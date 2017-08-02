 Двое белорусов задержаны при попытке попасть в Чернобыльскую зону, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Проникнуть на режимную территорию белорусы 25-ти и 30-ти лет пытались с целью экстремального туризма. Как выяснилось, иностранцы находятся на территории Украины законно, пересекая недавно границу в одном из пунктов пропуска.
За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, граждане Беларуси будут оштарфованы. Также, за нарушение законодательства Украины пограничниками направлены письма в компетентные органы о принудительном возвращении иностранцев за пределы нашего государства и запрета им въезда на территорию Украины.
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