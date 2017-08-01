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 Общество
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Все про:взятка (4316) Киевская область (1640) СБУ (14674) прокурор (978)

 Задержание прокурора: сотрудник прокуратуры Киевщины требовал 130 тыс. грн за условное наказание для обвиняемого. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры уличили во взяточничестве чиновника прокуратуры Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, прокурор через посредника требовал 130 тысяч гривен от жителя Киевщины, чей родственник является обвиняемым в уголовном производстве. За эту сумму злоумышленник обещал содействовать в вынесении решения суда, которым предусмотрено условное наказание.

Оперативники задержали посредника в одном из райцентров во время получения части взятки в размере 104 тысячи гривен. Одновременно в столице был задержан прокурор.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что нынешний злоумышленник является 15-м сотрудником прокуратуры, задержанным по подозрению в коррупции в этом году.

Задержание прокурора: сотрудник прокуратуры Киевщины требовал 130 тыс. грн за условное наказание для обвиняемого 01Задержание прокурора: сотрудник прокуратуры Киевщины требовал 130 тыс. грн за условное наказание для обвиняемого 02Задержание прокурора: сотрудник прокуратуры Киевщины требовал 130 тыс. грн за условное наказание для обвиняемого 03

(Фото СБУ)
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Норм тарифи в прокурватурі. З корупцвєю вони з таким розцінками будуть.боротися, ага ща
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Помнится был такой замечательный фильм "Вся президентская рать". Старый-старый... Не знаю, почему-то вспомнилось название...
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Привет! Та всё там же... Такоради... Гана... Сегодня поляка кремировали погибшего. Добавило оптимизЬмЫ.
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Нет. С матки-перегружателя. Просто когда он свалился в бункер, с крана, то мы его везли в порт, в надежде, что довезем. Не сложилось... 28 лет парню. Было. Ну, а сегодня, после получения разрешения, от родни, на кремацию, выделили 4-х человек, из команды, на церемонию... Щас все- как прибитые.
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Щирі співчуття!! Це сумно , приймати участь в такий церемоніі !!))
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Америкапский итальянец Энтони Пквраммуччи в кацапской жопе. Выгноли Нахэ
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Досягненя. Конечно. Чим ще країну та українців можливо порадувати? "Досягеннями."
А их имя - легион. Поки що, так.
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Цікаво , чому, будь-які дії влади ,сприймаються як фарс чи циркова вистава???)))
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Просто страна, за 3 года жизни по новому, поближе узнала "своих героев". Не помню кто сказал: Я люблю свою родину, но платонически, а она меня всё время изнасиловать хочет.
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Це не батьківщина хоче згвалтувати нас, а злочинна антиукраїнська влада- так зв еліта про яку Махатма Ганді сказав, що "еліта вихована колонізаторами- головний ворог свого народу"! а Батьківщина в нас чудова
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Я не сомневаюсь, что НАША УКРАИНА, самая лучшая. Но эту, прости Господи, "элиту" мы сами выбирали. И они в знак благодарности "имеют" народ Украины.
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Соєві холуї, а що там з бриліантовими прокурвами- підлеглими і бізнес-партнерами Шконкіна, кума Парашеску?
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не интерестное кино .если бы при задержании пристрелили прокурора .вот это было бы задержание
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗадержание прокурора: сотрудник прокуратуры Киевщины требовал 130 тыс. грн за условное наказание для обвиняемого. ФОТОрепортаж
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