишь что вот если бы они магазин открыли на Троенщине...то было бы само то..???
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Что на Троещине сошёлся свет клином? В месте где можно устроить показательно пробные полёты было бы неплохо. Да и подъезд с парковкой роль играет не малую.
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Не переживайте самые дешевые 8-15$ стоят. С смартфона управление.
Но скоро закон от педро будет, о внесении дронов в перечень спецсредств незаконного видеонаблядения и по 4 года давать будут, как за индивидуальный GPS , от бабушки с плохим здоровьем с кнопкой вызова, или ошейника собаки, брелка у ребёнка на ранце. Авторучки с микрофоном и галимым видео, хуже чем у дешовой мобилки, не дающим право гражданину Украины лично записать вымогательство и наезды от власти! Для защиты себя в суде, и предвзятном расследовании. Это Офшорникам очень опасно, как они взятки вымагать будут?


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