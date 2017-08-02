 СБУ сообщила о подозрении в госизмене журналисту-блогеру из Житомирской области. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Правоохранители установили, что житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. Тематику и желаемый содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда "информационному наемнику" разрешалось самому выбирать тему. Гонорары за публикации злоумышленник получал через международные системы онлайн-расчетов", - говорится в сообщении.
Подготовленные подозреваемым материалы публиковались на шести Интернет-сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины. Сначала автор подписывался настоящей фамилией, но со временем перешел исключительно на псевдонимы.
Во время досудебного расследования провели лингвистические и судебно-психологические экспертизы текстов житомирского журналиста. Они показали манипулятивное влияние на сознание читателей и подстрекательство аудитории на совершение конкретных действий в ущерб суверенитету и независимости Украины. По заключению экспертов, материалы семантико-лингвистическим наполнением также содержат призывы к разжиганию национальной розни внутри страны и между Украиной и соседними дружественными государствами.
В рамках открытого уголовного производства, сотрудники спецслужбы провели санкционированные обыски по месту жительства блогера. В результате правоохранители виявиили компьютеры с доказательствами переписки с российскими кураторами и подготовке антиукраинских материалов.
"У злоумышленника также изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги", - сообщили в пресс-службе СБУ.
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или они менее опасны чем журналюга-шахид?
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Ну вот где-то как-то так тебе сейчас расскажут любители лизать шоколадку ))))
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Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
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Президент у нас збрехав на інавгурації ,коли сказав,що не має бізнесу.
https://www.youtube.com/watch?v=bgOEWSs9ckQ див 21:11
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На всеукраинском уровне впервые о нем услышали еще до революции в декабре 2013 года. Тогда Хорт возглавлял винницкое отделение правой организации Социал-национальной ассамблея и был приговорен к трем годам условно по обвинению в разжигании межнациональной розни.
Термин "Хорт" получил за акцию, устроенную под окнами общежития для иностранных студентов медуниверситета в феврале 2012 года и направленную против "незаконной миграции".
Сам Павленко обвинения в разжигании межнациональной розни категорически отвергал, заявляя, что только требовал "правового урегулирования вопроса миграции".
По данным милиции, Павленко шел во главе колонны (до 100 человек), которая в своих "кричалки" использовала слова "жид", "Хач", "негры" и другие, и было, по мнению правоохранителей разжиганием вражды. Сам же "Хорт" заявлял: "Это был марш против иммиграции и против ненависти к тем, кто не исповедует ислам".
https://vindaily.info/khort-geroy-ili-provokator.html
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"1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.2. Те же действия, совершенные группой лиц, -
наказываются ограничением свободы на срок до яги лет АОО лишением свободы на срок до четырех лет.
4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повредиждений наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет."Его осудили за захват ОГА, а не за ту ложь, которую ты тут распространяешь. Оружием были судя по всему покрышки и камни
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какого-то неведомого никому шнурка-задрота ловят всем СБУ, в то время как в стране депутатский корпус наполовину состоит из предателей, подонков и преступников.
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