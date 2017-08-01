 Полковник ВСУ Истомин, проходящий по "танковому делу", освобожден. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Павел Пугач на Facebook.
"Полковник Константин Истомин освобожден! Сегодня в 16:45 Костя вышел из КПП лукьяновского СИЗО. Без помпы, флагов и телевидения. Лишь только жена и еще пару близких людей встретили его на воле", - пишет он.
Напомним, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, чиновники в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.
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оправдали, не виноват?
а шо ж нам за схему ото расписывали, по которой куда-то делись хрен зна сколько денех при покупке бу двиглов, а не новых?
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