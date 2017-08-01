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 Полковник ВСУ Истомин, проходящий по "танковому делу", освобожден. ФОТО

истомин

Полковник Центрального бронетанкового управления Генерального штаба ВСУ Константин Истомин освобожден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Павел Пугач на Facebook.

"Полковник Константин Истомин освобожден! Сегодня в 16:45 Костя вышел из КПП лукьяновского СИЗО. Без помпы, флагов и телевидения. Лишь только жена и еще пару близких людей встретили его на воле", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли. ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, чиновники в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.
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так а причина освобождения?
оправдали, не виноват?
а шо ж нам за схему ото расписывали, по которой куда-то делись хрен зна сколько денех при покупке бу двиглов, а не новых?
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Это ни о чем не говорит. Освободили за отсутствием? Откупился? Истомин? Вышиванка? Так в чем же ху ис ху?
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Суд довів користь від корупційної діяльності під час війни. Негайно звільнити, нагородити "Героєм України" і підвищити у званні
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Зная кристальную чистоту наших судей, можно предполагать что угодно. А вышиванки и дети не при чём. У нас у каждого второго коррупционера есть вышиванка, и у каждого первого дети.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолковник ВСУ Истомин, проходящий по "танковому делу", освобожден. ФОТО
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