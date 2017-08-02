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Все про:Житомир (497) журналистика (2492) СБУ (14675) блогер (100)

 СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области. ФОТО

В Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту, который мог создавать пропагандистские материалы на заказ руководства российских информагентств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. Тематику и желаемый содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда "информационному наемнику" разрешалось самому выбирать тему. Гонорары за публикации злоумышленник получал через международные системы онлайн-расчетов", - говорится в сообщении.

Подготовленные подозреваемым материалы публиковались на шести Интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины. Сначала автор подписывался настоящей фамилией, но со временем перешел исключительно на псевдонимы.

СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области 01

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Во время досудебного расследования провели лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов житомирского журналиста. Они показали манипулятивное влияние на сознание читателей и подстрекательство аудитории на совершение конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости Украины. По заключению экспертов, материалы семантико-лингвистическим наполнением также содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной и соседними дружественными государствами.

В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы провели санкционированные обыски по месту жительства блогера. В результате правоохранители виявиили компьютеры с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовке антиукраинских материалов.

"У злоумышленника также изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги", - сообщили в пресс-службе СБУ.
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мог создавать? или создавал? а может критиковал Его шыкаладное величество ....
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боишься и правильно - помоловы и тумбочкины - это прошлое - сейчас на дворе 2017 ,а не 2014 - все уже разобрались - кто есть кто))
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фуууу, завоняло соей! со школы не люблю шестерок...
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ВЫ СВИНЬЯ
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Каждая шлюха будет наказана, мрази колобарантские валите из Украины! Пока не поздно.
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Это животное василий муравицкий если кому интересно.
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А псевдонім часом не Вассісуалій Лоханкін ("Золоте теля", Ільф і Петров)?
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ТОЧНО
Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза
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судя по фотке все это правда- чувак даже при аресте продолжает постить в блог через телефон))
СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области - Цензор.НЕТ 8079
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Скоро нас тут всех посадят)
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следующий должен быть самвел - плевать на толерантность к секс меньшинствам - мне тут вон вчера цапы про него написали - я посмотрел - он не гей - а пи.. и это чмо еще и оперный певец
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а когда подозрения выдвинут Кернесу,Бойко,Кивалову,Лукаш,Герман и сотням других????
или они менее опасны чем журналюга-шахид?
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ты агент кремля, шатун, задойоп и этот, как его.... а, грантоед! Ты как посмел очернять лучших людей Украины, ведущих реформаторов и, не побоюсь этого слова, локомотивов Революции?! Да тебя за такое надо оставить без гражданства, посадить в тюрьму на дохреналет, а потом выслать в Зимбабве!

Ну вот где-то как-то так тебе сейчас расскажут любители лизать шоколадку ))))
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Наверное, хмырь думал, что за прокси он как за каменной стеной. Наивный...
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Так ведь только в мордоре наказывают за посты в соцсетях.
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Речь не о постах, а о статьях. К тому же не имеет абсолютно никакого значения, каким образом віложена инфа - вербально, листовки на столбах или комменті в тірнете.
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Если бы показали скрин какой нибудь анти украинской статьи этого шпиона..., то тогда можно было бы и говорить о чем то..А так что угодно может быть...Может разоблачал шоколадные криминальные схемы.. - на хвост наступил...
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«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
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нулевой, шо ты разоралось сегодня на форуме? потише себя веди, бит будешь.
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А я подумал что е@бло набили. Лучше бы ему е@бло набили бы.
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У шоколадного чмиря шиза,краще перевірте брехню на інавгурації.
Президент у нас збрехав на інавгурації ,коли сказав,що не має бізнесу.
https://www.youtube.com/watch?v=bgOEWSs9ckQ див 21:11
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президент в нас хороший..всі країни нам заздрять.. от народ просто йому попався неправильний...
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По-ходу, Баулин с 22:25 по предварительному сговору подаёт заведомо ложную информацию.
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Угу. разоблачал шоколадные криминальные схемы. По актам приёма-передачи работы с РИА Новости.
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Помнится мне, что Павленко "Хорта" тоже судили не за порваный портрет Порошенко.
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Как раз этот "патриот" очень мутный тип, засвечивался еще до войны, устраивая ксенофобские акции перед общежитиями иностранных студентов. Если его не устраивало их присутствие в Украине, то почему он не организовывал пикеты перед министерствами и ведомствами преза Янука, а выдергивался перед студентами-иностранцами?

На всеукраинском уровне впервые о нем услышали еще до революции в декабре 2013 года. Тогда Хорт возглавлял винницкое отделение правой организации Социал-национальной ассамблея и был приговорен к трем годам условно по обвинению в разжигании межнациональной розни.

Термин "Хорт" получил за акцию, устроенную под окнами общежития для иностранных студентов медуниверситета в феврале 2012 года и направленную против "незаконной миграции".
Сам Павленко обвинения в разжигании межнациональной розни категорически отвергал, заявляя, что только требовал "правового урегулирования вопроса миграции".
По данным милиции, Павленко шел во главе колонны (до 100 человек), которая в своих "кричалки" использовала слова "жид", "Хач", "негры" и другие, и было, по мнению правоохранителей разжиганием вражды. Сам же "Хорт" заявлял: "Это был марш против иммиграции и против ненависти к тем, кто не исповедует ислам".
https://vindaily.info/khort-geroy-ili-provokator.html
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Гонишь, ч. 4 ст. 296 УК Украины, это никак не разжигание национальной розни.

"1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.2. Те же действия, совершенные группой лиц, -
наказываются ограничением свободы на срок до яги лет АОО лишением свободы на срок до четырех лет.
4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повредиждений наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет."Его осудили за захват ОГА, а не за ту ложь, которую ты тут распространяешь. Оружием были судя по всему покрышки и камни
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а скольких полканов из генштаба сбу посадило???
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"...то у них собаки лают, то у них руины говорят..."(с)
какого-то неведомого никому шнурка-задрота ловят всем СБУ, в то время как в стране депутатский корпус наполовину состоит из предателей, подонков и преступников.
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98%украинцев-агентура Кремля потому что ненавидят Барыгу и его воровскую шоблу.
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А ненависть к барыге равна поддержке россии и убийствам украинцев ?
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А почему в войсках АТО нет нового вооружения чтобы защитить себя от убийств ? "Стугны" где ?
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Так россияне убивают не из танков, как Стугна поможет против снайпера или банки меда, принесенной дедушкой .
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Дурик мог бы свалить за границу как полит. беженец и срать дальше как Шарий. На прокси видать надеялся.
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порошка не сильно перевариваю, но почемуто мне кажется, что тут все правильно
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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 4 августа вновь рассмотрит вопрос перехода на абонентскую плату за распределение газа. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Что бы люди протрезвели. Украина 1991г. - 52 млн. человек. 2003г. 48 млн. человек. 2017г. - от 38 до 35 млн. человек. (Вурдалаки принципиально не хотят считать. Но Польша, например, даёт данные по Украине - 35 миллионов человек) Как поёт AC/DC - highway to hell
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98%украинцев-агентура Кремля потому что ненавидят Барыгу и его воровскую шоблу.
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А когда СБУ придет в редакцию газеты "Вести" ? У нас в Днепре эту сепарскую газету бесплатно прям в центре города раздают и очереди старых пердунов за ней выстраиваются и как там продвигается уголовное дело в отношении товарища Гужвы ?
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Кондитер крыс наплодил Сракашвили и прочего гоффна,тут я соглосен кадровая политика хромает.....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области. ФОТО
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