 СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины."Правоохранители установили, что житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. Тематику и желаемый содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда "информационному наемнику" разрешалось самому выбирать тему. Гонорары за публикации злоумышленник получал через международные системы онлайн-расчетов", - говорится в сообщении.Подготовленные подозреваемым материалы публиковались на шести Интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины. Сначала автор подписывался настоящей фамилией, но со временем перешел исключительно на псевдонимы.

Во время досудебного расследования провели лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов житомирского журналиста. Они показали манипулятивное влияние на сознание читателей и подстрекательство аудитории на совершение конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости Украины. По заключению экспертов, материалы семантико-лингвистическим наполнением также содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной и соседними дружественными государствами.В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы провели санкционированные обыски по месту жительства блогера. В результате правоохранители виявиили компьютеры с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовке антиукраинских материалов."У злоумышленника также изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги", - сообщили в пресс-службе СБУ.