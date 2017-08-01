 Задержание прокурора: сотрудник прокуратуры Киевщины требовал 130 тыс. грн за условное наказание для обвиняемого. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, прокурор через посредника требовал 130 тысяч гривен от жителя Киевщины, чей родственник является обвиняемым в уголовном производстве. За эту сумму злоумышленник обещал содействовать в вынесении решения суда, которым предусмотрено условное наказание.
Оперативники задержали посредника в одном из райцентров во время получения части взятки в размере 104 тысячи гривен. Одновременно в столице был задержан прокурор.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что нынешний злоумышленник является 15-м сотрудником прокуратуры, задержанным по подозрению в коррупции в этом году.
(Фото СБУ)
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А их имя - легион. Поки що, так.
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