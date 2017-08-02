 "Это наш долг": болельщики ФК "Таврия" обеспечили экипировкой воинов-крымчан, которые служат на востоке Украины. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по словам вице-президента Федерации футбола Крыма Олега Комуняра, средства собирали в течение года.
"Мы выпустили ряд ящиков волонтерских и договорились с хозяевами заведений ("Кримська перепічка", "Будьмо", "Кримський укроп"), чтобы они поставили у себя. Все владельцы заведений - это крымчане, которые переехали на материк", - прокомментировал Комуняр.
Он рассказал, что помощь предоставят 20 крымчанам-военным, а также одному феодосийскому отдельному батальону морской пехоты.
По словам Комуняра, "ультрас" не оставят инициативу и продолжат сбор средств.
"Есть граждане, которые думают, что берцы за 500 грн или плавящийся на солнце камуфляж - это отличное вещ.обеспечение. Многие наши военные не видят никакой проблемы в том, чтобы покупать всю необходимую амуницию за свои личные деньги в ущерб своим семьям и из скромности не просят о помощи. Но мы так не считаем и видим свой долг перед бойцами, хотя бы в виде материальной помощи", - говорится в сообщении болельщиков на странице Facebook.
"Война продолжается, и мы не можем вам, к сожалению, сказать, когда она закончится. Мы просто уверены, что в наших с вами силах приблизить неминуемую победу, помогая своей армии. Напоминаем, что всегда есть возможность передать ден.средства с полуострова, связаться можно через сообщения в группе", - отмечают болельщики и публикуют список экипировки, купленной на собранные средства.
С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.
Симферопольский футбольный клуб "Таврия" в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба - Сергей Куницын.
В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб "Таврия" (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.
До российской оккупации Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.
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люди и есть государство!!!
а если черти все спихиаают на шайку тех кого выбрали
то пусть не смердят буквами
а идут на банковую
сидят бляди как гниды в кожухе
тепла ждут и кусают из подтешка
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