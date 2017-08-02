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Все про:контракт (309) оккупация (7191) Сирия (2493) наемники РФ (44)

 "Он в Донецке погиб", - мать российского наемника Володина опровергает слова ФСБ о смерти ее сына в Сирии. ФОТО

Российский наемник Андрей Володин на самом деле погиб не в Сирии, как ранее заявила ФСБ, а на Донбассе, сообщила его мать.

Как передает Цензор.НЕТ, российскому изданию ProUfu.ru удалось пообщаться с матерью 42-летнего Андрея Володина, якобы погибшего на днях в Сирии.

Напомним, Центр специального назначения ФСБ России сообщил на своей странице в соцсети, что Андрей Володин погиб 28 июля в Сирии.


Он в Донецке погиб, - мать российского наемника Володина опровергает слова ФСБ о смерти ее сына в Сирии 01



"Погиб братишка, в Сирии оставшись прикрывать отход группы российских войск. Тяжело раненный, он оборонял высоту пока не получил второе, смертельное ранение", - приводит Центр слова сослуживца Андрея.

Тем не менее мать Андрея удивилась, когда журналисты спросили у нее о службе ее сына. "Почему в Сирии? Он в Донецке погиб", - поделилась женщина.

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Также она рассказала, что обстоятельства смерти Андрея не раскрывают даже ей: "Никто ничего не может сказать, как он погиб… Никто ничего не знает! А у нас с ним были нормальные отношения, он мне доверял, все рассказывал…".

По словам матери, за время службы Андрей не выручил особых денег: "Он ничего не получал. Это же Донецк. Спросите ребят, которые там".

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"Кроме того, как выяснилось, Андрей вовсе не был контрактником - он воевал вольнонаемником. На днях прошли его похороны в Агидели, а не в Нефтекамске, как сообщалось изначально", - говорится в публикации.

"А возможно, погибший проделал тот же маршрут, что 41-летний Алексей Сафонов и 46-летний Владимир Плютинский: Донбасс - Сирия - могила. Вербуют и отправляют в горячие точки сорокалетних десантников", - отмечает российский журналист Андрей Мальгин.
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Какая этой матери сатаны разница ,где убивал за деньги ее сын?
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Млять, как не почитаешь, так выходит то, что все Российские военные "погибли прикривая ОТХОД групп Российских войск". Что же они так часто отходят? Или как всегда - пи@дят обо всем РосСМИ и не краснеют.
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изначально сука знала, что он в Украине воюет, "А у нас с ним были нормальные отношения, он мне доверял, все рассказывал…", так чего жалуешься?, тебе не всё равно, где он сдох или в Сирии лучше?
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подох и подох, какая разница где, главное что бы побольше.
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Склеил ласты ватан! А мохнорылые всё равно будут выбирать Хуйло.
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ В роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин
дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - в
Кацапии прогнило все.
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Утилізація расєйського непотрібу триває!!! )(уйло руками українців зачищає Росію від неадекватної бидломаси !!!)))
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Да и не 28.07.2017 сей Володин по кличке "Пепел" подох, а 17.07.2017.
"Он в Донецке погиб", - мать российского наемника Володина опровергает слова ФСБ о смерти ее сына в Сирии - Цензор.НЕТ 8980

И не факт, что он вообще в той Сирии был. На его странице много фоток с Донбасса, а сирийских нет. Странно, зачем ФСБ пришлось мутить такую мутку с обстоятельствами его сдоха. Не иначе, как каким-то важным "космонавтом" был, и нельзя было палить его на Донбассе. Вот он на Донбассе среди таких же "ихтамнетов" без опознавательных знаков.
"Он в Донецке погиб", - мать российского наемника Володина опровергает слова ФСБ о смерти ее сына в Сирии - Цензор.НЕТ 5043
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Мать пишет-"с ним были нормальные отношения,он доверял мне,рассказывал".Знает конечно, что сын поехал убивать за деньги,"на зароботки".И ничего,не возмутилась,не остановила его-все нормально.Вот это русская мать.Кому больше повезло -вернулись,привезли деньги,пропитанные кровью,матери, жены довольны,тратят их с радостью,не задумываясь,что кого то он убил,где то плачут дети,жены,матери ...
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Бог ты мой, какой слог, какой порыв!!!-"Погиб братишка, в Сирии оставшись прикрывать отход группы российских войск. Тяжело раненный, он оборонял высоту пока не получил второе, смертельное ранение", - приводит Центр слова сослуживца Андрея.Источник: https://censor.net.ua/p450050

Ну просто Супер герой путиноидного стада! Герой это тот, кто защищает свою Родину, а не топчет чужую землю будь-то в Сирии или в Украине.
Он не герой, он УНИЧТОЖЕННЫЙ ИНОСТРАННЫЙ НАЕМНИК(!!!).
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Он в Донецке погиб", - мать российского наемника Володина опровергает слова ФСБ о смерти ее сына в Сирии. ФОТО
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