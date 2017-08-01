 Волонтеры, изготовляющие защитные экраны для техники 17-й танковой бригады, обратились за помощью к украинцам. ФОТО

Волонтеры, которые изготавливают защитные решетки и экраны для техники 17-й Отдельной танковой бригады просят украинцев помочь средствами для выполнения дальнейшей работы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал волонтер Андрей Садыло в Фейсбуке.
Он отметил: "Помощь армии своим руками". Нуждаемся в вашей помощи.
тел 0965877142 Садыло Андрей.
карта Приватбанк 5168757322768617 Садыло Андрей. Смотрите также: "Внимательно посмотрите на эти лица": Портреты воинов АТО и волонтеров появились в Гамбурге накануне саммита G20. ФОТО
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Порошенко нарастил прибыль втрое https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-23535
01.08.17
17:40 Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза
https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza
Банки
Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис
http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis
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люди обращаються к людям
кому не интересно
идите нахуй со своим срачом в каменты
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мы ж тут не помощь волонтерам, изготовляющим защитные экраны для военной техники 17-й танковой бригады обсуждаем.
а так, плюшками балуемся...
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с таким менталитетом у народа шоколадная власть не должна бояться разрешить иметь оружие каждому украинцу. никто против воров его все равно никогда не применит....
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Інші 90% чим зайняті - за звичкою генералам дачі будують ?
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Андрей Садыло added 6 photos and 2 videos - with Володимир Солодаренко and 3 others.
January 18 · ПОМОЩЬ АРМИИ СВОИМИ РУКАМИ
18.01.17
Наша команда ставит дополнительную противокумулятивную защиту на бронетехнику уже почти 3 года. Все изделия и работы для ЗСУ выполняются БЕСПЛАТНО.Двое участников нашей команды за проделанную работу имеют государственные награды. На нашем счету десятки единиц защищенной бронетехники , есть спасенные жизни украинских солдат.
Самое дорогое,что мы имеем- это наш дух, наши люди ,наш опыт,репутация и оборудование.Очень нуждаемся в материалах:новых и " лежалых"
--полоса 40 -4 мм новая или "лежалая",мерная или НДЛ
-сварочная проволока 1,2 СВ 08 Г 2с
-угол 45,32
-швеллер 12,14,18
- труба 48(ст 4)
-сталь лист 10мм
ПОМОЩЬ АРМИИ СВОИМИ РУКАМИ
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ГДЕ ДЕНЬГИ УКРОБОРОНПРОМА !?
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Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж
Самім не соромно ? Хоча питання риторичне ...
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к сожалению, власть сделал все для того чтоби уничтожить добровольческое и волонтерское движение
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