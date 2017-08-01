EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  2838  50
Материалы по теме:
Все про:волонтеры (2430) 17 отдельная танковая бригада (2)

 Волонтеры, изготовляющие защитные экраны для техники 17-й танковой бригады, обратились за помощью к украинцам. ФОТО

Волонтеры, которые изготавливают защитные решетки и экраны для техники 17-й Отдельной танковой бригады просят украинцев помочь средствами для выполнения дальнейшей работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал волонтер Андрей Садыло в Фейсбуке.

Он отметил: "Помощь армии своим руками". Нуждаемся в вашей помощи.

тел 0965877142 Садыло Андрей.

карта Приватбанк 5168757322768617 Садыло Андрей.

Отчет будет на этой странице".

Смотрите также: "Внимательно посмотрите на эти лица": Портреты воинов АТО и волонтеров появились в Гамбурге накануне саммита G20. ФОТО

Волонтеры, изготовляющие защитные экраны для техники 17-й танковой бригады, обратились за помощью к украинцам 01

Волонтеры, изготовляющие защитные экраны для техники 17-й танковой бригады, обратились за помощью к украинцам 02

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
К государству волонтёры не обращаются, там же кучерявые сидят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
[Банк
Порошенко нарастил прибыль втрое https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%be.html#more-23535

01.08.17
17:40 Банк Порошенко увеличил чистую прибыль в 2,6 раза

https://biz.censor.net.ua/events/3030431/bank_poroshenko_uvelichil_chistuyu_pribyl_v_26_raza

Банки
Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис

http://argumentua.com/stati/banki-poroshenko-gontarevoi-i-yaremy-protsvetayut-dazhe-v-krizis
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помочь нужно ( для победы над путенскими собаками).....но где министр обороны Украины ? Ведь это защита жизни солдат...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он в Лондоне. Или Нью-Йорке. Или на Гоа. Чем дальше уедет, тем армии легче.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
К петиной банде пусть обращаются,там все танки Мира купить хватит бабла ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока от Пети дождёшься,кто то погибнуть может. Поможем!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучшая наша помощь это петину банду от власти отстранить ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У прокуроров, полиции, а судя по последним новостям и в Полторака попросите!!! Они каждый месяц по миллиарду дерибанят
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверное правильно было бы сначала обратиться Петру Алексеевичу, а так получается, что ему уже нет доверия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
при чом сдесь власть?????
люди обращаються к людям
кому не интересно
идите нахуй со своим срачом в каменты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты прав они обратились к украинцам ! Власть не при чем !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦЕ НЕ СРАЧ ТО БОТИКИ ТУТ ЗАРОБЛЯЮТЬ БАБЛО ЛЮБА НОВИНА БУДЕ ПЕРЕКРУЧАНА НА ПЕТЮ ! МЕТОДИЧКА ТАКА
 показать весь комментарий
Ответить
 
и действительно, при чем здесь главнокомандующий страны?
мы ж тут не помощь волонтерам, изготовляющим защитные экраны для военной техники 17-й танковой бригады обсуждаем.
а так, плюшками балуемся...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да-как обычно: власть пока "подумает"-наступит Новый год...а так скинмся потроху и ребята продолжат нужное дело...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гарис - причем здесь срач? Если бы они через Цензор обратились бы к главкому Порошенко и МО Полтараку .., что хуже бы было? Может им стыдно бы стало... А вот после этого уже к народу.... Сейчас миллиарды на оборонку идут..., сердобольные бабушки и дедушки может и дадут денег с своей мизерной пенсии...., - не жалко их?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, власть нипричем когда вопрос о защите страны. Зато когда грабить народ, когда вместо народа кредиты МВФ получать и когда на народ вешать рабские налоги власть тут как тут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нужно понять и стоит ибо эти "заборчики" простые как табуретка - сберегут не одну жизнь людей от "куммуляторов". Но, такие "заборчики", это дело государства по защите и т.д. Это их расслабляет и подталкивает.. к авось. Хорошие зарплаты, хорошие должности... Хватит жопы вытирать. Спрашивать нужно в лоб и почаще: а почему на наши деньги не... Тогда и увидим - поюхистов и прочих.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совершенно верно . Государство должно , право на безопасную жизнь..... сейчас не 40-е годы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
соевыми шоколадками рошен можно облепить за тридорога!!! да пэдро?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Корче презик наш отдельно армия тоже отдельно. Вопрос нахрена армии президент? Такой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
он-Главнокомандующий и бизнесмен.ему некогда "мелочами" заниматься...)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
где в какой еще стране мира видано что бы вооруженные силы, имея танки, автоматы и пр., ходили с протянутой рукой в народ, вместо того что бы за день ликвидировать всех кто мешает нормальному финансированию армии??????? ну позорище. и так 25 лет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Покращення - это фишка Януковича и Азарова была. Украинцы знают об этом, а вот россияне - нет. Следи за собой и не пались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обратитесь к Полтараку и Турчинову".У них 80млрд.Не позортесь.Государство тоже что то должно вносить, мы туда налоги платим.А то эти рожи только про боеспособность рассказывают , а вы пытаетесь агитировать, что бы платили мы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На ЧЕТВЁРТОМ году войны? При сумасшедших отчислениях на оборону за счет социальных программ, пенсий и т.д. (в стиле "всё для фронта, всё для победы!") Вы что прикалываетесь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нищая армия обращается к нищим людям, из которых сама и состоит))) ладно у простых людей оружия нет. но армия вооружена до зубов и не может воров побороть???????7
с таким менталитетом у народа шоколадная власть не должна бояться разрешить иметь оружие каждому украинцу. никто против воров его все равно никогда не применит....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ты так "издалека" призываешь, чтобы армия покинула свои рубежи на фронте? Правильно я тебя понял, кацапчик?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я до цього не призивав ні здалеку ні з близька. в нас не 100% армії на фронті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо точніше - і 10% нема ...
Інші 90% чим зайняті - за звичкою генералам дачі будують ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да тут скорее ты предатель и твой Барыга предатель которые специально не выделяют на армию денег, а тех что выделяют разворовываются Пашинскими и Аваковыми...
 показать весь комментарий
Ответить
 
военный сбор походу никуда не доходит, разве что в панаму...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут трохи деталей з січневого посту (телефон я витерла)

Андрей Садыло added 6 photos and 2 videos - with Володимир Солодаренко and 3 others.
January 18 · ПОМОЩЬ АРМИИ СВОИМИ РУКАМИ
18.01.17
Наша команда ставит дополнительную противокумулятивную защиту на бронетехнику уже почти 3 года. Все изделия и работы для ЗСУ выполняются БЕСПЛАТНО.Двое участников нашей команды за проделанную работу имеют государственные награды. На нашем счету десятки единиц защищенной бронетехники , есть спасенные жизни украинских солдат.
Самое дорогое,что мы имеем- это наш дух, наши люди ,наш опыт,репутация и оборудование.Очень нуждаемся в материалах:новых и " лежалых"
--полоса 40 -4 мм новая или "лежалая",мерная или НДЛ
-сварочная проволока 1,2 СВ 08 Г 2с
-угол 45,32
-швеллер 12,14,18
- труба 48(ст 4)
-сталь лист 10мм
ПОМОЩЬ АРМИИ СВОИМИ РУКАМИ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что ,у пашинского деньги кончились ?
ГДЕ ДЕНЬГИ УКРОБОРОНПРОМА !?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отже - у держави , на обладнення для танків , грошей нема - зате , на паради , завжди вистачає ...
Морские пехотинцы и курсанты ВМС тренируют строевую выучку к параду на День Независимости, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Самім не соромно ? Хоча питання риторичне ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Государство отдано на откуп и мародерство олигархату и барыгам. Все держится на простых украинцах. Барыгам при власти на Украину пох, для них она временная кормушка, все ихнее семьи и бабки в Европе или США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
собирать пора на киллеров для тех кто жирует когда на армию не хватает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
подобние обращения за помощью к простим людям, на 4 году АТО, ставит под сомнение громкие заявления Пашинского и Полторака об успехах с обеспечением нашей армии

к сожалению, власть сделал все для того чтоби уничтожить добровольческое и волонтерское движение
 показать весь комментарий
Ответить
 
А к соевому гавнокомандующему не пробовали обращаться? Он уже не знает куда деньги девать...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры, изготовляющие защитные экраны для техники 17-й танковой бригады, обратились за помощью к украинцам. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти