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 "Это наш долг": болельщики ФК "Таврия" обеспечили экипировкой воинов-крымчан, которые служат на востоке Украины. ФОТО

Болельщики футбольного клуба "Таврия" собрали 88 тысяч гривен для помощи военным из Крыма, которые служат на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по словам вице-президента Федерации футбола Крыма Олега Комуняра, средства собирали в течение года.

"Мы выпустили ряд ящиков волонтерских и договорились с хозяевами заведений ("Кримська перепічка", "Будьмо", "Кримський укроп"), чтобы они поставили у себя. Все владельцы заведений - это крымчане, которые переехали на материк", - прокомментировал Комуняр.

Он рассказал, что помощь предоставят 20 крымчанам-военным, а также одному феодосийскому отдельному батальону морской пехоты.

Это наш долг: болельщики ФК Таврия обеспечили экипировкой воинов-крымчан, которые служат на востоке Украины 01


По словам Комуняра, "ультрас" не оставят инициативу и продолжат сбор средств.

"Есть граждане, которые думают, что берцы за 500 грн или плавящийся на солнце камуфляж - это отличное вещ.обеспечение. Многие наши военные не видят никакой проблемы в том, чтобы покупать всю необходимую амуницию за свои личные деньги в ущерб своим семьям и из скромности не просят о помощи. Но мы так не считаем и видим свой долг перед бойцами, хотя бы в виде материальной помощи", - говорится в сообщении болельщиков на странице Facebook.

Это наш долг: болельщики ФК Таврия обеспечили экипировкой воинов-крымчан, которые служат на востоке Украины 02


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Это наш долг: болельщики ФК Таврия обеспечили экипировкой воинов-крымчан, которые служат на востоке Украины 03


"Война продолжается, и мы не можем вам, к сожалению, сказать, когда она закончится. Мы просто уверены, что в наших с вами силах приблизить неминуемую победу, помогая своей армии. Напоминаем, что всегда есть возможность передать ден.средства с полуострова, связаться можно через сообщения в группе", - отмечают болельщики и публикуют список экипировки, купленной на собранные средства.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб "Таврия" в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба - Сергей Куницын.

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В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб "Таврия" (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской оккупации Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.
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поступок хороший , но звучит как то позорно . 88 тысяч гривен собирали всем миром .- просто капец . а только депутаты и только этого созыва задекларировали 12 . 5 МИЛИАРДА гривен .
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Олег Петрович ed2c8e0a - 88 000 гривен совсем не позорно..., молодцы хлопцы - болельщикам футбольных клубов вообще нужно медалями наградить за 2014 год... А МО отвечающее за снабжение пидерасты конченные...
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Позорно то , что большинство отсиживается в многоэтажных норах и покорно ждёт развязки войны ( или списания долгов за коммуналку) .
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Серге́й Гаги́кович Нигоя́н - один из участников Евромайдана. 22 января 2014 года был убит во время противостояния на улице Грушевского в Киеве. Герой Украины. Сегодня Сергею бы исполнилось 24 года.


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молодцы конечно, но это обязанность в первую очередь государства.
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Если бы мы полагались в 2014 на государство, то у нас бы не только Крым, а всю Украину отобрали. Государство на другой планете живёт, с загранок не вылезает, не до обороны государству.
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Не , ребята,,, - спасибо , конечно... - но это не ваш долг....Это - народу Украины нужно проснуться - и выйти к народным "избранцам" - сначала с плакатами - " Откуда, у вас, суки, такие авто,, - если вы сидите на зарплате , и,- судя по декларациям - всей семьёй МИВИНУ жрёте"??? Потом - зафотать недвижимость и авто этих подонков и подать В Антикоррупционный комитет... Уверен - очень многие обхезаются... А со штрафов ( а они должны быть миллионными) - и покупать экипировку... А ещё лучше - если приговор - " с конфискацией" -- тогда с этих денег...
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Чуть не позабыл -- "домик" судьи -- тоже не забыть сначала сфотать,,, чтобы думал как судить, и стать следующим пельменем....
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Вы правы, но "избранцы" как были тварями - так ими и остались.
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Слова благодарности и уважения!! А Воинам Украины, дай Господи здоровья и удачи!!
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опять кацы воняют про долг власти и фуфел людям чистят
люди и есть государство!!!
а если черти все спихиаают на шайку тех кого выбрали
то пусть не смердят буквами
а идут на банковую
сидят бляди как гниды в кожухе
тепла ждут и кусают из подтешка
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это так же как Крым развивается - правда крысёныш...?
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Пронт Крым 56f5b41b - а чем Вам плох Артек в Карпатах? Очистим крым и донбасс от кацапского говна - вернутся и Артек и Футбольные клубы на свои стадионы и базы.. Главное сохранить уберечь и приумножить....
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Это наш долг": болельщики ФК "Таврия" обеспечили экипировкой воинов-крымчан, которые служат на востоке Украины. ФОТО
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