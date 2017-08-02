EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Фоторепортаж
  182  3
Все про:Беларусь (2661) Госпогранслужба (2926) ЧАЭС (351) Зона отчуждения (82)

 Двое белорусов задержаны при попытке попасть в Чернобыльскую зону, - Госпогранслужба. ФОТО

На Киевщине пограничники и полицейские задержали двух сталкеров-белорусов, которые направлялись в Чернобыльскую зону.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Проникнуть на режимную территорию белорусы 25-ти и 30-ти лет пытались с целью экстремального туризма. Как выяснилось, иностранцы находятся на территории Украины законно, пересекая недавно границу в одном из пунктов пропуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зоне отчуждения ЧАЭС задержан российский сталкер

Двое белорусов задержаны при попытке попасть в Чернобыльскую зону, - Госпогранслужба 01

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, граждане Беларуси будут оштарфованы. Также, за нарушение законодательства Украины пограничниками направлены письма в компетентные органы о принудительном возвращении иностранцев за пределы нашего государства и запрета им въезда на территорию Украины.

Читайте: С начала года в зоне отчуждения ЧАЭС произошло 32 пожара, зафиксировано 144 нелегальных проникновения "сталкеров", - МВД
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо они там забыли или просто хотели чтобы у них рога хвост и перья выросли ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто дайте им с часик посидеть на чем-нибудь очень и очень радиоактивном...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое белорусов задержаны при попытке попасть в Чернобыльскую зону, - Госпогранслужба. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти