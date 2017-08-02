 "Он в Донецке погиб", - мать российского наемника Володина опровергает слова ФСБ о смерти ее сына в Сирии. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, российскому изданию ProUfu.ru удалось пообщаться с матерью 42-летнего Андрея Володина, якобы погибшего на днях в Сирии.
Напомним, Центр специального назначения ФСБ России сообщил на своей странице в соцсети, что Андрей Володин погиб 28 июля в Сирии.
"Погиб братишка, в Сирии оставшись прикрывать отход группы российских войск. Тяжело раненный, он оборонял высоту пока не получил второе, смертельное ранение", - приводит Центр слова сослуживца Андрея.
Тем не менее мать Андрея удивилась, когда журналисты спросили у нее о службе ее сына. "Почему в Сирии? Он в Донецке погиб", - поделилась женщина.
Также она рассказала, что обстоятельства смерти Андрея не раскрывают даже ей: "Никто ничего не может сказать, как он погиб… Никто ничего не знает! А у нас с ним были нормальные отношения, он мне доверял, все рассказывал…".
По словам матери, за время службы Андрей не выручил особых денег: "Он ничего не получал. Это же Донецк. Спросите ребят, которые там".
"Кроме того, как выяснилось, Андрей вовсе не был контрактником - он воевал вольнонаемником. На днях прошли его похороны в Агидели, а не в Нефтекамске, как сообщалось изначально", - говорится в публикации.
"А возможно, погибший проделал тот же маршрут, что 41-летний Алексей Сафонов и 46-летний Владимир Плютинский: Донбасс - Сирия - могила. Вербуют и отправляют в горячие точки сорокалетних десантников", - отмечает российский журналист Андрей Мальгин.
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ебнбезбашенных утилизируют.
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ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ В роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин
дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.
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Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - в
Кацапии прогнило все.
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И не факт, что он вообще в той Сирии был. На его странице много фоток с Донбасса, а сирийских нет. Странно, зачем ФСБ пришлось мутить такую мутку с обстоятельствами его сдоха. Не иначе, как каким-то важным "космонавтом" был, и нельзя было палить его на Донбассе. Вот он на Донбассе среди таких же "ихтамнетов" без опознавательных знаков.
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Ну просто Супер герой путиноидного стада! Герой это тот, кто защищает свою Родину, а не топчет чужую землю будь-то в Сирии или в Украине.
Он не герой, он УНИЧТОЖЕННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ НАЕМНИК(!!!).
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